Модрич Португалияга қарши ўйинда ВАР қароридан норози бўлди

·27·Спорт
Модрич Португалияга қарши ўйинда ВАР қароридан норози бўлди

Хорватия миллий жамоаси ярим ҳимоячиси Лука Модрич ЖЧ-2026 1/16 финалида Португалия дарвозасига урилган голнинг бекор қилинишига муносабат билдирди.

Тажрибали футболчининг таъкидлашича, ҳакам офсайдни қайд этишда Матанович тўпга текканини асос қилиб кўрсатган. Бироқ хорватияликлар кўрган видеотакрорларда бундай тегиш аниқ кўринмаган.

Гвардиол сўнгги дақиқаларда ҳисобни тенглаштирганди

Учрашувнинг асосий вақтига қўшиб берилган 13-дақиқада Йошко Гвардиолнинг саъй-ҳаракатлари билан Хорватия рақиб дарвозасини ишғол қилди.

Ушбу гол ҳисобни тенглаштириши мумкин эди. Бироқ бош ҳакам ВАРга мурожаат қилгач, офсайд сабаб тўпни ҳисобга олмади.

Натижада Португалия 2:1 ҳисобидаги устунлигини сақлаб қолди ва Жаҳон чемпионатининг кейинги босқичига йўл олди.

«Ҳеч қайси такрорда тегиш кўринмади»

Учрашувдан кейин ўтказилган матбуот анжуманида Лука Модрич ҳакамнинг изоҳидан қониқмаганини билдирди.

«Ҳакам Матанович тўпга текканини айтди, лекин биз видеони кўрдик — ҳеч қайси такрорда бу тегиш кўринмади», — деди Модрич.

Хорватия сардори тўпга тегиш бўлмаган тақдирда офсайд ҳам қайд этилмаслиги кераклигини таъкидлади.

«Агар у тўпга тегмаган бўлса, у ҳолда бу офсайд эмас», — дея қўшимча қилди футболчи.

Рамуш 90+4-дақиқада ҳал қилувчи голни урди

Эслатиб ўтамиз, Португалия учрашувнинг 90+4-дақиқасида ҳал қилувчи голни киритган эди.

Ушбу тўпга Гонсалу Рамуш муаллифлик қилди. Орадан бир неча дақиқа ўтиб, Хорватия ҳисобни тенглаштиргандай бўлди, аммо ВАР қарори португалияликларни кейинги босқичга олиб чиқди.

Бекор қилинган гол эса учрашувдан кейинги асосий муҳокама мавзусига айланди.

Лука МодричХорватияЙоско ГвардиолГонсалу РамосПортугалия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид Майкл Олисе учун 223 миллион евро сарфлашга тайёрРеал Мадрид Майкл Олисе учун 223 миллион евро сарфлашга тайёрБугун, 19:14Тревоҳ Чалобаҳ фаолиятини Италияда давом эттирмоқчи: Интер трансфер пойгасида етакчиТревоҳ Чалобаҳ фаолиятини Италияда давом эттирмоқчи: Интер трансфер пойгасида етакчиБугун, 18:59Бавария ҳимоя чизиғини кучайтирди: Натаниел Браун Мюнхен клубига ўтдиБавария ҳимоя чизиғини кучайтирди: Натаниел Браун Мюнхен клубига ўтдиБугун, 18:53Гарри Кейн Англия терма жамоаси учун Лионель Месси даражасидаги аҳамиятга эга бўлдиГарри Кейн Англия терма жамоаси учун Лионель Месси даражасидаги аҳамиятга эга бўлдиБугун, 18:18ЖЧ-2026: учта ўйин учун аниқ прогноз — серия давом этадими?ЖЧ-2026: учта ўйин учун аниқ прогноз — серия давом этадими?Бугун, 17:16Нега Криштиану Роналду доим Лионель Месси дан кўпроқ танқид қилинади? Луи Саа сабабини айтдиНега Криштиану Роналду доим Лионель Месси дан кўпроқ танқид қилинади? Луи Саа сабабини айтдиБугун, 17:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди