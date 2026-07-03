Модрич Португалияга қарши ўйинда ВАР қароридан норози бўлди
Хорватия миллий жамоаси ярим ҳимоячиси Лука Модрич ЖЧ-2026 1/16 финалида Португалия дарвозасига урилган голнинг бекор қилинишига муносабат билдирди.
Тажрибали футболчининг таъкидлашича, ҳакам офсайдни қайд этишда Матанович тўпга текканини асос қилиб кўрсатган. Бироқ хорватияликлар кўрган видеотакрорларда бундай тегиш аниқ кўринмаган.
Гвардиол сўнгги дақиқаларда ҳисобни тенглаштирганди
Учрашувнинг асосий вақтига қўшиб берилган 13-дақиқада Йошко Гвардиолнинг саъй-ҳаракатлари билан Хорватия рақиб дарвозасини ишғол қилди.
Ушбу гол ҳисобни тенглаштириши мумкин эди. Бироқ бош ҳакам ВАРга мурожаат қилгач, офсайд сабаб тўпни ҳисобга олмади.
Натижада Португалия 2:1 ҳисобидаги устунлигини сақлаб қолди ва Жаҳон чемпионатининг кейинги босқичига йўл олди.
«Ҳеч қайси такрорда тегиш кўринмади»
Учрашувдан кейин ўтказилган матбуот анжуманида Лука Модрич ҳакамнинг изоҳидан қониқмаганини билдирди.
«Ҳакам Матанович тўпга текканини айтди, лекин биз видеони кўрдик — ҳеч қайси такрорда бу тегиш кўринмади», — деди Модрич.
Хорватия сардори тўпга тегиш бўлмаган тақдирда офсайд ҳам қайд этилмаслиги кераклигини таъкидлади.
«Агар у тўпга тегмаган бўлса, у ҳолда бу офсайд эмас», — дея қўшимча қилди футболчи.
Рамуш 90+4-дақиқада ҳал қилувчи голни урди
Эслатиб ўтамиз, Португалия учрашувнинг 90+4-дақиқасида ҳал қилувчи голни киритган эди.
Ушбу тўпга Гонсалу Рамуш муаллифлик қилди. Орадан бир неча дақиқа ўтиб, Хорватия ҳисобни тенглаштиргандай бўлди, аммо ВАР қарори португалияликларни кейинги босқичга олиб чиқди.
Бекор қилинган гол эса учрашувдан кейинги асосий муҳокама мавзусига айланди.
…