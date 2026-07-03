Златко Далич ВАРни кескин танқид қилди: «Футбол ҳисси ўлмоқда»
Хорватия миллий жамоаси бош мураббийи Златко Далич ЖЧ-2026 1/16 финалида Португалияга 1:2 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг ВАР тизими ҳақида кескин фикр билдирди.
Учрашувнинг сўнгги дақиқаларида Хорватия гол урган эди. Бироқ видеотакрордан кейин тўп офсайд сабаб бекор қилинди ва хорватларнинг турнирдаги иштироки якунланди.
Сўнгги дақиқадаги гол ҳисобга олинмади
Иккинчи бўлимга қўшиб берилган вақтнинг 13-дақиқасида Хорватия рақиб дарвозасини ишғол қилди.
Бироқ бош ҳакам Эспен Эскос ВАР билан маслаҳатлашгач, Марио Пашалич офсайд ҳолатида бўлганини аниқлади ва голни инобатга олмади.
«ВАР футбол ҳиссиётини ўлдиряпти»
Учрашувдан кейин Златко Далич ҳиссиётга берилган ҳолда кимнидир айблашни истамаслигини айтди. Бироқ у ВАРнинг футболга таъсиридан норози эканини яширмади.
«Ҳозир ғазабимни кимгадир ёки нимагадир сочмоқчи эмасман. Аммо ВАР орқали қабул қилинаётган қарорлар футболнинг ҳис-туйғуларини қандай йўқ қилаётганини ҳамма кўриб турибди».
Мураббийнинг таъкидлашича, видеотакрор тизими баъзан жамоаларга ёрдам беради, баъзан эса аксинча таъсир кўрсатади.
«Баъзида ВАР ёрдам беради, баъзида эса аксинча. Лекин у футболнинг ҳиссиётини ўлдиряпти ва буни қабул қилиш осон эмас».
«ВАР борасида ҳаддан ошиб кетдик»
Далич футболда адолат бўлиши кераклигини тан олди, аммо видеотакрордан фойдаланишда меъёрдан ошиб кетилганини таъкидлади.
«Футбол адолатли бўлиши керак, аммо ВАР борасида ҳаддан ошиб кетдик. Биз мағлуб бўлдик ва Португалияни табриклаймиз».
Кичик жамоалар учун имкониятлар камаймоқда
Хорватия бош мураббийи замонавий футболнинг тобора катта бизнесга айланиб бораётганидан ҳам хавотир билдирди.
«Мен футболнинг тўлиқ бизнесга айланишини истамайман. Кичик жамоалар учун имкониятлар аллақачон камайиб кетган. Мўъжиза ҳар доим ҳам такрорланмайди».
«Фақат афсус ва алам қолди»
Далич жамоаси кейинги босқичга чиқа олмаганидан қаттиқ афсусда эканини айтди.
«Бу сафар кейинги босқичга чиқа олмадик. Афсуски, натижага эриша олмадик ва ортимизда фақат афсус ҳамда алам қолди».
Хорватия Португалияга қарши кескин баҳсда мағлуб бўлди. Аммо учрашув якунидаги бекор қилинган гол ВАР тизими атрофидаги баҳсларни яна бир бор кучайтирди.
…