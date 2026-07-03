Златко Далич ВАРни кескин танқид қилди: «Футбол ҳисси ўлмоқда»

·0·Спорт
Златко Далич ВАРни кескин танқид қилди: «Футбол ҳисси ўлмоқда»

Хорватия миллий жамоаси бош мураббийи Златко Далич ЖЧ-2026 1/16 финалида Португалияга 1:2 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг ВАР тизими ҳақида кескин фикр билдирди.

Учрашувнинг сўнгги дақиқаларида Хорватия гол урган эди. Бироқ видеотакрордан кейин тўп офсайд сабаб бекор қилинди ва хорватларнинг турнирдаги иштироки якунланди.

Сўнгги дақиқадаги гол ҳисобга олинмади

Иккинчи бўлимга қўшиб берилган вақтнинг 13-дақиқасида Хорватия рақиб дарвозасини ишғол қилди.

Бироқ бош ҳакам Эспен Эскос ВАР билан маслаҳатлашгач, Марио Пашалич офсайд ҳолатида бўлганини аниқлади ва голни инобатга олмади.

«ВАР футбол ҳиссиётини ўлдиряпти»

Учрашувдан кейин Златко Далич ҳиссиётга берилган ҳолда кимнидир айблашни истамаслигини айтди. Бироқ у ВАРнинг футболга таъсиридан норози эканини яширмади.

«Ҳозир ғазабимни кимгадир ёки нимагадир сочмоқчи эмасман. Аммо ВАР орқали қабул қилинаётган қарорлар футболнинг ҳис-туйғуларини қандай йўқ қилаётганини ҳамма кўриб турибди».

Мураббийнинг таъкидлашича, видеотакрор тизими баъзан жамоаларга ёрдам беради, баъзан эса аксинча таъсир кўрсатади.

«Баъзида ВАР ёрдам беради, баъзида эса аксинча. Лекин у футболнинг ҳиссиётини ўлдиряпти ва буни қабул қилиш осон эмас».

«ВАР борасида ҳаддан ошиб кетдик»

Далич футболда адолат бўлиши кераклигини тан олди, аммо видеотакрордан фойдаланишда меъёрдан ошиб кетилганини таъкидлади.

«Футбол адолатли бўлиши керак, аммо ВАР борасида ҳаддан ошиб кетдик. Биз мағлуб бўлдик ва Португалияни табриклаймиз».

Кичик жамоалар учун имкониятлар камаймоқда

Хорватия бош мураббийи замонавий футболнинг тобора катта бизнесга айланиб бораётганидан ҳам хавотир билдирди.

«Мен футболнинг тўлиқ бизнесга айланишини истамайман. Кичик жамоалар учун имкониятлар аллақачон камайиб кетган. Мўъжиза ҳар доим ҳам такрорланмайди».

«Фақат афсус ва алам қолди»

Далич жамоаси кейинги босқичга чиқа олмаганидан қаттиқ афсусда эканини айтди.

«Бу сафар кейинги босқичга чиқа олмадик. Афсуски, натижага эриша олмадик ва ортимизда фақат афсус ҳамда алам қолди».

Хорватия Португалияга қарши кескин баҳсда мағлуб бўлди. Аммо учрашув якунидаги бекор қилинган гол ВАР тизими атрофидаги баҳсларни яна бир бор кучайтирди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду Испания билан ўйин олдидан огоҳлантирди Криштиану Роналду Испания билан ўйин олдидан огоҳлантирдиБугун, 14:27Килиан Мбаппе 2026-йилда барча асосий совринларни қўлга киритиши кутилмоқдаКилиан Мбаппе 2026-йилда барча асосий совринларни қўлга киритиши кутилмоқдаБугун, 13:32Лионель Скалони Аргентина термасининг Месси факторига боғланиб қолгани ҳақидаги гапларга муносабат билдирдиЛионель Скалони Аргентина термасининг Месси факторига боғланиб қолгани ҳақидаги гапларга муносабат билдирдиБугун, 13:19Арсенал аёллар жамоаси трансфер бозорида катта юриш қилди: Георгиа Станвай Лондон клубидаАрсенал аёллар жамоаси трансфер бозорида катта юриш қилди: Георгиа Станвай Лондон клубидаБугун, 13:11Луис де ла Фуенте: Ламине Ямал ҳали ЖЧ-2026 даги энг яхши ўйинини кўрсатгани йўқЛуис де ла Фуенте: Ламине Ямал ҳали ЖЧ-2026 даги энг яхши ўйинини кўрсатгани йўқБугун, 12:53Ливерпул Диого Жота ва унинг акаси хотирасига Анфиелд стадионида ҳайкал ўрнатдиЛиверпул Диого Жота ва унинг акаси хотирасига Анфиелд стадионида ҳайкал ўрнатдиБугун, 12:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди