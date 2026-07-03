Фойдаланувчилар танлови: AnTuTu июн ойи учун энг қониқарли смартфонлар рейтингини эълон қилди

·18·Техно
Фойдаланувчилар танлови: AnTuTu июн ойи учун энг қониқарли смартфонлар рейтингини эълон қилди

Смартфонларнинг техник қувватини ўлчаш билан танилган AnTuTu сервиси июн ойи якунлари бўйича фойдаланувчилар энг кўп мамнун бўлган Android қурилмалар рейтингини тақдим этди. Ушбу рўйхат анъанавий бенчмарк тестларидан фарқли ўлароқ, қурилманинг тезкорлигига эмас, балки бевосита эгаларининг кундалик фойдаланишдаги ижобий фикрларига асосланган. Бу эса харидорларнинг реал эҳтиёжлари ва брендларга бўлган ишончини кўрсатувчи муҳим индикатор ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Рейтингнинг биринчи поғонасини кутилмаганда Oppo К13 Турбо 5G модели эгаллади. Ушбу қурилма фойдаланувчиларнинг 96,83 фоиз ижобий баҳосини олишга муваффақ бўлган. ixbt.com маълумотига кўра, смартфоннинг бундай юқори натижа кўрсатишига унинг ўта сиғимли 7000 мА/соатли аккумулятори ва 80 ваттли тезкор қувватлаш технологияси сабаб бўлган. MediaTek Dimensity 8450 процессори ва 6,8 дюймли AMOLED дисплей билан жиҳозланган модел ўрта сегментда энг мувозанатлашган қурилмалардан бири сифатида тан олинган.

Иккинчи ўринда 96,67 фоиз кўрсаткич билан Nubia З80 Ultra жойлашди. Бу флагман ўзининг юқори технологик имкониятлари, хусусан, бешинчи авлод Snapdragon 8 Элите платформаси ва 144 Гс янгиланиш частотасига эга экрани билан эътиборга лойиқ. Қурилманинг 7200 мА/соатли батареяси ва 50 мегапикселли учта модулдан иборат профессионал камераси фойдаланувчилар томонидан юксак баҳоланган.

Флагманлар жанги ва етакчи брендлар

Кучли учликни Oppo Финд Х8 Ultra якунлаб берди. 95,37 фоиз овоз тўплаган ушбу модел Snapdragon 8 Элите процессори ва 2К аниқликдаги дисплейи билан ажралиб туради. Шунингдек, у 100 ваттли симли ва 50 ваттли сиmsиз қувватлаш имконияти билан премиум сегмент вакиллари орасида етакчилик қилмоқда. Тўртинчи ва бешинчи ўринларни мос равишда Nubia Z70С Ultra Пҳотограпҳер Эдитион ҳамда Oppo Финд Х8с моделлари банд этди.

Рейтингнинг умумий таркиби Хитой бозоридаги ички рақобат нақадар кучли эканини кўрсатмоқда. Рўйхатдан ўрин олган бошқа қурилмалар ҳам технологик жиҳатдан мукаммалликка интилган:

  • Vivo X300 Ultra ва Xiaomi 15 Ultra;
  • Realme GT8 Pro ва Honor 400 Pro;
  • OnePlus Асе 6 ва Honor GT Pro;
  • Redmi К90 Pro Max ва Vivo X200 Ultra;
  • Vivo X300 Pro ва Vivo С30.
Ушбу рейтинг шуни кўрсатадики, замонавий фойдаланувчилар учун фақатгина процессор кучи эмас, балки автоном иш вақти ва экран сифати биринчи даражали аҳамиятга эга. Айниқса, 7000 мА/соатдан юқори сиғимли батареялар трендга айланиб бораётгани кузатилмоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу брендларнинг аксарияти расмий ёки норасмий сотувда мавжуд бўлиб, мазкур маълумотлар янги смартфон танлаётган харидорлар учун фойдали қўлланма бўлиши мумкин.

AnTuTu мутахассисларининг таъкидлашича, ушбу рўйхат субъектив баҳоларга асосланган бўлса-да, у брендларнинг дастурий таъминот устида қанчалик яхши ишлаганини ва фойдаланувчи интерфейси қулайлигини ҳам акс эттиради. Июн ойи натижалари Oppo ва Nubia брендларининг ўз позицияларини сезиларли даражада мустаҳкамлаганини исботлади.

СмартфонAnTuTuOppoNubiaТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 камераларида инқилоб: Apple кўп йиллик Sony монополиясидан воз кечмоқдаiPhone 18 камераларида инқилоб: Apple кўп йиллик Sony монополиясидан воз кечмоқдаБугун, 19:57Сунъий интеллект пойгаси: Google компаниясининг энергия истеъмоли 37 фоизга ошдиСунъий интеллект пойгаси: Google компаниясининг энергия истеъмоли 37 фоизга ошдиБугун, 19:20Samsung Galaxy S27 Ultra аккумулятор сиғими бўйича рекорд ўрнатиши кутилмоқдаSamsung Galaxy S27 Ultra аккумулятор сиғими бўйича рекорд ўрнатиши кутилмоқдаБугун, 18:57Т2 оператори халқаро роумингда бепул интернет хизматини доимий асосга ўтказдиТ2 оператори халқаро роумингда бепул интернет хизматини доимий асосга ўтказдиБугун, 18:21Samsung буклама смартфонлари нархи кескин ошади: З Фолд 8 Ultra рекорд ўрнатиши кутилмоқдаSamsung буклама смартфонлари нархи кескин ошади: З Фолд 8 Ultra рекорд ўрнатиши кутилмоқдаБугун, 17:53Microsoft кутилмаган қадам ташлади: Эдге браузерига Google ҳисоби орқали кириш мумкинMicrosoft кутилмаган қадам ташлади: Эдге браузерига Google ҳисоби орқали кириш мумкинБугун, 17:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди