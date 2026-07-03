Сунъий интеллект пойгаси: Google компаниясининг энергия истеъмоли 37 фоизга ошди

·0·Техно
Сунъий интеллект пойгаси: Google компаниясининг энергия истеъмоли 37 фоизга ошди

Google корпорацияси ўзининг 2026-йилги экологик ҳисоботини эълон қилди. Унда тан олинишича, сунъий интеллект технологияларининг шиддатли ривожланиши компания инфратузилмасининг энергия истеъмоли мисли кўрилмаган даражада ўсишига сабаб бўлган. 2025-йил якунларига кўра, электр энергияси сарфи ўтган йилга нисбатан 37 фоизга ошиб, 43,6 миллион МВ·соатни ташкил этган. Маълумот учун, бу миқдор Янги Зеландия ёки Дания каби бутун бир давлатларнинг йиллик истеъмолига тенгдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Энергия сарфининг бундай кескин кўтарилишига асосий сабаб сифатида Google Cloud платформасининг кенгайиши, Gemini генератив моделларининг ривожланиши ва қидирув тизими ҳисоблаш қувватларининг ошиши кўрсатилмоқда. Шунингдек, YouTube платформасининг масштаблашиши ҳам қўшимча юклама яратган. ixbt.com маълумотига кўра, 2019-йилдан буён компаниянинг умумий энергия истеъмоли 250 фоиздан кўпроққа ўсган, бу эса глобал сунъий интеллект пойгасининг энергетик тизимларга таъсирини яққол кўрсатиб беради.

Яшил энергия ва технологик самарадорлик

Вазият мураккаблигига қарамай, Google зарарли газлар ажралмасини энергия истеъмоли ўсишидан қисман "узишга" муваффақ бўлганини таъкидламоқда. Компания тоза энергия манбаларини катта ҳажмда сотиб олиши натижасида операцион чиқиндилар миқдори йил давомида 2 фоизга камайган. Корпорация кетма-кет тўққиз йилдан бери ўзининг йиллик истеъмолига тенг миқдорда қайта тикланувчи энергия сотиб олиб келмоқда. Бироқ, бу мувозанат йиллик ҳисобда бўлиб, айрим маълумотлар марказлари муайян вақтларда ҳали ҳам қазилма ёқилғи ҳисобига ишламоқда.

Google ўзининг сунъий интеллект инфратузилмаси самарадорлигини ошириш устида ҳам фаол иш олиб бормоқда. Компания маълумотлар марказларининг энергия самарадорлиги кўрсаткичи (ПУE) 1,09 ни ташкил этди, бу соҳадаги ўртача кўрсаткичдан 83 фоизга яхшироқдир. Хусусан, янги авлод TPU Иронвоод процессорлари 2018-йилда тақдим этилган илк моделлардан 30 баробар тежамкорроқ экани маълум қилинди. Шунингдек, Gemini тизимларидаги битта матнли сўров учун сарфланадиган энергия бир йил ичида 33 баробарга қисқарган.

Ядро энергетикаси ва келажак режалари

Келажакдаги энергия эҳтиёжларини қоплаш учун Google янада барқарор манбаларга сармоя киритмоқда. Компания қуйидаги йирик лойиҳаларни амалга оширмоқда:

  • Кайрос Повер компаниясидан кичик модулли ядро реакторлари орқали энергия сотиб олиш бўйича дунёдаги илк корпоратив келишув;
  • 600 МВ қувватга эга Дуане Арнолд атом электр станциясини қайта ишга туширишда иштирок этиш;
  • Геотермал энергетика ва бошқариладиган термоядро синтези лойиҳаларига инвестициялар киритиш.
Шунга қарамай, етказиб бериш занжиридаги билвосита чиқиндилар (Скопе 3) муаммоси сақланиб қолмоқда. Янги маълумотлар марказлари қурилиши ва ихтисослашган яримўтказгичлар ишлаб чиқарилиши туфайли ушбу тоифадаги чиқиндилар 25 фоизга ошган. Google ҳисоботида қайд этилишича, сунъий интеллект нафақат энергия сарфини оширади, балки иқлим ўзгаришига қарши курашда ҳам ёрдам беради. Масалан, Google хариталаридаги маршрутларни оптималлаштириш ва ақлли энергия бошқаруви тизимлари бошқа ташкилотларга 41 миллион тонна КО2 чиқиндисини камайтиришга ёрдам берган.

Хулоса ўрнида Google вакиллари сунъий интеллект инфратузилмаси ҳозирда глобал энергетика тизимининг паст углеродли манбаларга ўтишидан кўра тезроқ ривожланаётганини тан олишди. Шу сабабли, яқин йиллардаги асосий вазифа ҳисоблашларни камайтириш эмас, балки иқлимга зарар етказмаган ҳолда ўсишни таъминловчи янги энергетика инфратузилмасини яратишдан иборат бўлади.

GoogleСунъий IntelлектЭкологияGeminiЭнергетика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S27 Ultra аккумулятор сиғими бўйича рекорд ўрнатиши кутилмоқдаSamsung Galaxy S27 Ultra аккумулятор сиғими бўйича рекорд ўрнатиши кутилмоқдаБугун, 18:57Т2 оператори халқаро роумингда бепул интернет хизматини доимий асосга ўтказдиТ2 оператори халқаро роумингда бепул интернет хизматини доимий асосга ўтказдиБугун, 18:21Samsung буклама смартфонлари нархи кескин ошади: З Фолд 8 Ultra рекорд ўрнатиши кутилмоқдаSamsung буклама смартфонлари нархи кескин ошади: З Фолд 8 Ultra рекорд ўрнатиши кутилмоқдаБугун, 17:53Microsoft кутилмаган қадам ташлади: Эдге браузерига Google ҳисоби орқали кириш мумкинMicrosoft кутилмаган қадам ташлади: Эдге браузерига Google ҳисоби орқали кириш мумкинБугун, 17:30Starlink тизимига жиддий рақиб: Amazon ўзининг сунъий йўлдош интернетини ишга туширмоқдаStarlink тизимига жиддий рақиб: Amazon ўзининг сунъий йўлдош интернетини ишга туширмоқдаБугун, 16:58Samsung Galaxy S27 Pro ихчам корпусда Galaxy S26 Ultra қувватига эга бўладиSamsung Galaxy S27 Pro ихчам корпусда Galaxy S26 Ultra қувватига эга бўладиБугун, 16:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди