Перовскит панеллар қуёш энергетикасида кремнийни ортда қолдирди
Нанкин университети олимлари Реншине компанияси муҳандислари билан ҳамкорликда ҳақиқий қуёш электр стансиясида анъанавий кремний модулларидан устун келган тўлиқ ўлчамли перовскит панелларини яратди. Майдони 0,72 квадрат метр бўлган панел стандарт шароитларда 158,4 В қувват ва 22 фоизлик сертификатланган самарадорликни кўрсатди.
Нанкин университети олимлари Реншине компанияси муҳандислари билан ҳамкорликда ўлчами ва самарадорлиги бўйича муҳим натижага эришилган тўлиқ ўлчамли перовскит қуёш панелларини яратди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ишланма нафақат лаборатория синовларида рекорд кўрсаткичларни қайд этди, балки ҳақиқий қуёш электр станциясида ўтказилган синовларда анъанавий кремний модулларидан устун келди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, асосий ютуқ кичик лаборатория намуналаридан майдони 0,72 квадрат метр бўлган тўлиқ панелларга ўтишдир. Стандарт шароитларда бундай панел барқарор 158,4 В қувватни таъминлаб, бутун сирт бўйича 22 фоизлик сертификатланган самарадорликни кўрсатди. Бу метр масштабли перовскит модуллари учун мутлақ рекорд ҳисобланади.
Ҳақиқий электр станциясидаги синовларЛаборатория рақамларининг ўзи етарли бўлмагани сабабли, тадқиқотчилар янги технологияни реал шароитда синаб кўришди. 1 МВ қувватга эга перовскит тизими замонавий кремний панелларидан иборат 3,5 МВ қувватли массив ёнида ўрнатилиб, уч ой давомида уларнинг электр энергияси ишлаб чиқариш кўрсаткичлари солиштирилди.
Натижаларга кўра, март ойида перовскит модуллари ҳар бир ўрнатилган қувват бирлигига ўртача 3,42 фоизга кўп электр энергияси ишлаб чиқарган. Апрел ойида бу устунлик 3,79 фоизга, май ойида эса 5,81 фоизга етган. Баҳорги ҳароратнинг кўтарилиши билан фарқнинг ўсиши иссиқ ҳавода перовскит панелларининг самарадорлиги юқори эканини тасдиқлайди.
Ишлаб чиқаришдаги муаммолар ва янги ечимУзоқ вақт давомида масштаблаш жараёни перовскит элементларининг асосий муаммоси бўлиб келган. Кичик майдонда юқори натижа берувчи материал ҳажми катталашганда микродефектлар ва кристалл тузилишидаги нуқсонлар туфайли ўз қувватини йўқотарди. Одатда бундай нуқсонларни бартараф этиш учун аммоний галогенид тузларидан фойдаланилса-да, бу усул саноат миқёсида қийинчиликлар туғдирарди.
Хитойлик тадқиқотчилар бунинг учун учта эритувчи аралашмасига асосланган бошқа кимёвий жараённи таклиф қилишди. Вакуум камерасида плюс қуритилишини бошқариш орқали сиртда формамидиний ёдидининг ҳимоя қатлами ҳосил қилинади ва у қўшимча равишда қўрғошин карбоксилат тузлари билан ишлов берилади. Бу усул ёрдамида қоплама бутун панел бўйлаб бир текис тақсимланиб, атом даражасидаги нуқсонларни тўлдиради.
Чидамлиликни ошириш мақсадида панеллар 85 даража ҳарорат ва 85 фоиз намликда 1300 соат давомида тезлаштирилган синовдан ўтказилди. Анъанавий аммоний билан ишлов берилган модуллар ўз қувватининг 39 фоизини йўқотган бўлса, қўрғошин карбоксилатлари билан янги ишлов берилган панеллар атиги 2 фоиз қувват йўқотишини кўрсатди.
…