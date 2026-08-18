MLS мавсуми: Нашвилле СК Интер Миами устидан йирик ғалабага эришди

·8·Спорт
MLS мавсуми: Нашвилле СК Интер Миами устидан йирик ғалабага эришди
Қисқача

Нашвилле СК ўз майдонида Интер Миамини жавобсиз голлар билан мағлуб этиб, MLS Шарқий конференсиясидаги етакчилигини мустаҳкамлади. Сам Сурридге ва Ҳанй Мухтар жуфтлиги жамоанинг ҳужумдаги асосий кучи бўлиб қолаётган бир пайтда, Лионель Месси қайтганига қарамай Интер Миами мағлубиятдан қутула олмади. Сан Диего ФК ЛАФК устидан муҳим ғалабага эришиб, плей-офф учун курашда янги нафас олди.

Шимолий Америка Олий лигаси (MLS) доирасидаги сўнгги тур ўйинлари мухлисларга кўплаб кутилмаган натижалар ва шиддатли тўқнашувларни тақдим этди. Goal.com хабар беришича, чемпионатнинг марказий ўйинларидан бирида Нашвилле СК ўз майдонида Интер Миами жамоасини йирик ҳисобда таслим этди. Мазкур натижа жамоаларнинг ҳозирги кундаги ҳолати ва мавсумдаги амбицияларини яққол кўрсатиб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мусобақа тақвимига кўра, Нашвилле СК жамоаси жорий мавсумда ўзининг энг барқарор ва мукаммал ўйинларини намойиш этмоқда. Жамоа фақатгина Леагуес Куп турнирида Мексиканинг кучли клубларига қарши баҳслардагина қийинчиликларга дуч келган эди. Шунга қарамай, улар MLS Шарқий конференциясида энг кам гол ўтказиб юборган ва тўплар нисбати бўйича яққол пешқадам бўлиб турибди.

Етакчилар дуелидаги кутилмаган натижа

Нашвилле СК таркибидаги ҳужумкор тандем — Сам Сурридге ҳамда Ҳанй Мухтар жуфтлиги рақиблар учун бош оғриғига айланишда давом этмоқда. Маямидагилар эса ўйин амалиётида бир қатор муаммоларга дуч келишмоқда. Лионель Месси отасининг вафотидан сўнг икки ҳафтадан камроқ вақт ичида яна яшил майдонга қайтган бўлса-да, жамоанинг умумий ўйини ҳали тўлиқ изига тушгани йўқ. Шунга қарамай, аргентиналик юлдузнинг индивидуал маҳорати ўз сўзини айтишда давом этмоқда.

Бироқ, бу сафар тажрибали футболчининг ҳаракатлари ҳам Интер Миамини мағлубиятдан сақлаб қола олмади. Нашвилле СК рақиб дарвозасига жавобсиз голлар киритиб, ўзининг Шарқий конференциядаги етакчилигини яна бир бор амалда исботлади. Ушбу мағлубият Маями клуби учун жиддий бошқотирма бўлиб хизмат қилиши аниқ.

Бошқа жамоалардаги ўзгаришлар ва инқирозлар

Мусобақанинг бошқа учрашувларида ҳам диққатга сазовор воқеалар кузатилди. Хусусан, Сан Диего ФК жамоаси ўтган мавсумдаги муваффақиятли иштирокидан кейин бу йил бироз қийинчиликларга дуч келган эди. Ғарбий конференцияда дастлабки мавсумидаёқ ажойиб натижа кўрсатган жамоа плей-оффдан қолиб кетиш хавфи остида қолганди. Бироқ сўнгги турда ЛАФК устидан қозонилган муҳим ғалаба жамоага янги нафас олиб келди ва ўйин сифатини яхшилади.

Шу билан бирга, баъзи жамоалар инқирозни бошдан кечирмоқда. Майкл Бредли бошқарувидаги Ред Буллс жамоаси мавсумни ажойиб бошлаган бўлса-да, ҳозирга келиб ҳимоядаги хатолар туфайли очко йўқотишда давом этмоқда. ЛАФК лагерида ҳам вазият силлиқ эмас — мухлислар бош мураббий Марк Доц.Сантосга қарши Change.org платформасида норозилик намойишларини бошлашган.

MLSИнтер МиамиНашвилле СКЛионель МессиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона жамоаси сафида ёрқин дебют қилган Жессе Бисиу ҳақида нима маълумБарселона жамоаси сафида ёрқин дебют қилган Жессе Бисиу ҳақида нима маълумБугун, 03:54Милан Эндрик трансфери учун ҳаракат бошладиМилан Эндрик трансфери учун ҳаракат бошладиБугун, 02:38Реал Мадрид ёш иқтидорларни қайтариш масаласини кейинга қолдирдиРеал Мадрид ёш иқтидорларни қайтариш масаласини кейинга қолдирдиБугун, 01:31Риз Джеймс жисмоний ҳолати ва янги мавсум ҳақида фикр билдирдиРиз Джеймс жисмоний ҳолати ва янги мавсум ҳақида фикр билдирдиБугун, 01:14Милан ва Ювентус таркибдаги ортиқча футболчилар айирбошлашини режалаштирмоқдаМилан ва Ювентус таркибдаги ортиқча футболчилар айирбошлашини режалаштирмоқдаБугун, 00:33Милан ва Ювентус яна ўйинчилар алмашинувини амалга ошириши мумкинМилан ва Ювентус яна ўйинчилар алмашинувини амалга ошириши мумкинБугун, 00:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди