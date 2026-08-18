MLS мавсуми: Нашвилле СК Интер Миами устидан йирик ғалабага эришди
Нашвилле СК ўз майдонида Интер Миамини жавобсиз голлар билан мағлуб этиб, MLS Шарқий конференсиясидаги етакчилигини мустаҳкамлади. Сам Сурридге ва Ҳанй Мухтар жуфтлиги жамоанинг ҳужумдаги асосий кучи бўлиб қолаётган бир пайтда, Лионель Месси қайтганига қарамай Интер Миами мағлубиятдан қутула олмади. Сан Диего ФК ЛАФК устидан муҳим ғалабага эришиб, плей-офф учун курашда янги нафас олди.
Шимолий Америка Олий лигаси (MLS) доирасидаги сўнгги тур ўйинлари мухлисларга кўплаб кутилмаган натижалар ва шиддатли тўқнашувларни тақдим этди. Goal.com хабар беришича, чемпионатнинг марказий ўйинларидан бирида Нашвилле СК ўз майдонида Интер Миами жамоасини йирик ҳисобда таслим этди. Мазкур натижа жамоаларнинг ҳозирги кундаги ҳолати ва мавсумдаги амбицияларини яққол кўрсатиб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мусобақа тақвимига кўра, Нашвилле СК жамоаси жорий мавсумда ўзининг энг барқарор ва мукаммал ўйинларини намойиш этмоқда. Жамоа фақатгина Леагуес Куп турнирида Мексиканинг кучли клубларига қарши баҳслардагина қийинчиликларга дуч келган эди. Шунга қарамай, улар MLS Шарқий конференциясида энг кам гол ўтказиб юборган ва тўплар нисбати бўйича яққол пешқадам бўлиб турибди.
Етакчилар дуелидаги кутилмаган натижаНашвилле СК таркибидаги ҳужумкор тандем — Сам Сурридге ҳамда Ҳанй Мухтар жуфтлиги рақиблар учун бош оғриғига айланишда давом этмоқда. Маямидагилар эса ўйин амалиётида бир қатор муаммоларга дуч келишмоқда. Лионель Месси отасининг вафотидан сўнг икки ҳафтадан камроқ вақт ичида яна яшил майдонга қайтган бўлса-да, жамоанинг умумий ўйини ҳали тўлиқ изига тушгани йўқ. Шунга қарамай, аргентиналик юлдузнинг индивидуал маҳорати ўз сўзини айтишда давом этмоқда.
Бироқ, бу сафар тажрибали футболчининг ҳаракатлари ҳам Интер Миамини мағлубиятдан сақлаб қола олмади. Нашвилле СК рақиб дарвозасига жавобсиз голлар киритиб, ўзининг Шарқий конференциядаги етакчилигини яна бир бор амалда исботлади. Ушбу мағлубият Маями клуби учун жиддий бошқотирма бўлиб хизмат қилиши аниқ.
Бошқа жамоалардаги ўзгаришлар ва инқирозларМусобақанинг бошқа учрашувларида ҳам диққатга сазовор воқеалар кузатилди. Хусусан, Сан Диего ФК жамоаси ўтган мавсумдаги муваффақиятли иштирокидан кейин бу йил бироз қийинчиликларга дуч келган эди. Ғарбий конференцияда дастлабки мавсумидаёқ ажойиб натижа кўрсатган жамоа плей-оффдан қолиб кетиш хавфи остида қолганди. Бироқ сўнгги турда ЛАФК устидан қозонилган муҳим ғалаба жамоага янги нафас олиб келди ва ўйин сифатини яхшилади.
Шу билан бирга, баъзи жамоалар инқирозни бошдан кечирмоқда. Майкл Бредли бошқарувидаги Ред Буллс жамоаси мавсумни ажойиб бошлаган бўлса-да, ҳозирга келиб ҳимоядаги хатолар туфайли очко йўқотишда давом этмоқда. ЛАФК лагерида ҳам вазият силлиқ эмас — мухлислар бош мураббий Марк Доц.Сантосга қарши Change.org платформасида норозилик намойишларини бошлашган.
…