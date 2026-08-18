Барселона жамоаси сафида ёрқин дебют қилган Жессе Бисиу ҳақида нима маълум
Жессе Бисиу Базелга қарши ўртоқлик учрашувида иккита гол уриб, Барселона сафидаги дебютидаёқ мутахассислар ва мухлислар эътиборини тортди. 2008 йилда Белгиянинг Леувен шаҳрида туғилган вингер учун бозор қиймати бир миллион евродан кам бўлишига қарамай, Барселона 8 миллион евро сарфлади. Клуб скаутлари уни бир неча ой давомида кузатган ва бошқа жамоалар рақобатига қарамай трансферни амалга оширган.
Каталониянинг Барселона клуби ўзининг ёшлар ва истиқболли лойиҳалари учун яна бир иқтидорли футболчини ўз сафига қўшиб олди. Базел жамоасига қарши ўтказилган ўртоқлик учрашувида иккита гол уриб, жамоасининг ғалабасига муносиб ҳисса қўшган Жессе Бисиу дарҳол мутахассислар ва мухлислар эътиборини тортди. АС нашри хабар қилишича, 2008 йилда Белгиянинг Леувен шаҳрида туғилган ёш вингер ҳозирнинг ўзидаёқ клубда катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Трансфер ортидаги қизиқарли тафсилотларБарселона раҳбарияти ва скаутлар гуруҳи бу футболчини бир неча ой олдинроқ кузатишни бошлаган эди. Клуб спорт директори Деконинг энг яқин ёрдамчиларидан бири Жоау Аморал Швейцарияда Клуб Брюгге спорт директори Деннис те Клоэсе билан учрашиб, трансфер масаласини ҳал қилган. Те Клоэсенинг сўзларига кўра, футболчи учун бошқа жамоалар ҳам кураш олиб борган, бироқ каталонияликлар уни қўлга киритишда устун келишган.
Барселона скаутлари Бисиуни UEFA Ёшлар лигасининг Бенфикага қарши ярим финал учрашувида шахсан кузатишган. Ўша ўйинда футболчини безовта қилган кичик жароҳат унинг имкониятларига тўсқинлик қилган бўлса-да, клуб расмийларининг унга бўлган ишончини сўндира олмади. Натижада бозор қиймати бир миллион евродан кам бўлган футболчи учун 8 миллион евро миқдорида маблағ сарфланиб, трансфер амалга оширилди.
Майдондаги хусусиятлар ва характерМутахассисларнинг фикрича, Жессе Бисиу Амстердамнинг Аякс академияси етиштириб чиқарадиган классик қанот ҳужумчиларига хос хусусиятларга эга. У ўзининг ўйин услуби ва ноёб истеъдоди туфайли жамоада тезда ўз ўрнини топиб бормоқда. АС нашри ёш футболчининг профессионал фаолиятидаги дастлабки қадамларини кузатиб борар экан, унинг хотиржам характерга эга эканини алоҳида таъкидлаган.
У ўзига бўлган юқори ишончи, шу билан бирга манманликдан ҳоли экани ва дўстона муносабати туфайли кийиниш хонасида тезда оммалашиб кетди. Экспертларнинг баҳолашича, Бисиунинг ўзига хос харизмаси ва "Х омили" деб аталадиган ноёб истеъдоди унга Каталония клубида тез фурсатда мослашиб кетишига ёрдам беради.
Ламине Ямал билан кутилаётган боғлиқликЖамоанинг яна бир супер истеъдоди Ламине Ямал билан бир қаторда, Бисиу ҳам клубнинг янги авлод лойиҳасининг муҳим қисмига айланиши кутилмоқда. Уларнинг ёши тенг бўлиб, мутахассислар уларни "TikTok авлоди" деб аташмоқда. Ламине Ямал ёш бўлишига қарамай, жамоага олдинроқ келгани учун янги футболчига ўзига хос "катта акадек" ёрдам бериши кутилмоқда.
Жессе Бисиунинг Барселона сафидаги илк ўйинларданоқ кўрсатган сермаҳсул ҳаракатлари келажакда ҳужум чизиғидаги рақобатни янада кучайтиришидан дарак беради. Клуб раҳбарияти мазкур трансфер келажак учун узоқ муддатли ва ўзини оқлайдиган сармоя бўлишига жиддий ишонган ҳолда иш олиб бормоқда.
…