Барселона ёш истеъдод Жессе Бисиуни ўз сафига қўшиб олди
Каталониянинг Барселона клуби трансфер бозорида яна бир истиқболли лойиҳага қўл урди ва жамоа таркибини белгиялик ёш иқтидор Жессе Бисиу билан тўлдирди. АС нашри хабар қилишича, 2008 йилда Лёвенда туғилган футболчи ўзининг сўнгги ўртоқлик учрашувидаёқ Базел дарвозасига иккита гол уриб, жамоатчилик эътиборини дарҳол ўзига қаратишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб раҳбарияти бу йигитни трансфер қилиш масаласини ойлар олдин ҳал қилган эди. Клип Бругге спорт директори лавозимида ишлаган Деннис те Клоэсе ва Барселона скаутлари ўртасидаги учрашувлар ҳал қилувчи аҳамият касб этди. Кўплаб бошқа жамоалар ҳам футболчи ортидан пойга қилганига қарамай, каталонияликлар уни қўлга киритишни энг устувор вазифа деб билишди.
Барселона спорт директори Деконинг энг яқин ёрдамчиларидан бири Жоау Амарал Бисиуни UEFA Ёшлар лигасининг Бенфикага қарши ярим финал учрашувида шахсан кузатган эди. Гарчи ўша ўйинда жисмоний муаммолар футболчининг имкониятларини чеклаган бўлса-да, клуб расмийларининг унга бўлган эътиқоди сўнмади.
Трансфер тафсилотлари ва молиявий томонлариКаталония клуби бозордаги қиймати бир миллион евродан кам бўлган футболчи учун 8 миллион евро тўлашдан қайтмади. Скаутлар унда афсонавий Аякс академияси етиштириб чиқарадиган қанот ҳужумчиларига хос бўлган ўзгача салоҳиятни кўра олишди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, Жессе Бисиу ўзининг хотиржам табиати, кеккайишдан йироқ бўлган ўзига бўлган юқори ишончи ҳамда дўстона муносабати билан кийиниш хонасида тезда ўз ўрнини топиб улгурган. Унинг бу фазилатлари жамоага мослашиш жараёнини анча енгиллаштиради.
Ламине Ямал билан боғлиқ кутилмаларАС нашри мухбирлари ёш футболчининг келажаги ва Барселона юлдузи Ламине Ямал билан муносабатлари ҳақида ҳам фикр юритишди. Уларнинг фикрича, бир ёш тоифасига мансуб бўлган бу икки иқтидор "TikTok авлоди" вакиллари ҳисобланиб, тез орада ўзига хос яқинликни топиши мумкин.
Хусусан, Ламине Ямал ёш ҳамкасбига майдонда ва ундан ташқарида ўзига хос "катта оға" вазифасини бажариши кутилмоқда. Бисиуда мавжуд бўлган "Х фактор" – ноёб истеъдод ва харизма уни Каталония клубининг кейинги йиллардаги асосий лойиҳаларидан бирига айлантириши башорат қилинмоқда.
…