Жанубий Корея собиқ бош мураббийи таҳдидлардан сўнг АҚШга учиб кетди

·0·Спорт
Жанубий Корея собиқ бош мураббийи таҳдидлардан сўнг АҚШга учиб кетди

Жанубий Корея миллий жамоаси собиқ бош мураббийи Хон Мен Бо жаҳон чемпионатидан қайтганидан икки кун ўтиб АҚШга жўнаб кетди.

Манбаларга кўра, мутахассиснинг бундай қарор қабул қилишига мухлисларнинг кескин босими, таъқиблар ва интернетда тарқалган ўлим таҳдидлари сабаб бўлган.

Аэропортда вазият кескинлашди

Жанубий Корея терма жамоаси 30 июнь куни жаҳон чемпионатидан қайтганида, Инчхон аэропортида тахминан 200 нафар мухлис тўпланган.

Жамоа тунги соат 3–4 атрофида етиб келганига қарамай, норозилик билдирувчилар аэропортда кутиб турган.

KBS телеканали маълумотига кўра, Хон Мен Бо кўриниш беришидан олдиноқ келувчилар залида баланд овозли норозилик чақириқлари бошланган.

Интернетда тарқалган видеоларда мухлислар барабан чалиб:

«Хон Мен Бо, кет!»

деб бақираётгани эшитилган.

Мураббий ва футболчилар залга кирганида ҳуштакбозлик ва бақир-чақир янада кучайган.

100 дан ортиқ полиция ходими жалб этилди

Тартибсизликлар юзага келиши хавфи сабаб аэропортда хавфсизлик чоралари кучайтирилган.

Ҳукумат вазиятни назорат қилиш учун 100 нафардан ортиқ полиция ходимини жалб қилган. Бу қарор интернетда Хон Мен Бони ўлдириш билан таҳдид қилувчи хабарлар пайдо бўлганидан кейин қабул қилингани айтилмоқда.

Мураббий юзини яширган ҳолда кўринди

MBC телеканали Хон Мен Бо Инчхон аэропортидан АҚШга учаётганида кўрилганини хабар қилди.

У бошига кепка кийиб, юзини ниқоб билан беркитган ҳолда ҳаракатланган.

Журналистлар саволларига у қисқача:

«Айтадиган гапларим бор»,

деб жавоб берган. Бироқ мураббий ҳозирча батафсил изоҳ беришдан бош тортиб, кейинроқ фикр билдиришини айтган.

Манбаларга кўра, у Лос-Анжелесга учиб кетган.

Президент ҳам жамоа натижасини танқид қилди

Жанубий Корея президенти Ли Чжэ Мен миллий жамоанинг жаҳон чемпионатидаги омадсиз иштирокини очиқ танқид қилган.

У Спорт, маданият ва туризм вазирлигига муваффақиятсизлик сабабларини ўрганиш бўйича топшириқ берган.

Кейинчалик вазирлик Корея футбол ассоциацияси фаолияти юзасидан текширув бошланганини маълум қилди.

Хон Мен Бо истеъфога чиққанди

57 ёшли Хон Мен Бо 28 июнь куни Жанубий Корея миллий жамоаси бош мураббийи лавозимидан кетишини эълон қилган.

У терма жамоани:

  • 2013–2014 йилларда;

  • 2024 йилдан буён

бошқариб келаётган эди.

Мутахассиснинг шартномаси 2027 йилгача амал қилиши керак бўлган.

АҚШ, Канада ва Мексикада ўтган ЖЧ-2026да Жанубий Корея миллий жамоаси гуруҳ босқичидан чиқа олмади. Мундиалдаги натижа эса мамлакатда катта норозилик ва кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуриньо янги сардорни танлади: боғич энди кимнинг қўлига тақилади?Моуриньо янги сардорни танлади: боғич энди кимнинг қўлига тақилади?Бугун, 20:46Тунисда допинг можароси: 8 футболчининг тести ижобийТунисда допинг можароси: 8 футболчининг тести ижобийБугун, 19:38Реал Мадрид Майкл Олисе учун 223 миллион евро сарфлашга тайёрРеал Мадрид Майкл Олисе учун 223 миллион евро сарфлашга тайёрБугун, 19:14Тревоҳ Чалобаҳ фаолиятини Италияда давом эттирмоқчи: Интер трансфер пойгасида етакчиТревоҳ Чалобаҳ фаолиятини Италияда давом эттирмоқчи: Интер трансфер пойгасида етакчиБугун, 18:59Бавария ҳимоя чизиғини кучайтирди: Натаниел Браун Мюнхен клубига ўтдиБавария ҳимоя чизиғини кучайтирди: Натаниел Браун Мюнхен клубига ўтдиБугун, 18:53Модрич Португалияга қарши ўйинда ВАР қароридан норози бўлдиМодрич Португалияга қарши ўйинда ВАР қароридан норози бўлдиБугун, 18:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди