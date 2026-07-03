Жанубий Корея собиқ бош мураббийи таҳдидлардан сўнг АҚШга учиб кетди
Жанубий Корея миллий жамоаси собиқ бош мураббийи Хон Мен Бо жаҳон чемпионатидан қайтганидан икки кун ўтиб АҚШга жўнаб кетди.
Манбаларга кўра, мутахассиснинг бундай қарор қабул қилишига мухлисларнинг кескин босими, таъқиблар ва интернетда тарқалган ўлим таҳдидлари сабаб бўлган.
Аэропортда вазият кескинлашди
Жанубий Корея терма жамоаси 30 июнь куни жаҳон чемпионатидан қайтганида, Инчхон аэропортида тахминан 200 нафар мухлис тўпланган.
Жамоа тунги соат 3–4 атрофида етиб келганига қарамай, норозилик билдирувчилар аэропортда кутиб турган.
KBS телеканали маълумотига кўра, Хон Мен Бо кўриниш беришидан олдиноқ келувчилар залида баланд овозли норозилик чақириқлари бошланган.
Интернетда тарқалган видеоларда мухлислар барабан чалиб:
«Хон Мен Бо, кет!»
деб бақираётгани эшитилган.
Мураббий ва футболчилар залга кирганида ҳуштакбозлик ва бақир-чақир янада кучайган.
100 дан ортиқ полиция ходими жалб этилди
Тартибсизликлар юзага келиши хавфи сабаб аэропортда хавфсизлик чоралари кучайтирилган.
Ҳукумат вазиятни назорат қилиш учун 100 нафардан ортиқ полиция ходимини жалб қилган. Бу қарор интернетда Хон Мен Бони ўлдириш билан таҳдид қилувчи хабарлар пайдо бўлганидан кейин қабул қилингани айтилмоқда.
Мураббий юзини яширган ҳолда кўринди
MBC телеканали Хон Мен Бо Инчхон аэропортидан АҚШга учаётганида кўрилганини хабар қилди.
У бошига кепка кийиб, юзини ниқоб билан беркитган ҳолда ҳаракатланган.
Журналистлар саволларига у қисқача:
«Айтадиган гапларим бор»,
деб жавоб берган. Бироқ мураббий ҳозирча батафсил изоҳ беришдан бош тортиб, кейинроқ фикр билдиришини айтган.
Манбаларга кўра, у Лос-Анжелесга учиб кетган.
Президент ҳам жамоа натижасини танқид қилди
Жанубий Корея президенти Ли Чжэ Мен миллий жамоанинг жаҳон чемпионатидаги омадсиз иштирокини очиқ танқид қилган.
У Спорт, маданият ва туризм вазирлигига муваффақиятсизлик сабабларини ўрганиш бўйича топшириқ берган.
Кейинчалик вазирлик Корея футбол ассоциацияси фаолияти юзасидан текширув бошланганини маълум қилди.
Хон Мен Бо истеъфога чиққанди
57 ёшли Хон Мен Бо 28 июнь куни Жанубий Корея миллий жамоаси бош мураббийи лавозимидан кетишини эълон қилган.
У терма жамоани:
2013–2014 йилларда;
2024 йилдан буён
бошқариб келаётган эди.
Мутахассиснинг шартномаси 2027 йилгача амал қилиши керак бўлган.
АҚШ, Канада ва Мексикада ўтган ЖЧ-2026да Жанубий Корея миллий жамоаси гуруҳ босқичидан чиқа олмади. Мундиалдаги натижа эса мамлакатда катта норозилик ва кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.
…