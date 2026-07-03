Тунисда допинг можароси: 8 футболчининг тести ижобий

·31·Спорт
Тунисда допинг можароси: 8 футболчининг тести ижобий

Тунис миллий жамоасининг саккиз нафар футболчиси ЖЧ-2026 вақтида топширган допинг-тестда тақиқланган модда излари аниқлангани хабар қилинди.

Daily Mail нашри маълумотига кўра, футболчиларнинг организмида Бутунжаҳон антидопинг агентлиги томонидан тақиқланган кленбутерол моддаси топилган.

Саккиз футболчининг тести ижобий чиққан

Манба хабарига кўра, Тунис миллий жамоасининг саккиз нафар аъзоси топширган намуналар ижобий натижа берган.

Гап нафас йўлларини кенгайтириш хусусиятига эга бўлган кленбутерол моддаси ҳақида бормоқда. У WADA томонидан тақиқланган моддалар рўйхатига киритилган.

Модда организмга қандай тушган бўлиши мумкин?

Дастлабки тахминларга кўра, кленбутерол футболчилар организмига қасддан эмас, зарарланган гўштни истеъмол қилиш орқали тушган бўлиши мумкин.

Тунис терма жамоаси футболчилари мазкур гўштни Мексикадаги машғулот базасида истеъмол қилгани айтилмоқда.

Ҳозирча бу ҳолат якуний хулоса сифатида тасдиқланмаган. Вазият ҳақида футболчилар тўп тепадиган клубларга ҳам маълумот берилган.

Тунис мундиални эрта тарк этганди

Тунис миллий жамоаси ЖЧ-2026да гуруҳ босқичидан ўта олмади.

Биринчи турдаги мағлубиятдан кейин мамлакат футбол федерацияси бош мураббий Сабри Ламушини лавозимидан озод қилган эди.

Шундан сўнг жамоани Эрве Ренар бошқарди, аммо Тунис унинг раҳбарлигида ўтказилган қолган икки учрашувда ҳам мағлубиятга учради.

Энди футболчиларни қандай қарор кутади?

Саккиз футболчининг тестида бир хил модда аниқлангани вазиятни янада жиддийлаштирмоқда.

Энди антидопинг идоралари модданинг организмга қандай тушганини ўрганиши ва футболчиларга нисбатан жазо чораси қўлланиш-қўлланмаслиги бўйича қарор қабул қилиши кутилмоқда.

ТунисияДайли МейлСабри ЛамучиЭрве Ренар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид Майкл Олисе учун 223 миллион евро сарфлашга тайёрРеал Мадрид Майкл Олисе учун 223 миллион евро сарфлашга тайёрБугун, 19:14Тревоҳ Чалобаҳ фаолиятини Италияда давом эттирмоқчи: Интер трансфер пойгасида етакчиТревоҳ Чалобаҳ фаолиятини Италияда давом эттирмоқчи: Интер трансфер пойгасида етакчиБугун, 18:59Бавария ҳимоя чизиғини кучайтирди: Натаниел Браун Мюнхен клубига ўтдиБавария ҳимоя чизиғини кучайтирди: Натаниел Браун Мюнхен клубига ўтдиБугун, 18:53Модрич Португалияга қарши ўйинда ВАР қароридан норози бўлдиМодрич Португалияга қарши ўйинда ВАР қароридан норози бўлдиБугун, 18:50Гарри Кейн Англия терма жамоаси учун Лионель Месси даражасидаги аҳамиятга эга бўлдиГарри Кейн Англия терма жамоаси учун Лионель Месси даражасидаги аҳамиятга эга бўлдиБугун, 18:18ЖЧ-2026: учта ўйин учун аниқ прогноз — серия давом этадими?ЖЧ-2026: учта ўйин учун аниқ прогноз — серия давом этадими?Бугун, 17:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди