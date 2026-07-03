Тунисда допинг можароси: 8 футболчининг тести ижобий
Тунис миллий жамоасининг саккиз нафар футболчиси ЖЧ-2026 вақтида топширган допинг-тестда тақиқланган модда излари аниқлангани хабар қилинди.
Daily Mail нашри маълумотига кўра, футболчиларнинг организмида Бутунжаҳон антидопинг агентлиги томонидан тақиқланган кленбутерол моддаси топилган.
Саккиз футболчининг тести ижобий чиққан
Манба хабарига кўра, Тунис миллий жамоасининг саккиз нафар аъзоси топширган намуналар ижобий натижа берган.
Гап нафас йўлларини кенгайтириш хусусиятига эга бўлган кленбутерол моддаси ҳақида бормоқда. У WADA томонидан тақиқланган моддалар рўйхатига киритилган.
Модда организмга қандай тушган бўлиши мумкин?
Дастлабки тахминларга кўра, кленбутерол футболчилар организмига қасддан эмас, зарарланган гўштни истеъмол қилиш орқали тушган бўлиши мумкин.
Тунис терма жамоаси футболчилари мазкур гўштни Мексикадаги машғулот базасида истеъмол қилгани айтилмоқда.
Ҳозирча бу ҳолат якуний хулоса сифатида тасдиқланмаган. Вазият ҳақида футболчилар тўп тепадиган клубларга ҳам маълумот берилган.
Тунис мундиални эрта тарк этганди
Тунис миллий жамоаси ЖЧ-2026да гуруҳ босқичидан ўта олмади.
Биринчи турдаги мағлубиятдан кейин мамлакат футбол федерацияси бош мураббий Сабри Ламушини лавозимидан озод қилган эди.
Шундан сўнг жамоани Эрве Ренар бошқарди, аммо Тунис унинг раҳбарлигида ўтказилган қолган икки учрашувда ҳам мағлубиятга учради.
Энди футболчиларни қандай қарор кутади?
Саккиз футболчининг тестида бир хил модда аниқлангани вазиятни янада жиддийлаштирмоқда.
Энди антидопинг идоралари модданинг организмга қандай тушганини ўрганиши ва футболчиларга нисбатан жазо чораси қўлланиш-қўлланмаслиги бўйича қарор қабул қилиши кутилмоқда.
…