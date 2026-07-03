Реал Мадрид Майкл Олисе учун 223 миллион евро сарфлашга тайёр
Мадриднинг Реал Мадрид клуби трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли юришни амалга оширишга яқин турибди. Испания грандининг диққат марказида айни дамда Бавария сафида ёрқин ўйин кўрсатаётган вингер Майкл Олисе турибди. Хабарларга кўра, "қироллик клуби" 24 ёшли француз футболчиси учун рекорд даражадаги 223 миллион евро тўлашга тайёр. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Агар ушбу трансфер амалга ошса, Майкл Олисе футбол тарихидаги энг қиммат ўйинчига айланади ва 2017-йилда Неймар Барселона клубидан PSJга ўтганидаги рекордни янгилайди. Флорентино Перез ўзининг "Галактико" сиёсатига содиқ қолган ҳолда, дунёнинг энг иқтидорли вакилларини Сантиаго Бернабеу стадионига жамлашни давом эттирмоқда.
Саҳа: "Бу ақл бовар қилмас рақамлар"Франция терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Лоуис Саҳа Goal.com нашрига берган интервюсида ушбу эҳтимолий трансфер ҳақида ўз фикрларини билдирди. Унинг сўзларига кўра, Олисе сўнгги икки йил ичида кўрсатган ўсиши билан бундай эътирофга лойиқдир. Саҳа замонавий футболдаги нархлар ҳаддан ташқари юқори эканини тан олса-да, футболчининг иқтидорини юқори баҳолаган.
"Бу мутлақо ақлдан оздирадиган рақамлар. Аммо менимча, у бундай мунозараларга лойиқ. Болакай бир-икки йил ичида амалга оширган ишлар шунчаки ишонарсиз", — дейди Лоуис Саҳа. Ҳақиқатан ҳам, Олисенинг фаолияти қисқа вақт ичида кескин юқорилади: 2021-йилда у Англия чемпионшипида "Рединг" сафида тўп сураётган эди.
Майкл Олисе 2025-26-йилги мавсумда феноменал натижалар қайд этди. У барча мусобақаларда 25 та гол уриб, 28 та голли узатмани амалга оширди. Айнан мана шу самарадорлик Реал Мадрид скаутларини бефарқ қолдирмади. Мадридликлар уни Килиан Мбаппе ва Винисиус Жуниор билан биргаликда даҳшатли ҳужум учлигини шакллантириш учун асосий номзод сифатида кўрмоқда.
Ҳозирда Олисе Бавария таркибида икки карра Бундеслига ғолиби ҳисобланади ва 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Франция терма жамоасининг муҳим бўлагига айланган. Унинг техникаси, майдонни кўра олиш қобилияти ва стандарт вазиятлардаги маҳорати уни дунёнинг энг хавфли ҳужумкор ярим ҳимоячиларидан бирига айлантирди.
Агар ушбу келашув амалга ошса, бу нафақат Реал Мадрид учун, балки бутун Европа футбол бозори учун янги даврни бошлаб беради. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу трансфер қизиқарли бўлиши аниқ, чунки Мадрид клуби ҳар доим минтақамизда энг кўп мухлисга эга жамоалардан бири бўлиб келган.
…