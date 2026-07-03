Тревоҳ Чалобаҳ фаолиятини Италияда давом эттирмоқчи: Интер трансфер пойгасида етакчи

·0·Спорт
Тревоҳ Чалобаҳ фаолиятини Италияда давом эттирмоқчи: Интер трансфер пойгасида етакчи

Лондоннинг Челси клуби ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ ўзининг келажаги борасида якуний қарорга келди. Англия Премер-лигаси клублари томонидан қизиқишлар бўлишига қарамай, 26 ёшли футболчи фаолиятини Италия А Сериясида давом эттиришни устувор вазифа деб билмоқда. Ҳозирда Милан шаҳрининг Интер жамоаси ушбу трансфер пойгасида асосий даъвогарга айланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри ва таниқли инсайдер Fabrizio Romano берган маълумотларга кўра, футболчининг вакиллари шахсий шартнома шартларини муҳокама қилиш учун Миланга етиб келишган. Гарчи Чалобаҳга Италиянинг бошқа бир клуби — Комо ҳам қизиқиш билдирган бўлса-да, уларнинг 22 миллион фунтлик таклифи Челси томонидан рад этилган эди. Лондонликлар ўз тарбияланувчисини камида 35 миллион фунтга баҳоламоқда.

Премер-лига клублари ва алмашув варианти

Тревоҳ Чалобаҳга Англиянинг Кристал Пелас клуби ҳам жиддий қизиқиш билдирмоқда. Футболчи жорий мавсумнинг биринчи ярмини айнан ушбу жамоада ижарада ўтказиб, Оливер Гласнер қўл остида ёрқин ўйин кўрсатган эди. Челси раҳбарияти ушбу вазиятдан унумли фойдаланиб, Кристал Пелас юлдузи Махенсе Лакроихни қўлга киритишни режалаштирмоқда.

талкСПОРТ хабарига кўра, Челси Лакроих трансферини арзонлаштириш мақсадида Кристал Пеласга бир нечта ҳимоячиларни, жумладан Чалобаҳ, Тосин Адарабиоё, Ахел Дисаси ёки Беноит Бадиашиле каби футболчилардан бирини таклиф қилиши мумкин. Бироқ, футболчининг ўзи яна Селҳурст Паркка қайтишдан кўра, Италия чемпионатида ўзини синаб кўришни афзал кўрмоқда.

Молиявий фойда ва Жахон чемпионати

Челси учун Чалобаҳнинг сотилиши молиявий барқарорлик қоидалари (ПЦР) нуқтаи назаридан жуда муҳим. У клуб академияси тарбияланувчиси бўлгани сабабли, унинг трансферидан тушадиган маблағ соф фойда сифатида қайд этилади. Бу эса клубга янги трансферлар учун кенгроқ имкониятлар яратади.

Ҳозирги вақтда Тревоҳ Чалобаҳ Томас Тухель бошчилигидаги Англия терма жамоаси билан 2026-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда. Гарчи у ҳозирча турнирда майдонга тушмаган бўлса-да, жамоадаги жароҳатлар сабабли Мексикага қарши нимчорак финал баҳсида имкониятга эга бўлиши кутилмоқда. Трансфер бўйича музокаралар эса футболчининг халқаро майдондаги иштироки билан параллел равишда давом этмоқда.

ЧелсеаИнтерТрансферларТревоҳ ЧалобаҳФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бавария ҳимоя чизиғини кучайтирди: Натаниел Браун Мюнхен клубига ўтдиБавария ҳимоя чизиғини кучайтирди: Натаниел Браун Мюнхен клубига ўтдиБугун, 18:53Модрич Португалияга қарши ўйинда ВАР қароридан норози бўлдиМодрич Португалияга қарши ўйинда ВАР қароридан норози бўлдиБугун, 18:50Гарри Кейн Англия терма жамоаси учун Лионель Месси даражасидаги аҳамиятга эга бўлдиГарри Кейн Англия терма жамоаси учун Лионель Месси даражасидаги аҳамиятга эга бўлдиБугун, 18:18ЖЧ-2026: учта ўйин учун аниқ прогноз — серия давом этадими?ЖЧ-2026: учта ўйин учун аниқ прогноз — серия давом этадими?Бугун, 17:16Нега Криштиану Роналду доим Лионель Месси дан кўпроқ танқид қилинади? Луи Саа сабабини айтдиНега Криштиану Роналду доим Лионель Месси дан кўпроқ танқид қилинади? Луи Саа сабабини айтдиБугун, 17:15Скалони Кабо-Верде ҳақида огоҳлантирди: «Хато кечирилмайди»Скалони Кабо-Верде ҳақида огоҳлантирди: «Хато кечирилмайди»Бугун, 17:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди