Барселона ёш истеъдод Жессе Бисиуни ўз сафига қўшиб олди

·0·Спорт
Барселона ёш истеъдод Жессе Бисиуни ўз сафига қўшиб олди

Каталониянинг Барселона клуби трансфер бозорида яна бир истиқболли лойиҳага қўл урди ва жамоа таркибини белгиялик ёш иқтидор Жессе Бисиу билан тўлдирди. АС нашри хабар қилишича, 2008 йилда Лёвенда туғилган футболчи ўзининг сўнгги ўртоқлик учрашувидаёқ Базел дарвозасига иккита гол уриб, жамоатчилик эътиборини дарҳол ўзига қаратишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб раҳбарияти бу йигитни трансфер қилиш масаласини ойлар олдин ҳал қилган эди. Клип Бругге спорт директори лавозимида ишлаган Деннис те Клоэсе ва Барселона скаутлари ўртасидаги учрашувлар ҳал қилувчи аҳамият касб этди. Кўплаб бошқа жамоалар ҳам футболчи ортидан пойга қилганига қарамай, каталонияликлар уни қўлга киритишни энг устувор вазифа деб билишди.

Барселона спорт директори Деконинг энг яқин ёрдамчиларидан бири Жоау Амарал Бисиуни UEFA Ёшлар лигасининг Бенфикага қарши ярим финал учрашувида шахсан кузатган эди. Гарчи ўша ўйинда жисмоний муаммолар футболчининг имкониятларини чеклаган бўлса-да, клуб расмийларининг унга бўлган эътиқоди сўнмади.

Трансфер тафсилотлари ва молиявий томонлари

Каталония клуби бозордаги қиймати бир миллион евродан кам бўлган футболчи учун 8 миллион евро тўлашдан қайтмади. Скаутлар унда афсонавий Аякс академияси етиштириб чиқарадиган қанот ҳужумчиларига хос бўлган ўзгача салоҳиятни кўра олишди.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, Жессе Бисиу ўзининг хотиржам табиати, кеккайишдан йироқ бўлган ўзига бўлган юқори ишончи ҳамда дўстона муносабати билан кийиниш хонасида тезда ўз ўрнини топиб улгурган. Унинг бу фазилатлари жамоага мослашиш жараёнини анча енгиллаштиради.

Ламине Ямал билан боғлиқ кутилмалар

АС нашри мухбирлари ёш футболчининг келажаги ва Барселона юлдузи Ламине Ямал билан муносабатлари ҳақида ҳам фикр юритишди. Уларнинг фикрича, бир ёш тоифасига мансуб бўлган бу икки иқтидор "TikTok авлоди" вакиллари ҳисобланиб, тез орада ўзига хос яқинликни топиши мумкин.

Хусусан, Ламине Ямал ёш ҳамкасбига майдонда ва ундан ташқарида ўзига хос "катта оға" вазифасини бажариши кутилмоқда. Бисиуда мавжуд бўлган "Х фактор" – ноёб истеъдод ва харизма уни Каталония клубининг кейинги йиллардаги асосий лойиҳаларидан бирига айлантириши башорат қилинмоқда.

БарселонаЖессе БисиуЛамине ЯмалТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона жамоаси сафида ёрқин дебют қилган Жессе Бисиу ҳақида нима маълумБарселона жамоаси сафида ёрқин дебют қилган Жессе Бисиу ҳақида нима маълумБугун, 03:54MLS мавсуми: Нашвилле СК Интер Миами устидан йирик ғалабага эришдиMLS мавсуми: Нашвилле СК Интер Миами устидан йирик ғалабага эришдиБугун, 03:53Милан Эндрик трансфери учун ҳаракат бошладиМилан Эндрик трансфери учун ҳаракат бошладиБугун, 02:38Реал Мадрид ёш иқтидорларни қайтариш масаласини кейинга қолдирдиРеал Мадрид ёш иқтидорларни қайтариш масаласини кейинга қолдирдиБугун, 01:31Риз Джеймс жисмоний ҳолати ва янги мавсум ҳақида фикр билдирдиРиз Джеймс жисмоний ҳолати ва янги мавсум ҳақида фикр билдирдиБугун, 01:14Милан ва Ювентус таркибдаги ортиқча футболчилар айирбошлашини режалаштирмоқдаМилан ва Ювентус таркибдаги ортиқча футболчилар айирбошлашини режалаштирмоқдаБугун, 00:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди