Samsung Galaxy S27 Ultra аккумулятор сиғими бўйича рекорд ўрнатиши кутилмоқда
Жанубий Кореянинг Samsung технологик гиганти ўзининг бўлажак флагман смартфонлари устида иш олиб борар экан, фойдаланувчиларни кўп йиллардан буён қийнаб келаётган муаммони ҳал этишга яқин турибди. Сўнгги маълумотларга кўра, Galaxy S27 Ultra модели ниҳоят аккумулятор сиғими бўйича сезиларли ўсишга эришиши мумкин. Бу эса бренд мухлислари учун сўнгги етти йиллик турғунликдан кейинги энг катта янгиликлардан бири бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Нуфузли Счродингер (Пҳоне Футурист) инсайдерининг хабар беришича, Samsung муҳандислари Galaxy S27 Ultra моделига 5600 дан 6020 мА·соатгача бўлган сиғимдаги аккумулятор ўрнатиш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Аввалроқ компания эҳтиёткорлик билан 5200 мА·соатлик вариантга тўхталиши тахмин қилинган эди, бироқ ҳозирда Samsung СДИ бўлинмаси томонидан ишлаб чиқилган янада юқори қувватли элементлар устувор вазифага айланган.
Технологик ёндашув ва инновацияларҚизиғи шундаки, Samsung ҳозирда Хитой смартфон ишлаб чиқарувчилари (масалан, Xiaomi ва Honor) фаол фойдаланаётган кремний-углеродли (Си-К) аккумуляторларга ўтишни режалаштирмаяпти. Бунинг ўрнига компания анъанавий литий-ионли батареяларни такомиллаштириш йўлидан бормоқчи. Бу жараён ҳужайралар конструкциясини яхшилаш, компонентларни янада зичроқ жойлаштириш ва энергия сақлаш зичлигини ошириш ҳисобига амалга оширилади.
Шунингдек, сериядаги янги модел — Galaxy S27 Pro ҳақида ҳам дастлабки маълумотлар пайдо бўлди. Унга кўра, мазкур қурилма 5000 мА·соат қувватга эга аккумулятор билан жиҳозланиши кутилмоқда. Бу кўрсаткич флагман қаторидаги ўрта даражали модел учун кутилганидан юқори натижа бўлиши мумкин.
Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, ушбу хабарни тарқатган Счродингер инсайдери аввалроқ Galaxy S26 Plus моделининг техник хусусиятларини аниқ башорат қилган ва iPhone смартфонларининг юбилей (iPhone 20) модели ҳақидаги маълумотлари билан ишонч қозонган эди. ixbt.com нашри ҳам ушбу манбанинг маълумотлари ҳақиқатга яқинлигини тасдиқламоқда.
Ўзбекистон бозорида Samsung флагманлари ҳар доим ўзининг камерасининг сифати ва экран ёрқинлиги билан ажралиб турган. Бироқ, кўплаб маҳаллий фойдаланувчилар рақобатчиларнинг (айниқса, Хитой брендларининг) қувватни узоқроқ сақлаш имкониятини устун қўйишарди. Агар Galaxy S27 Ultra ҳақиқатан ҳам 6000 мА·соатдан ортиқ сиғимга эга бўлса, бу моделнинг бозордаги устунлигини мутлақ даражага кўтариши шубҳасиз.
Ҳозирча ушбу ўзгаришлар синов ва лойиҳалаш босқичида эканини унутмаслик керак. Агар режа амалга ошса, Samsung узоқ йиллик 5000 мА·соатлик "чегара"ни енгиб ўтиб, смартфонлар автономлиги бўйича янги даврни бошлаб беради.
…