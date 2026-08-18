Перовскит панеллар қуёш энергетикасида кремнийни ортда қолдирди

·1·Техно
Перовскит панеллар қуёш энергетикасида кремнийни ортда қолдирди
Қисқача

Нанкин университети олимлари Реншине компанияси муҳандислари билан ҳамкорликда ҳақиқий қуёш электр стансиясида анъанавий кремний модулларидан устун келган тўлиқ ўлчамли перовскит панелларини яратди. Майдони 0,72 квадрат метр бўлган панел стандарт шароитларда 158,4 В қувват ва 22 фоизлик сертификатланган самарадорликни кўрсатди.

Нанкин университети олимлари Реншине компанияси муҳандислари билан ҳамкорликда ўлчами ва самарадорлиги бўйича муҳим натижага эришилган тўлиқ ўлчамли перовскит қуёш панелларини яратди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ишланма нафақат лаборатория синовларида рекорд кўрсаткичларни қайд этди, балки ҳақиқий қуёш электр станциясида ўтказилган синовларда анъанавий кремний модулларидан устун келди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, асосий ютуқ кичик лаборатория намуналаридан майдони 0,72 квадрат метр бўлган тўлиқ панелларга ўтишдир. Стандарт шароитларда бундай панел барқарор 158,4 В қувватни таъминлаб, бутун сирт бўйича 22 фоизлик сертификатланган самарадорликни кўрсатди. Бу метр масштабли перовскит модуллари учун мутлақ рекорд ҳисобланади.

Ҳақиқий электр станциясидаги синовлар

Лаборатория рақамларининг ўзи етарли бўлмагани сабабли, тадқиқотчилар янги технологияни реал шароитда синаб кўришди. 1 МВ қувватга эга перовскит тизими замонавий кремний панелларидан иборат 3,5 МВ қувватли массив ёнида ўрнатилиб, уч ой давомида уларнинг электр энергияси ишлаб чиқариш кўрсаткичлари солиштирилди.

Натижаларга кўра, март ойида перовскит модуллари ҳар бир ўрнатилган қувват бирлигига ўртача 3,42 фоизга кўп электр энергияси ишлаб чиқарган. Апрел ойида бу устунлик 3,79 фоизга, май ойида эса 5,81 фоизга етган. Баҳорги ҳароратнинг кўтарилиши билан фарқнинг ўсиши иссиқ ҳавода перовскит панелларининг самарадорлиги юқори эканини тасдиқлайди.

Ишлаб чиқаришдаги муаммолар ва янги ечим

Узоқ вақт давомида масштаблаш жараёни перовскит элементларининг асосий муаммоси бўлиб келган. Кичик майдонда юқори натижа берувчи материал ҳажми катталашганда микродефектлар ва кристалл тузилишидаги нуқсонлар туфайли ўз қувватини йўқотарди. Одатда бундай нуқсонларни бартараф этиш учун аммоний галогенид тузларидан фойдаланилса-да, бу усул саноат миқёсида қийинчиликлар туғдирарди.

Хитойлик тадқиқотчилар бунинг учун учта эритувчи аралашмасига асосланган бошқа кимёвий жараённи таклиф қилишди. Вакуум камерасида плюс қуритилишини бошқариш орқали сиртда формамидиний ёдидининг ҳимоя қатлами ҳосил қилинади ва у қўшимча равишда қўрғошин карбоксилат тузлари билан ишлов берилади. Бу усул ёрдамида қоплама бутун панел бўйлаб бир текис тақсимланиб, атом даражасидаги нуқсонларни тўлдиради.

Чидамлиликни ошириш мақсадида панеллар 85 даража ҳарорат ва 85 фоиз намликда 1300 соат давомида тезлаштирилган синовдан ўтказилди. Анъанавий аммоний билан ишлов берилган модуллар ўз қувватининг 39 фоизини йўқотган бўлса, қўрғошин карбоксилатлари билан янги ишлов берилган панеллар атиги 2 фоиз қувват йўқотишини кўрсатди.

Қуёш панелиПеровскитТехнологияЭнергияХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy З Fold8 таъмирлашга яроқсиз деб топилдиSamsung Galaxy З Fold8 таъмирлашга яроқсиз деб топилдиБугун, 02:23АҚШ космосдаги муаммоларни ҳал қилиш учун янги хизматни йўлга қўймоқдаАҚШ космосдаги муаммоларни ҳал қилиш учун янги хизматни йўлга қўймоқдаБугун, 01:57Apple фойдаланувчиларига хавфли жосуслик дастурлари ҳақида огоҳлантириш юборилдиApple фойдаланувчиларига хавфли жосуслик дастурлари ҳақида огоҳлантириш юборилдиБугун, 01:27Acer 19 соат ишлайдиган ва металл корпусли янги Го Air ноутбукини тақдим этдиAcer 19 соат ишлайдиган ва металл корпусли янги Го Air ноутбукини тақдим этдиБугун, 00:59Galaxy S22 LineageOS дастурий таъминоти ёрдамида янги ҳаётга эга бўлиши мумкинGalaxy S22 LineageOS дастурий таъминоти ёрдамида янги ҳаётга эга бўлиши мумкинКеча, 22:28Samsung компанияси келажакдаги Galaxy S27 флагманида камералар архитектурасини тубдан ўзгартирадиSamsung компанияси келажакдаги Galaxy S27 флагманида камералар архитектурасини тубдан ўзгартирадиКеча, 21:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди