iPhone 18 камераларида инқилоб: Apple кўп йиллик Sony монополиясидан воз кечмоқда

·0·Техно
iPhone 18 камераларида инқилоб: Apple кўп йиллик Sony монополиясидан воз кечмоқда

Apple компанияси ўзининг бўлажак смартфонлари — iPhone 18 сериясида узоқ йиллик анъанани бузиб, камера датчикларини етказиб бериш бўйича Samsung билан ҳамкорликни бошлайди. Бу қарор смартфонлар бозоридаги энг йирик икки рақибнинг технологик иттифоқини янги босқичга олиб чиқади ва Sony компаниясининг iPhone камералари сегментидаги кўп йиллик монополиясига чек қўяди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мйдриверс нашрининг хабар беришича, Жанубий Корея гиганти iPhone 18 учун махсус тасвир датчикларини ўзининг АҚШнинг Техас штати, Остин шаҳридаги заводида ишлаб чиқаради. Бу Apple учун стратегик аҳамиятга эга воқеадир, чунки компания илк бор ўз смартфонларининг асосий компонентларидан бирини бевосита Америка Қўшма Штатлари ҳудудида ишлаб чиқаришга муваффақ бўлмоқда.

Янги технологик имкониятлар

Samsung томонидан iPhone учун ишлаб чиқилаётган янги датчиклар уч қатламли схемага асосланади. Ушбу технология пикселлар зичлигини сезиларли даражада оширишга хизмат қилади. Натижада фойдаланувчилар кам ёритилган шароитларда ҳам юқори сифатли, шовқинлардан холи ва тиниқ суратларни олиш имкониятига эга бўладилар. Шунингдек, динамик диапазоннинг кенгайиши ёруғлик ва соя ўртасидаги мувозанатни янада табиийроқ акс эттиради.

Янги датчикларнинг яна бир устунлиги маълумотларни ўқиш тезлигининг юқорилиги ва энергия самарадорлигидадир. Бу нафақат суратга олиш жараёнини тезлаштиради, балки батарея қувватини тежашга ҳам ёрдам беради. Apple мутахассислари ушбу оптималлаштириш орқали iPhone 18 камераларини профессионал даражага яқинлаштиришни мақсад қилган.

Стратегик диверсификация

Apple компанияси доимо асосий бутловчи қисмларни бир нечта етказиб берувчилардан сотиб олиш стратегиясига амал қилиб келади. Бу усул компанияга биргина ҳамкорга боғланиб қолмаслик, рискларни диверсификация қилиш ва нархлар бўйича музокараларда устунликка эришиш имконини беради. Sony узоқ вақт давомида iPhone камералари учун ягона датчик етказиб берувчи бўлиб келган бўлса, эндиликда Samsung бозорга кириб келиши рақобатни кучайтиради.

Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун бу янгилик қурилмаларнинг нархи ва сифатига бевосита таъсир қилиши билан аҳамиятлидир. Samsung датчикларининг жорий этилиши iPhone камераларининг тунги режимдаги имкониятларини янги даражага олиб чиқиши кутилмоқда, бу эса маҳаллий фойдаланувчилар орасида iPhone смартфонларига бўлган талабни янада ошириши мумкин.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ тармоқларда iPhone 18 Pro Max моделлари учун турли минтақаларга мўлжалланган аккумуляторларнинг суратлари пайдо бўлган эди. Бу Apple компанияси аллақачон 2026-йилги флагманлар устида қизғин иш олиб бораётганидан далолат беради.

AppleiPhone 18SamsungSonyТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект пойгаси: Google компаниясининг энергия истеъмоли 37 фоизга ошдиСунъий интеллект пойгаси: Google компаниясининг энергия истеъмоли 37 фоизга ошдиБугун, 19:20Samsung Galaxy S27 Ultra аккумулятор сиғими бўйича рекорд ўрнатиши кутилмоқдаSamsung Galaxy S27 Ultra аккумулятор сиғими бўйича рекорд ўрнатиши кутилмоқдаБугун, 18:57Т2 оператори халқаро роумингда бепул интернет хизматини доимий асосга ўтказдиТ2 оператори халқаро роумингда бепул интернет хизматини доимий асосга ўтказдиБугун, 18:21Samsung буклама смартфонлари нархи кескин ошади: З Фолд 8 Ultra рекорд ўрнатиши кутилмоқдаSamsung буклама смартфонлари нархи кескин ошади: З Фолд 8 Ultra рекорд ўрнатиши кутилмоқдаБугун, 17:53Microsoft кутилмаган қадам ташлади: Эдге браузерига Google ҳисоби орқали кириш мумкинMicrosoft кутилмаган қадам ташлади: Эдге браузерига Google ҳисоби орқали кириш мумкинБугун, 17:30Starlink тизимига жиддий рақиб: Amazon ўзининг сунъий йўлдош интернетини ишга туширмоқдаStarlink тизимига жиддий рақиб: Amazon ўзининг сунъий йўлдош интернетини ишга туширмоқдаБугун, 16:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди