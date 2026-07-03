Сунъий интеллект йўлларда: Британия хавфсизликни таъминлашнинг янги босқичига ўтмоқда
Буюк Британия ҳукумати йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш ва ҳайдовчилар масъулиятини ошириш мақсадида сунъий интеллект (AI) билан жиҳозланган камераларни кенг кўламда жорий этишни режалаштирмоқда. Ушбу технология нафақат тезликни ўлчаш, балки хавфсизлик камарини тақмаслик, автомобил солиғи ва суғуртаси йўқлиги каби қоидабузарликларни ҳам автоматик тарзда аниқлаш имконини беради. Бу тизим йўллардаги назоратни тубдан ўзгартириши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги тизим ҳайдовчиларнинг ҳар бир ҳаракатини кузатувчи кучли воситага айланади. Гарчи кўпчилик ҳайдовчилар бундай қатъий назоратдан хавотирда бўлса-да, мутахассислар бу чора йўллардаги тартибни яхшилашига ишонишмоқда. Айниқса, тезлик марказлашган ҳозирги тизим сўнгги 15 йил ичида ўлим ҳолатларини сезиларли даражада камайтира олмагани сабабли, эътиборни бошқа муҳим жиҳатларга қаратиш вақти келди.
Тезлик лимитлари ва йўл интизомиҲозирги вақтда Британия йўлларида асосий эътибор тезликни оширишга қаратилган, бироқ бошқа жиддий муаммолар кўпинча эътибордан четда қолмоқда. Масалан, юк машиналари ва микроавтобусларнинг бўлаклар бўйлаб ҳаракатланиш тартибини бузиши йўлларда тирбандликлар ва хавфли вазиятларни келтириб чиқармоқда. Ҳозирги камералар оғир юк машиналари ва енгил автомобиллар учун ўрнатилган турлича тезлик чекловларини тўлиқ назорат қила олмаяпти.
Экспертларнинг фикрича, сунъий интеллект тизимини жорий этиш билан бирга, йўл ҳаракати қоидаларини ҳам қайта кўриб чиқиш лозим. Хусусан, автомагистралларда юк машиналари ва автобусларнинг фақат биринчи ва иккинчи бўлакларда ҳаракатланишини қатъий белгилаш, енгил автомобиллар учун эса учинчи бўлакни ажратиб бериш таклиф этилмоқда. Бу орқали йўллардаги ўтказувчанлик қобилиятини ошириш ва ҳайдовчилар ўртасидаги асабийликни камайтириш мумкин.
Янги технологиядан кутилаётган натижаларСунъий интеллект камералари ҳайдовчиларни интизомли бўлишга мажбур қилади. Масалан, хавфсизлик камарини тақмаслик ёки ҳайдаш пайтида телефондан фойдаланиш каби қоидабузарликлар учун жарима балларининг қўлланилиши ҳайдовчиларнинг ҳушёрлигини оширади. Британиялик авто-журналистларнинг тажрибасига кўра, ҳатто кичик жарима баллари ҳам ҳайдовчини ўз тезлигини назорат қилишга ва автомобилнинг хавфсизлик тизимларига эътиборли бўлишга ундайди.
Шунга қарамай, технология ҳамма нарсани ҳал қила олмайди. Масалан, йўлнинг ўртасидан юриш ва чапга ўтмаслик (миддле-лане ҳоггинг) каби одатларни сунъий интеллект орқали адолатли жазолаш қийин масаладир. Бундай ҳолатларда барибир йўл-патрул хизмати ходимларининг бевосита иштироки талаб этилади. Келажакда Британия йўлларида қуйидаги ўзгаришлар амалга оширилиши мумкин:
- Енгил автомобиллар ва мотоцикллар учун тезлик лимитини 80 мил/соатгача (тахминан 130 км/соат) ошириш;
- Юк машиналарини фақат четки чап бўлакларда ҳаракатланишини чеклаш;
- Кичик тижорат транспортлари (Ford Трансит, Mercedes Спринтер) учун тезлик чекловларини оптималлаштириш.
…