Моуриньо янги сардорни танлади: боғич энди кимнинг қўлига тақилади?

·0·Спорт
Моуриньо янги сардорни танлади: боғич энди кимнинг қўлига тақилади?

Мадриднинг «Реал» клубида етакчилик борасида муҳим ўзгариш кутилмоқда. Marca нашри маълумотига кўра, Даниэль Карвахаль жамоани тарк этгач, сардорлик боғичи Федерико Вальвердега топширилиши режалаштирилган.

Моуриньо Вальвердега тўлиқ ишонмоқда

Манбага кўра, «Реал» бош мураббийи Жозе Моуриньо уругвайлик ярим ҳимоячининг келажаги борасида ҳеч қандай шубҳага эга эмас.

Вальверденинг 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги омадсиз иштироки ҳам португалиялик мутахассиснинг фикрини ўзгартирмаган.

Моуриньо футболчини июль ойи ўрталарида бошланадиган мавсумолди йиғинлариданоқ асосий режаларига киритишни мақсад қилган.

Мураббий футболчи билан шахсан гаплашади

Жозе Моуриньо янги мавсумга тайёргарлик бошланишидан олдин Вальверде билан алоҳида суҳбат ўтказишни режалаштирмоқда.

Ушбу мулоқотда футболчининг жамоадаги янги мақоми, етакчилик вазифалари ва ундан кутилаётган масъулиятлар муҳокама қилиниши кутилмоқда.

Кийиниш хонасида ҳам етакчи бўлиши керак

«Реал» раҳбарияти ва мураббийлар штаби Карвахаль кетганидан кейин жамоадаги етакчиликни айнан Вальверде ўз қўлига олишига ишонмоқда.

Ундан нафақат майдонда, балки кийиниш хонасида ҳам бошқа футболчилар учун намуна бўлиш талаб этилади.

2016 йилдан бери «Реал» тизимида

Федерико Вальверде 2016 йилдан буён «Реал Мадрид» тизимида фаолият юритиб келмоқда.

Ўтган мавсумда у клуб сафида:

  • 49 та учрашувда майдонга тушди;

  • 9 та гол урди.

Энди уругвайлик футболчи фаолиятидаги янги босқичга қадам қўйиб, «қироллик клуби»нинг асосий сардорига айланиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жанубий Корея собиқ бош мураббийи таҳдидлардан сўнг АҚШга учиб кетдиЖанубий Корея собиқ бош мураббийи таҳдидлардан сўнг АҚШга учиб кетдиБугун, 20:42Тунисда допинг можароси: 8 футболчининг тести ижобийТунисда допинг можароси: 8 футболчининг тести ижобийБугун, 19:38Реал Мадрид Майкл Олисе учун 223 миллион евро сарфлашга тайёрРеал Мадрид Майкл Олисе учун 223 миллион евро сарфлашга тайёрБугун, 19:14Тревоҳ Чалобаҳ фаолиятини Италияда давом эттирмоқчи: Интер трансфер пойгасида етакчиТревоҳ Чалобаҳ фаолиятини Италияда давом эттирмоқчи: Интер трансфер пойгасида етакчиБугун, 18:59Бавария ҳимоя чизиғини кучайтирди: Натаниел Браун Мюнхен клубига ўтдиБавария ҳимоя чизиғини кучайтирди: Натаниел Браун Мюнхен клубига ўтдиБугун, 18:53Модрич Португалияга қарши ўйинда ВАР қароридан норози бўлдиМодрич Португалияга қарши ўйинда ВАР қароридан норози бўлдиБугун, 18:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди