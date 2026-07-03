Фойдаланувчилар танлови: AnTuTu июн ойи учун энг қониқарли смартфонлар рейтингини эълон қилди
Смартфонларнинг техник қувватини ўлчаш билан танилган AnTuTu сервиси июн ойи якунлари бўйича фойдаланувчилар энг кўп мамнун бўлган Android қурилмалар рейтингини тақдим этди. Ушбу рўйхат анъанавий бенчмарк тестларидан фарқли ўлароқ, қурилманинг тезкорлигига эмас, балки бевосита эгаларининг кундалик фойдаланишдаги ижобий фикрларига асосланган. Бу эса харидорларнинг реал эҳтиёжлари ва брендларга бўлган ишончини кўрсатувчи муҳим индикатор ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Рейтингнинг биринчи поғонасини кутилмаганда Oppo К13 Турбо 5G модели эгаллади. Ушбу қурилма фойдаланувчиларнинг 96,83 фоиз ижобий баҳосини олишга муваффақ бўлган. ixbt.com маълумотига кўра, смартфоннинг бундай юқори натижа кўрсатишига унинг ўта сиғимли 7000 мА/соатли аккумулятори ва 80 ваттли тезкор қувватлаш технологияси сабаб бўлган. MediaTek Dimensity 8450 процессори ва 6,8 дюймли AMOLED дисплей билан жиҳозланган модел ўрта сегментда энг мувозанатлашган қурилмалардан бири сифатида тан олинган.
Иккинчи ўринда 96,67 фоиз кўрсаткич билан Nubia З80 Ultra жойлашди. Бу флагман ўзининг юқори технологик имкониятлари, хусусан, бешинчи авлод Snapdragon 8 Элите платформаси ва 144 Гс янгиланиш частотасига эга экрани билан эътиборга лойиқ. Қурилманинг 7200 мА/соатли батареяси ва 50 мегапикселли учта модулдан иборат профессионал камераси фойдаланувчилар томонидан юксак баҳоланган.
Флагманлар жанги ва етакчи брендларКучли учликни Oppo Финд Х8 Ultra якунлаб берди. 95,37 фоиз овоз тўплаган ушбу модел Snapdragon 8 Элите процессори ва 2К аниқликдаги дисплейи билан ажралиб туради. Шунингдек, у 100 ваттли симли ва 50 ваттли сиmsиз қувватлаш имконияти билан премиум сегмент вакиллари орасида етакчилик қилмоқда. Тўртинчи ва бешинчи ўринларни мос равишда Nubia Z70С Ultra Пҳотограпҳер Эдитион ҳамда Oppo Финд Х8с моделлари банд этди.
Рейтингнинг умумий таркиби Хитой бозоридаги ички рақобат нақадар кучли эканини кўрсатмоқда. Рўйхатдан ўрин олган бошқа қурилмалар ҳам технологик жиҳатдан мукаммалликка интилган:
- Vivo X300 Ultra ва Xiaomi 15 Ultra;
- Realme GT8 Pro ва Honor 400 Pro;
- OnePlus Асе 6 ва Honor GT Pro;
- Redmi К90 Pro Max ва Vivo X200 Ultra;
- Vivo X300 Pro ва Vivo С30.
AnTuTu мутахассисларининг таъкидлашича, ушбу рўйхат субъектив баҳоларга асосланган бўлса-да, у брендларнинг дастурий таъминот устида қанчалик яхши ишлаганини ва фойдаланувчи интерфейси қулайлигини ҳам акс эттиради. Июн ойи натижалари Oppo ва Nubia брендларининг ўз позицияларини сезиларли даражада мустаҳкамлаганини исботлади.
…