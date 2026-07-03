iPhone 18 камераларида инқилоб: Apple кўп йиллик Sony монополиясидан воз кечмоқда
Apple компанияси ўзининг бўлажак смартфонлари — iPhone 18 сериясида узоқ йиллик анъанани бузиб, камера датчикларини етказиб бериш бўйича Samsung билан ҳамкорликни бошлайди. Бу қарор смартфонлар бозоридаги энг йирик икки рақибнинг технологик иттифоқини янги босқичга олиб чиқади ва Sony компаниясининг iPhone камералари сегментидаги кўп йиллик монополиясига чек қўяди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мйдриверс нашрининг хабар беришича, Жанубий Корея гиганти iPhone 18 учун махсус тасвир датчикларини ўзининг АҚШнинг Техас штати, Остин шаҳридаги заводида ишлаб чиқаради. Бу Apple учун стратегик аҳамиятга эга воқеадир, чунки компания илк бор ўз смартфонларининг асосий компонентларидан бирини бевосита Америка Қўшма Штатлари ҳудудида ишлаб чиқаришга муваффақ бўлмоқда.
Янги технологик имкониятларSamsung томонидан iPhone учун ишлаб чиқилаётган янги датчиклар уч қатламли схемага асосланади. Ушбу технология пикселлар зичлигини сезиларли даражада оширишга хизмат қилади. Натижада фойдаланувчилар кам ёритилган шароитларда ҳам юқори сифатли, шовқинлардан холи ва тиниқ суратларни олиш имкониятига эга бўладилар. Шунингдек, динамик диапазоннинг кенгайиши ёруғлик ва соя ўртасидаги мувозанатни янада табиийроқ акс эттиради.
Янги датчикларнинг яна бир устунлиги маълумотларни ўқиш тезлигининг юқорилиги ва энергия самарадорлигидадир. Бу нафақат суратга олиш жараёнини тезлаштиради, балки батарея қувватини тежашга ҳам ёрдам беради. Apple мутахассислари ушбу оптималлаштириш орқали iPhone 18 камераларини профессионал даражага яқинлаштиришни мақсад қилган.
Стратегик диверсификацияApple компанияси доимо асосий бутловчи қисмларни бир нечта етказиб берувчилардан сотиб олиш стратегиясига амал қилиб келади. Бу усул компанияга биргина ҳамкорга боғланиб қолмаслик, рискларни диверсификация қилиш ва нархлар бўйича музокараларда устунликка эришиш имконини беради. Sony узоқ вақт давомида iPhone камералари учун ягона датчик етказиб берувчи бўлиб келган бўлса, эндиликда Samsung бозорга кириб келиши рақобатни кучайтиради.
Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун бу янгилик қурилмаларнинг нархи ва сифатига бевосита таъсир қилиши билан аҳамиятлидир. Samsung датчикларининг жорий этилиши iPhone камераларининг тунги режимдаги имкониятларини янги даражага олиб чиқиши кутилмоқда, бу эса маҳаллий фойдаланувчилар орасида iPhone смартфонларига бўлган талабни янада ошириши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ тармоқларда iPhone 18 Pro Max моделлари учун турли минтақаларга мўлжалланган аккумуляторларнинг суратлари пайдо бўлган эди. Бу Apple компанияси аллақачон 2026-йилги флагманлар устида қизғин иш олиб бораётганидан далолат беради.
…