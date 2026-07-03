Бавария ҳимоя чизиғини кучайтирди: Натаниел Браун Мюнхен клубига ўтди

·0·Спорт
Бавария ҳимоя чизиғини кучайтирди: Натаниел Браун Мюнхен клубига ўтди

Мюнхеннинг Бавария клуби ёзги трансфер ойнасидаги навбатдаги шов-шувли келишувни якунлади. Германия терма жамоасининг иқтидорли чап қанот ҳимоячиси Натаниел Браун Франкфуртнинг Айнтрахт жамоасидан мюнхенликлар сафига келиб қўшилди. Ушбу трансфер Венсан Компани бошчилигидаги янги лойиҳанинг ҳимоя чизиғини ислоҳ қилиш йўлидаги муҳим қадамларидан бири сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб расмий маълумотларига кўра, 23 ёшли футболчи билан 2031-йилнинг ёзига қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзоланган. Бавария ушбу трансфер учун Франкфурт клубига 55 миллион евро тўлайдиган бўлди. Шунингдек, келишувга кўра, футболчининг собиқ жамоаси Нюрнберг ҳам ушбу сумманинг 12,5 фоизига тенг улушни қўлга киритади.

Натаниел Браун сўнгги икки мавсум давомида Айнтрахт таркибида барқарор ўйин намойиш этиб, мутахассислар эътиборини тортган эди. У Франкфурт клуби сафида жами 75 та учрашувда майдонга тушиб, ўз ҳисобига 7 та гол ва 13 та голли узатмани ёздириб қўйишга муваффақ бўлган. Унинг ҳам ҳимояда, ҳам ҳужумда фаоллиги мюнхенликлар скаутлари томонидан юқори баҳоланган.

Болаликдаги орзунинг ушалиши

Асли бавариялик бўлган Натаниел Браун учун ушбу трансфер шунчаки спортдаги янги босқич эмас, балки қадрдон уйига қайтиш рамзидир. Амберг шаҳрида туғилиб ўсган футболчи ёшлигидан айнан Бавария жамоасига мухлислик қилганини яшириб ўтирмади. Унинг сўзларига кўра, Аллианз Арена майдонига мезбон сифатида тушиш у учун тасвирлаб бўлмас даражадаги шарафдир.

"Бу туйғуларни сўз билан тушунтириш қийин. Бавария — дунёнинг энг буюк клубларидан бири. Мен ўзим ушбу минтақадан бўлганим сабабли, туғилиб ўсган шаҳримда деярли ҳамма ушбу жамоага мухлислик қилади. Бу мен учун жуда қадрли ва фаолиятимдаги улкан қадамдир", — дея таъкидлади футболчи клуб матбуот хизматига берган интервюсида.

Браун профессионал футболдаги йўли осон кечмаганини ҳам қайд этди. Унинг айтишича, 17 ёшигача чап қанот ҳимоячиси бўлишини тасаввур ҳам қилмаган. Фақатгина ёшлар жамоасидаги ўзгаришлардан сўнг, у профессионал даражага чиқиши мумкинлигини англаб етган. Аммо Бавария каби гранд жамоада ўйнаш у учун узоқ вақт давомида шунчаки ушалмас орзу бўлиб қолган эди.

Янги мавсумдаги мақсадлар

Венсан Компани бошқарувидаги жамоада Натаниел Браун асосий таркиб учун курашишга тайёр. Унинг келиши жамоанинг чап қанотида рақобатни кучайтиради ва тактик схемаларда хилма-хилликни таъминлайди. Футболчи янги жамоаси билан кўплаб совринларни қўлга киритишни ва мухлислар ишончини оқлашни ният қилган.

"Мен максимал даражадаги муваффақиятларга эришмоқчиман. Бавария билан кўплаб титулларни ютиб, уларни мухлисларимиз билан бирга нишонлаш асосий мақсадим. Шахсий планда эса янада улғайишда ва маҳоратимни оширишда давом этмоқчиман", — деб қўшимча қилди ҳимоячи. Мюнхенлик мухлислар ушбу трансферни жамоа мудофаасини ёшартириш йўлидаги стратегик юриш сифатида илиқ кутиб олишди.

БаварияНатаниел БраунТрансферФутболБундеслига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тревоҳ Чалобаҳ фаолиятини Италияда давом эттирмоқчи: Интер трансфер пойгасида етакчиТревоҳ Чалобаҳ фаолиятини Италияда давом эттирмоқчи: Интер трансфер пойгасида етакчиБугун, 18:59Модрич Португалияга қарши ўйинда ВАР қароридан норози бўлдиМодрич Португалияга қарши ўйинда ВАР қароридан норози бўлдиБугун, 18:50Гарри Кейн Англия терма жамоаси учун Лионель Месси даражасидаги аҳамиятга эга бўлдиГарри Кейн Англия терма жамоаси учун Лионель Месси даражасидаги аҳамиятга эга бўлдиБугун, 18:18ЖЧ-2026: учта ўйин учун аниқ прогноз — серия давом этадими?ЖЧ-2026: учта ўйин учун аниқ прогноз — серия давом этадими?Бугун, 17:16Нега Криштиану Роналду доим Лионель Месси дан кўпроқ танқид қилинади? Луи Саа сабабини айтдиНега Криштиану Роналду доим Лионель Месси дан кўпроқ танқид қилинади? Луи Саа сабабини айтдиБугун, 17:15Скалони Кабо-Верде ҳақида огоҳлантирди: «Хато кечирилмайди»Скалони Кабо-Верде ҳақида огоҳлантирди: «Хато кечирилмайди»Бугун, 17:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди