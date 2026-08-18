Барселона жамоаси сафида ёрқин дебют қилган Жессе Бисиу ҳақида нима маълум

·1·Спорт
Барселона жамоаси сафида ёрқин дебют қилган Жессе Бисиу ҳақида нима маълум
Қисқача

Жессе Бисиу Базелга қарши ўртоқлик учрашувида иккита гол уриб, Барселона сафидаги дебютидаёқ мутахассислар ва мухлислар эътиборини тортди. 2008 йилда Белгиянинг Леувен шаҳрида туғилган вингер учун бозор қиймати бир миллион евродан кам бўлишига қарамай, Барселона 8 миллион евро сарфлади. Клуб скаутлари уни бир неча ой давомида кузатган ва бошқа жамоалар рақобатига қарамай трансферни амалга оширган.

Каталониянинг Барселона клуби ўзининг ёшлар ва истиқболли лойиҳалари учун яна бир иқтидорли футболчини ўз сафига қўшиб олди. Базел жамоасига қарши ўтказилган ўртоқлик учрашувида иккита гол уриб, жамоасининг ғалабасига муносиб ҳисса қўшган Жессе Бисиу дарҳол мутахассислар ва мухлислар эътиборини тортди. АС нашри хабар қилишича, 2008 йилда Белгиянинг Леувен шаҳрида туғилган ёш вингер ҳозирнинг ўзидаёқ клубда катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Трансфер ортидаги қизиқарли тафсилотлар

Барселона раҳбарияти ва скаутлар гуруҳи бу футболчини бир неча ой олдинроқ кузатишни бошлаган эди. Клуб спорт директори Деконинг энг яқин ёрдамчиларидан бири Жоау Аморал Швейцарияда Клуб Брюгге спорт директори Деннис те Клоэсе билан учрашиб, трансфер масаласини ҳал қилган. Те Клоэсенинг сўзларига кўра, футболчи учун бошқа жамоалар ҳам кураш олиб борган, бироқ каталонияликлар уни қўлга киритишда устун келишган.

Барселона скаутлари Бисиуни UEFA Ёшлар лигасининг Бенфикага қарши ярим финал учрашувида шахсан кузатишган. Ўша ўйинда футболчини безовта қилган кичик жароҳат унинг имкониятларига тўсқинлик қилган бўлса-да, клуб расмийларининг унга бўлган ишончини сўндира олмади. Натижада бозор қиймати бир миллион евродан кам бўлган футболчи учун 8 миллион евро миқдорида маблағ сарфланиб, трансфер амалга оширилди.

Майдондаги хусусиятлар ва характер

Мутахассисларнинг фикрича, Жессе Бисиу Амстердамнинг Аякс академияси етиштириб чиқарадиган классик қанот ҳужумчиларига хос хусусиятларга эга. У ўзининг ўйин услуби ва ноёб истеъдоди туфайли жамоада тезда ўз ўрнини топиб бормоқда. АС нашри ёш футболчининг профессионал фаолиятидаги дастлабки қадамларини кузатиб борар экан, унинг хотиржам характерга эга эканини алоҳида таъкидлаган.

У ўзига бўлган юқори ишончи, шу билан бирга манманликдан ҳоли экани ва дўстона муносабати туфайли кийиниш хонасида тезда оммалашиб кетди. Экспертларнинг баҳолашича, Бисиунинг ўзига хос харизмаси ва "Х омили" деб аталадиган ноёб истеъдоди унга Каталония клубида тез фурсатда мослашиб кетишига ёрдам беради.

Ламине Ямал билан кутилаётган боғлиқлик

Жамоанинг яна бир супер истеъдоди Ламине Ямал билан бир қаторда, Бисиу ҳам клубнинг янги авлод лойиҳасининг муҳим қисмига айланиши кутилмоқда. Уларнинг ёши тенг бўлиб, мутахассислар уларни "TikTok авлоди" деб аташмоқда. Ламине Ямал ёш бўлишига қарамай, жамоага олдинроқ келгани учун янги футболчига ўзига хос "катта акадек" ёрдам бериши кутилмоқда.

Жессе Бисиунинг Барселона сафидаги илк ўйинларданоқ кўрсатган сермаҳсул ҳаракатлари келажакда ҳужум чизиғидаги рақобатни янада кучайтиришидан дарак беради. Клуб раҳбарияти мазкур трансфер келажак учун узоқ муддатли ва ўзини оқлайдиган сармоя бўлишига жиддий ишонган ҳолда иш олиб бормоқда.

БарселонаЖессе БисиуЛамине ЯмалФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

MLS мавсуми: Нашвилле СК Интер Миами устидан йирик ғалабага эришдиMLS мавсуми: Нашвилле СК Интер Миами устидан йирик ғалабага эришдиБугун, 03:53Милан Эндрик трансфери учун ҳаракат бошладиМилан Эндрик трансфери учун ҳаракат бошладиБугун, 02:38Реал Мадрид ёш иқтидорларни қайтариш масаласини кейинга қолдирдиРеал Мадрид ёш иқтидорларни қайтариш масаласини кейинга қолдирдиБугун, 01:31Риз Джеймс жисмоний ҳолати ва янги мавсум ҳақида фикр билдирдиРиз Джеймс жисмоний ҳолати ва янги мавсум ҳақида фикр билдирдиБугун, 01:14Милан ва Ювентус таркибдаги ортиқча футболчилар айирбошлашини режалаштирмоқдаМилан ва Ювентус таркибдаги ортиқча футболчилар айирбошлашини режалаштирмоқдаБугун, 00:33Милан ва Ювентус яна ўйинчилар алмашинувини амалга ошириши мумкинМилан ва Ювентус яна ўйинчилар алмашинувини амалга ошириши мумкинБугун, 00:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди