Тревоҳ Чалобаҳ фаолиятини Италияда давом эттирмоқчи: Интер трансфер пойгасида етакчи
Лондоннинг Челси клуби ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ ўзининг келажаги борасида якуний қарорга келди. Англия Премер-лигаси клублари томонидан қизиқишлар бўлишига қарамай, 26 ёшли футболчи фаолиятини Италия А Сериясида давом эттиришни устувор вазифа деб билмоқда. Ҳозирда Милан шаҳрининг Интер жамоаси ушбу трансфер пойгасида асосий даъвогарга айланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри ва таниқли инсайдер Fabrizio Romano берган маълумотларга кўра, футболчининг вакиллари шахсий шартнома шартларини муҳокама қилиш учун Миланга етиб келишган. Гарчи Чалобаҳга Италиянинг бошқа бир клуби — Комо ҳам қизиқиш билдирган бўлса-да, уларнинг 22 миллион фунтлик таклифи Челси томонидан рад этилган эди. Лондонликлар ўз тарбияланувчисини камида 35 миллион фунтга баҳоламоқда.
Премер-лига клублари ва алмашув вариантиТревоҳ Чалобаҳга Англиянинг Кристал Пелас клуби ҳам жиддий қизиқиш билдирмоқда. Футболчи жорий мавсумнинг биринчи ярмини айнан ушбу жамоада ижарада ўтказиб, Оливер Гласнер қўл остида ёрқин ўйин кўрсатган эди. Челси раҳбарияти ушбу вазиятдан унумли фойдаланиб, Кристал Пелас юлдузи Махенсе Лакроихни қўлга киритишни режалаштирмоқда.
талкСПОРТ хабарига кўра, Челси Лакроих трансферини арзонлаштириш мақсадида Кристал Пеласга бир нечта ҳимоячиларни, жумладан Чалобаҳ, Тосин Адарабиоё, Ахел Дисаси ёки Беноит Бадиашиле каби футболчилардан бирини таклиф қилиши мумкин. Бироқ, футболчининг ўзи яна Селҳурст Паркка қайтишдан кўра, Италия чемпионатида ўзини синаб кўришни афзал кўрмоқда.
Молиявий фойда ва Жахон чемпионатиЧелси учун Чалобаҳнинг сотилиши молиявий барқарорлик қоидалари (ПЦР) нуқтаи назаридан жуда муҳим. У клуб академияси тарбияланувчиси бўлгани сабабли, унинг трансферидан тушадиган маблағ соф фойда сифатида қайд этилади. Бу эса клубга янги трансферлар учун кенгроқ имкониятлар яратади.
Ҳозирги вақтда Тревоҳ Чалобаҳ Томас Тухель бошчилигидаги Англия терма жамоаси билан 2026-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда. Гарчи у ҳозирча турнирда майдонга тушмаган бўлса-да, жамоадаги жароҳатлар сабабли Мексикага қарши нимчорак финал баҳсида имкониятга эга бўлиши кутилмоқда. Трансфер бўйича музокаралар эса футболчининг халқаро майдондаги иштироки билан параллел равишда давом этмоқда.
…