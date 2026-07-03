Моуриньо янги сардорни танлади: боғич энди кимнинг қўлига тақилади?
Мадриднинг «Реал» клубида етакчилик борасида муҳим ўзгариш кутилмоқда. Marca нашри маълумотига кўра, Даниэль Карвахаль жамоани тарк этгач, сардорлик боғичи Федерико Вальвердега топширилиши режалаштирилган.
Моуриньо Вальвердега тўлиқ ишонмоқда
Манбага кўра, «Реал» бош мураббийи Жозе Моуриньо уругвайлик ярим ҳимоячининг келажаги борасида ҳеч қандай шубҳага эга эмас.
Вальверденинг 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги омадсиз иштироки ҳам португалиялик мутахассиснинг фикрини ўзгартирмаган.
Моуриньо футболчини июль ойи ўрталарида бошланадиган мавсумолди йиғинлариданоқ асосий режаларига киритишни мақсад қилган.
Мураббий футболчи билан шахсан гаплашади
Жозе Моуриньо янги мавсумга тайёргарлик бошланишидан олдин Вальверде билан алоҳида суҳбат ўтказишни режалаштирмоқда.
Ушбу мулоқотда футболчининг жамоадаги янги мақоми, етакчилик вазифалари ва ундан кутилаётган масъулиятлар муҳокама қилиниши кутилмоқда.
Кийиниш хонасида ҳам етакчи бўлиши керак
«Реал» раҳбарияти ва мураббийлар штаби Карвахаль кетганидан кейин жамоадаги етакчиликни айнан Вальверде ўз қўлига олишига ишонмоқда.
Ундан нафақат майдонда, балки кийиниш хонасида ҳам бошқа футболчилар учун намуна бўлиш талаб этилади.
2016 йилдан бери «Реал» тизимида
Федерико Вальверде 2016 йилдан буён «Реал Мадрид» тизимида фаолият юритиб келмоқда.
Ўтган мавсумда у клуб сафида:
49 та учрашувда майдонга тушди;
9 та гол урди.
Энди уругвайлик футболчи фаолиятидаги янги босқичга қадам қўйиб, «қироллик клуби»нинг асосий сардорига айланиши мумкин.
…