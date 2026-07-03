Бавария ҳимоя чизиғини кучайтирди: Натаниел Браун Мюнхен клубига ўтди
Мюнхеннинг Бавария клуби ёзги трансфер ойнасидаги навбатдаги шов-шувли келишувни якунлади. Германия терма жамоасининг иқтидорли чап қанот ҳимоячиси Натаниел Браун Франкфуртнинг Айнтрахт жамоасидан мюнхенликлар сафига келиб қўшилди. Ушбу трансфер Венсан Компани бошчилигидаги янги лойиҳанинг ҳимоя чизиғини ислоҳ қилиш йўлидаги муҳим қадамларидан бири сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб расмий маълумотларига кўра, 23 ёшли футболчи билан 2031-йилнинг ёзига қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзоланган. Бавария ушбу трансфер учун Франкфурт клубига 55 миллион евро тўлайдиган бўлди. Шунингдек, келишувга кўра, футболчининг собиқ жамоаси Нюрнберг ҳам ушбу сумманинг 12,5 фоизига тенг улушни қўлга киритади.
Натаниел Браун сўнгги икки мавсум давомида Айнтрахт таркибида барқарор ўйин намойиш этиб, мутахассислар эътиборини тортган эди. У Франкфурт клуби сафида жами 75 та учрашувда майдонга тушиб, ўз ҳисобига 7 та гол ва 13 та голли узатмани ёздириб қўйишга муваффақ бўлган. Унинг ҳам ҳимояда, ҳам ҳужумда фаоллиги мюнхенликлар скаутлари томонидан юқори баҳоланган.
Болаликдаги орзунинг ушалишиАсли бавариялик бўлган Натаниел Браун учун ушбу трансфер шунчаки спортдаги янги босқич эмас, балки қадрдон уйига қайтиш рамзидир. Амберг шаҳрида туғилиб ўсган футболчи ёшлигидан айнан Бавария жамоасига мухлислик қилганини яшириб ўтирмади. Унинг сўзларига кўра, Аллианз Арена майдонига мезбон сифатида тушиш у учун тасвирлаб бўлмас даражадаги шарафдир.
"Бу туйғуларни сўз билан тушунтириш қийин. Бавария — дунёнинг энг буюк клубларидан бири. Мен ўзим ушбу минтақадан бўлганим сабабли, туғилиб ўсган шаҳримда деярли ҳамма ушбу жамоага мухлислик қилади. Бу мен учун жуда қадрли ва фаолиятимдаги улкан қадамдир", — дея таъкидлади футболчи клуб матбуот хизматига берган интервюсида.
Браун профессионал футболдаги йўли осон кечмаганини ҳам қайд этди. Унинг айтишича, 17 ёшигача чап қанот ҳимоячиси бўлишини тасаввур ҳам қилмаган. Фақатгина ёшлар жамоасидаги ўзгаришлардан сўнг, у профессионал даражага чиқиши мумкинлигини англаб етган. Аммо Бавария каби гранд жамоада ўйнаш у учун узоқ вақт давомида шунчаки ушалмас орзу бўлиб қолган эди.
Янги мавсумдаги мақсадларВенсан Компани бошқарувидаги жамоада Натаниел Браун асосий таркиб учун курашишга тайёр. Унинг келиши жамоанинг чап қанотида рақобатни кучайтиради ва тактик схемаларда хилма-хилликни таъминлайди. Футболчи янги жамоаси билан кўплаб совринларни қўлга киритишни ва мухлислар ишончини оқлашни ният қилган.
"Мен максимал даражадаги муваффақиятларга эришмоқчиман. Бавария билан кўплаб титулларни ютиб, уларни мухлисларимиз билан бирга нишонлаш асосий мақсадим. Шахсий планда эса янада улғайишда ва маҳоратимни оширишда давом этмоқчиман", — деб қўшимча қилди ҳимоячи. Мюнхенлик мухлислар ушбу трансферни жамоа мудофаасини ёшартириш йўлидаги стратегик юриш сифатида илиқ кутиб олишди.
…