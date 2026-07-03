Сунъий интеллект йўлларда: Британия хавфсизликни таъминлашнинг янги босқичига ўтмоқда

·0·Авто
Сунъий интеллект йўлларда: Британия хавфсизликни таъминлашнинг янги босқичига ўтмоқда

Буюк Британия ҳукумати йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш ва ҳайдовчилар масъулиятини ошириш мақсадида сунъий интеллект (AI) билан жиҳозланган камераларни кенг кўламда жорий этишни режалаштирмоқда. Ушбу технология нафақат тезликни ўлчаш, балки хавфсизлик камарини тақмаслик, автомобил солиғи ва суғуртаси йўқлиги каби қоидабузарликларни ҳам автоматик тарзда аниқлаш имконини беради. Бу тизим йўллардаги назоратни тубдан ўзгартириши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги тизим ҳайдовчиларнинг ҳар бир ҳаракатини кузатувчи кучли воситага айланади. Гарчи кўпчилик ҳайдовчилар бундай қатъий назоратдан хавотирда бўлса-да, мутахассислар бу чора йўллардаги тартибни яхшилашига ишонишмоқда. Айниқса, тезлик марказлашган ҳозирги тизим сўнгги 15 йил ичида ўлим ҳолатларини сезиларли даражада камайтира олмагани сабабли, эътиборни бошқа муҳим жиҳатларга қаратиш вақти келди.

Тезлик лимитлари ва йўл интизоми

Ҳозирги вақтда Британия йўлларида асосий эътибор тезликни оширишга қаратилган, бироқ бошқа жиддий муаммолар кўпинча эътибордан четда қолмоқда. Масалан, юк машиналари ва микроавтобусларнинг бўлаклар бўйлаб ҳаракатланиш тартибини бузиши йўлларда тирбандликлар ва хавфли вазиятларни келтириб чиқармоқда. Ҳозирги камералар оғир юк машиналари ва енгил автомобиллар учун ўрнатилган турлича тезлик чекловларини тўлиқ назорат қила олмаяпти.

Экспертларнинг фикрича, сунъий интеллект тизимини жорий этиш билан бирга, йўл ҳаракати қоидаларини ҳам қайта кўриб чиқиш лозим. Хусусан, автомагистралларда юк машиналари ва автобусларнинг фақат биринчи ва иккинчи бўлакларда ҳаракатланишини қатъий белгилаш, енгил автомобиллар учун эса учинчи бўлакни ажратиб бериш таклиф этилмоқда. Бу орқали йўллардаги ўтказувчанлик қобилиятини ошириш ва ҳайдовчилар ўртасидаги асабийликни камайтириш мумкин.

Янги технологиядан кутилаётган натижалар

Сунъий интеллект камералари ҳайдовчиларни интизомли бўлишга мажбур қилади. Масалан, хавфсизлик камарини тақмаслик ёки ҳайдаш пайтида телефондан фойдаланиш каби қоидабузарликлар учун жарима балларининг қўлланилиши ҳайдовчиларнинг ҳушёрлигини оширади. Британиялик авто-журналистларнинг тажрибасига кўра, ҳатто кичик жарима баллари ҳам ҳайдовчини ўз тезлигини назорат қилишга ва автомобилнинг хавфсизлик тизимларига эътиборли бўлишга ундайди.

Шунга қарамай, технология ҳамма нарсани ҳал қила олмайди. Масалан, йўлнинг ўртасидан юриш ва чапга ўтмаслик (миддле-лане ҳоггинг) каби одатларни сунъий интеллект орқали адолатли жазолаш қийин масаладир. Бундай ҳолатларда барибир йўл-патрул хизмати ходимларининг бевосита иштироки талаб этилади. Келажакда Британия йўлларида қуйидаги ўзгаришлар амалга оширилиши мумкин:

  • Енгил автомобиллар ва мотоцикллар учун тезлик лимитини 80 мил/соатгача (тахминан 130 км/соат) ошириш;
  • Юк машиналарини фақат четки чап бўлакларда ҳаракатланишини чеклаш;
  • Кичик тижорат транспортлари (Ford Трансит, Mercedes Спринтер) учун тезлик чекловларини оптималлаштириш.
Ўзбекистон шароитида ҳам йўллардаги хавфсизликни таъминлашда AI технологияларидан фойдаланиш долзарб мавзу ҳисобланади. Британия тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, фақат тезликни ўлчаш билан чекланиб қолмасдан, ҳайдовчининг умумий маданияти ва йўл интизомини ҳам назорат қилиш хавфсизлик даражасини янги босқичга олиб чиқади.

Сунъий IntelлектЙўл ХавфсизлигиБританияАвтотранспортТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Renault Ссеник Э-Теч: Оилавий электромобиллар бозорида янги етакчиRenault Ссеник Э-Теч: Оилавий электромобиллар бозорида янги етакчиБугун, 17:59Алпине компанияси янги авлод А110 электромобили прототипини намойиш этадиАлпине компанияси янги авлод А110 электромобили прототипини намойиш этадиБугун, 12:58Компания автомобиллари учун солиқ: Харажатларни қандай ҳисоблаш ва тежаш мумкин?Компания автомобиллари учун солиқ: Харажатларни қандай ҳисоблаш ва тежаш мумкин?Бугун, 12:57Ҳамёнбоп ва ишончли: Иккинчи авлод Дасиа Дустер харид қилиш бўйича тавсияларҲамёнбоп ва ишончли: Иккинчи авлод Дасиа Дустер харид қилиш бўйича тавсияларБугун, 09:57Kia АҚШ бозорида мутлақ рекорд ўрнатди: Гибрид моделларга талаб кескин ошдиKia АҚШ бозорида мутлақ рекорд ўрнатди: Гибрид моделларга талаб кескин ошдиБугун, 04:24Volkswagen Португалиядаги заводини энг замонавий бўёқлаш мажмуаси билан жиҳозлайдиVolkswagen Португалиядаги заводини энг замонавий бўёқлаш мажмуаси билан жиҳозлайдиБугун, 03:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди