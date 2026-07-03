Samsung Galaxy S27 Ultra аккумулятор сиғими бўйича рекорд ўрнатиши кутилмоқда

·0·Техно
Samsung Galaxy S27 Ultra аккумулятор сиғими бўйича рекорд ўрнатиши кутилмоқда

Жанубий Кореянинг Samsung технологик гиганти ўзининг бўлажак флагман смартфонлари устида иш олиб борар экан, фойдаланувчиларни кўп йиллардан буён қийнаб келаётган муаммони ҳал этишга яқин турибди. Сўнгги маълумотларга кўра, Galaxy S27 Ultra модели ниҳоят аккумулятор сиғими бўйича сезиларли ўсишга эришиши мумкин. Бу эса бренд мухлислари учун сўнгги етти йиллик турғунликдан кейинги энг катта янгиликлардан бири бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Нуфузли Счродингер (Пҳоне Футурист) инсайдерининг хабар беришича, Samsung муҳандислари Galaxy S27 Ultra моделига 5600 дан 6020 мА·соатгача бўлган сиғимдаги аккумулятор ўрнатиш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Аввалроқ компания эҳтиёткорлик билан 5200 мА·соатлик вариантга тўхталиши тахмин қилинган эди, бироқ ҳозирда Samsung СДИ бўлинмаси томонидан ишлаб чиқилган янада юқори қувватли элементлар устувор вазифага айланган.

Технологик ёндашув ва инновациялар

Қизиғи шундаки, Samsung ҳозирда Хитой смартфон ишлаб чиқарувчилари (масалан, Xiaomi ва Honor) фаол фойдаланаётган кремний-углеродли (Си-К) аккумуляторларга ўтишни режалаштирмаяпти. Бунинг ўрнига компания анъанавий литий-ионли батареяларни такомиллаштириш йўлидан бормоқчи. Бу жараён ҳужайралар конструкциясини яхшилаш, компонентларни янада зичроқ жойлаштириш ва энергия сақлаш зичлигини ошириш ҳисобига амалга оширилади.

Шунингдек, сериядаги янги модел — Galaxy S27 Pro ҳақида ҳам дастлабки маълумотлар пайдо бўлди. Унга кўра, мазкур қурилма 5000 мА·соат қувватга эга аккумулятор билан жиҳозланиши кутилмоқда. Бу кўрсаткич флагман қаторидаги ўрта даражали модел учун кутилганидан юқори натижа бўлиши мумкин.

Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, ушбу хабарни тарқатган Счродингер инсайдери аввалроқ Galaxy S26 Plus моделининг техник хусусиятларини аниқ башорат қилган ва iPhone смартфонларининг юбилей (iPhone 20) модели ҳақидаги маълумотлари билан ишонч қозонган эди. ixbt.com нашри ҳам ушбу манбанинг маълумотлари ҳақиқатга яқинлигини тасдиқламоқда.

Ўзбекистон бозорида Samsung флагманлари ҳар доим ўзининг камерасининг сифати ва экран ёрқинлиги билан ажралиб турган. Бироқ, кўплаб маҳаллий фойдаланувчилар рақобатчиларнинг (айниқса, Хитой брендларининг) қувватни узоқроқ сақлаш имкониятини устун қўйишарди. Агар Galaxy S27 Ultra ҳақиқатан ҳам 6000 мА·соатдан ортиқ сиғимга эга бўлса, бу моделнинг бозордаги устунлигини мутлақ даражага кўтариши шубҳасиз.

Ҳозирча ушбу ўзгаришлар синов ва лойиҳалаш босқичида эканини унутмаслик керак. Агар режа амалга ошса, Samsung узоқ йиллик 5000 мА·соатлик "чегара"ни енгиб ўтиб, смартфонлар автономлиги бўйича янги даврни бошлаб беради.

SamsungGalaxy S27 UltraАккумуляторСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Т2 оператори халқаро роумингда бепул интернет хизматини доимий асосга ўтказдиТ2 оператори халқаро роумингда бепул интернет хизматини доимий асосга ўтказдиБугун, 18:21Samsung буклама смартфонлари нархи кескин ошади: З Фолд 8 Ultra рекорд ўрнатиши кутилмоқдаSamsung буклама смартфонлари нархи кескин ошади: З Фолд 8 Ultra рекорд ўрнатиши кутилмоқдаБугун, 17:53Microsoft кутилмаган қадам ташлади: Эдге браузерига Google ҳисоби орқали кириш мумкинMicrosoft кутилмаган қадам ташлади: Эдге браузерига Google ҳисоби орқали кириш мумкинБугун, 17:30Starlink тизимига жиддий рақиб: Amazon ўзининг сунъий йўлдош интернетини ишга туширмоқдаStarlink тизимига жиддий рақиб: Amazon ўзининг сунъий йўлдош интернетини ишга туширмоқдаБугун, 16:58Samsung Galaxy S27 Pro ихчам корпусда Galaxy S26 Ultra қувватига эга бўладиSamsung Galaxy S27 Pro ихчам корпусда Galaxy S26 Ultra қувватига эга бўладиБугун, 16:21Apple тарихидаги энг қиммат смартфон: iPhone Ultra 3000 долларгача баҳоланиши кутилмоқдаApple тарихидаги энг қиммат смартфон: iPhone Ultra 3000 долларгача баҳоланиши кутилмоқдаБугун, 15:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди