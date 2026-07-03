Сунъий интеллект пойгаси: Google компаниясининг энергия истеъмоли 37 фоизга ошди
Google корпорацияси ўзининг 2026-йилги экологик ҳисоботини эълон қилди. Унда тан олинишича, сунъий интеллект технологияларининг шиддатли ривожланиши компания инфратузилмасининг энергия истеъмоли мисли кўрилмаган даражада ўсишига сабаб бўлган. 2025-йил якунларига кўра, электр энергияси сарфи ўтган йилга нисбатан 37 фоизга ошиб, 43,6 миллион МВ·соатни ташкил этган. Маълумот учун, бу миқдор Янги Зеландия ёки Дания каби бутун бир давлатларнинг йиллик истеъмолига тенгдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Энергия сарфининг бундай кескин кўтарилишига асосий сабаб сифатида Google Cloud платформасининг кенгайиши, Gemini генератив моделларининг ривожланиши ва қидирув тизими ҳисоблаш қувватларининг ошиши кўрсатилмоқда. Шунингдек, YouTube платформасининг масштаблашиши ҳам қўшимча юклама яратган. ixbt.com маълумотига кўра, 2019-йилдан буён компаниянинг умумий энергия истеъмоли 250 фоиздан кўпроққа ўсган, бу эса глобал сунъий интеллект пойгасининг энергетик тизимларга таъсирини яққол кўрсатиб беради.
Яшил энергия ва технологик самарадорликВазият мураккаблигига қарамай, Google зарарли газлар ажралмасини энергия истеъмоли ўсишидан қисман "узишга" муваффақ бўлганини таъкидламоқда. Компания тоза энергия манбаларини катта ҳажмда сотиб олиши натижасида операцион чиқиндилар миқдори йил давомида 2 фоизга камайган. Корпорация кетма-кет тўққиз йилдан бери ўзининг йиллик истеъмолига тенг миқдорда қайта тикланувчи энергия сотиб олиб келмоқда. Бироқ, бу мувозанат йиллик ҳисобда бўлиб, айрим маълумотлар марказлари муайян вақтларда ҳали ҳам қазилма ёқилғи ҳисобига ишламоқда.
Google ўзининг сунъий интеллект инфратузилмаси самарадорлигини ошириш устида ҳам фаол иш олиб бормоқда. Компания маълумотлар марказларининг энергия самарадорлиги кўрсаткичи (ПУE) 1,09 ни ташкил этди, бу соҳадаги ўртача кўрсаткичдан 83 фоизга яхшироқдир. Хусусан, янги авлод TPU Иронвоод процессорлари 2018-йилда тақдим этилган илк моделлардан 30 баробар тежамкорроқ экани маълум қилинди. Шунингдек, Gemini тизимларидаги битта матнли сўров учун сарфланадиган энергия бир йил ичида 33 баробарга қисқарган.
Ядро энергетикаси ва келажак режалариКелажакдаги энергия эҳтиёжларини қоплаш учун Google янада барқарор манбаларга сармоя киритмоқда. Компания қуйидаги йирик лойиҳаларни амалга оширмоқда:
- Кайрос Повер компаниясидан кичик модулли ядро реакторлари орқали энергия сотиб олиш бўйича дунёдаги илк корпоратив келишув;
- 600 МВ қувватга эга Дуане Арнолд атом электр станциясини қайта ишга туширишда иштирок этиш;
- Геотермал энергетика ва бошқариладиган термоядро синтези лойиҳаларига инвестициялар киритиш.
Хулоса ўрнида Google вакиллари сунъий интеллект инфратузилмаси ҳозирда глобал энергетика тизимининг паст углеродли манбаларга ўтишидан кўра тезроқ ривожланаётганини тан олишди. Шу сабабли, яқин йиллардаги асосий вазифа ҳисоблашларни камайтириш эмас, балки иқлимга зарар етказмаган ҳолда ўсишни таъминловчи янги энергетика инфратузилмасини яратишдан иборат бўлади.
…