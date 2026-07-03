Реал Мадрид Майкл Олисе учун 223 миллион евро сарфлашга тайёр

·0·Спорт
Реал Мадрид Майкл Олисе учун 223 миллион евро сарфлашга тайёр

Мадриднинг Реал Мадрид клуби трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли юришни амалга оширишга яқин турибди. Испания грандининг диққат марказида айни дамда Бавария сафида ёрқин ўйин кўрсатаётган вингер Майкл Олисе турибди. Хабарларга кўра, "қироллик клуби" 24 ёшли француз футболчиси учун рекорд даражадаги 223 миллион евро тўлашга тайёр. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Агар ушбу трансфер амалга ошса, Майкл Олисе футбол тарихидаги энг қиммат ўйинчига айланади ва 2017-йилда Неймар Барселона клубидан PSJга ўтганидаги рекордни янгилайди. Флорентино Перез ўзининг "Галактико" сиёсатига содиқ қолган ҳолда, дунёнинг энг иқтидорли вакилларини Сантиаго Бернабеу стадионига жамлашни давом эттирмоқда.

Саҳа: "Бу ақл бовар қилмас рақамлар"

Франция терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Лоуис Саҳа Goal.com нашрига берган интервюсида ушбу эҳтимолий трансфер ҳақида ўз фикрларини билдирди. Унинг сўзларига кўра, Олисе сўнгги икки йил ичида кўрсатган ўсиши билан бундай эътирофга лойиқдир. Саҳа замонавий футболдаги нархлар ҳаддан ташқари юқори эканини тан олса-да, футболчининг иқтидорини юқори баҳолаган.

"Бу мутлақо ақлдан оздирадиган рақамлар. Аммо менимча, у бундай мунозараларга лойиқ. Болакай бир-икки йил ичида амалга оширган ишлар шунчаки ишонарсиз", — дейди Лоуис Саҳа. Ҳақиқатан ҳам, Олисенинг фаолияти қисқа вақт ичида кескин юқорилади: 2021-йилда у Англия чемпионшипида "Рединг" сафида тўп сураётган эди.

Майкл Олисе 2025-26-йилги мавсумда феноменал натижалар қайд этди. У барча мусобақаларда 25 та гол уриб, 28 та голли узатмани амалга оширди. Айнан мана шу самарадорлик Реал Мадрид скаутларини бефарқ қолдирмади. Мадридликлар уни Килиан Мбаппе ва Винисиус Жуниор билан биргаликда даҳшатли ҳужум учлигини шакллантириш учун асосий номзод сифатида кўрмоқда.

Ҳозирда Олисе Бавария таркибида икки карра Бундеслига ғолиби ҳисобланади ва 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Франция терма жамоасининг муҳим бўлагига айланган. Унинг техникаси, майдонни кўра олиш қобилияти ва стандарт вазиятлардаги маҳорати уни дунёнинг энг хавфли ҳужумкор ярим ҳимоячиларидан бирига айлантирди.

Агар ушбу келашув амалга ошса, бу нафақат Реал Мадрид учун, балки бутун Европа футбол бозори учун янги даврни бошлаб беради. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу трансфер қизиқарли бўлиши аниқ, чунки Мадрид клуби ҳар доим минтақамизда энг кўп мухлисга эга жамоалардан бири бўлиб келган.

Реал МадридМайкл ОлисеБаварияТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тревоҳ Чалобаҳ фаолиятини Италияда давом эттирмоқчи: Интер трансфер пойгасида етакчиТревоҳ Чалобаҳ фаолиятини Италияда давом эттирмоқчи: Интер трансфер пойгасида етакчиБугун, 18:59Бавария ҳимоя чизиғини кучайтирди: Натаниел Браун Мюнхен клубига ўтдиБавария ҳимоя чизиғини кучайтирди: Натаниел Браун Мюнхен клубига ўтдиБугун, 18:53Модрич Португалияга қарши ўйинда ВАР қароридан норози бўлдиМодрич Португалияга қарши ўйинда ВАР қароридан норози бўлдиБугун, 18:50Гарри Кейн Англия терма жамоаси учун Лионель Месси даражасидаги аҳамиятга эга бўлдиГарри Кейн Англия терма жамоаси учун Лионель Месси даражасидаги аҳамиятга эга бўлдиБугун, 18:18ЖЧ-2026: учта ўйин учун аниқ прогноз — серия давом этадими?ЖЧ-2026: учта ўйин учун аниқ прогноз — серия давом этадими?Бугун, 17:16Нега Криштиану Роналду доим Лионель Месси дан кўпроқ танқид қилинади? Луи Саа сабабини айтдиНега Криштиану Роналду доим Лионель Месси дан кўпроқ танқид қилинади? Луи Саа сабабини айтдиБугун, 17:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди