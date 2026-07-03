Қўшнининг бир илтимоси 27 ёшли йигитнинг ток уришига сабабчи бўлдими?

·3·Жамият
Қўшнининг бир илтимоси 27 ёшли йигитнинг ток уришига сабабчи бўлдими?

Жиззах вилоятининг Бахмал туманида 27 ёшли йигит электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди. Марҳумнинг яқинлари ушбу фожиада қўшнисини айблаб, воқеага ҳуқуқий баҳо бериш жараёни етарлича олиб борилмаётганидан норози эканини билдирди.

Марҳум Шаҳзод Сайфиддиновнинг ота-онаси Жамолиддин Исаев ва Адолат Исаеванинг сўзларига кўра, фожиа 2026 йил 19 май куни содир бўлган. Айтилишича, қўшниси Аслиддин исмли шахс йигитни уйидаги электр симини улаб бериш учун ёрдамга чақирган.

Ота-онасининг таъкидлашича, улар ўғлини бу ишга бормасликка ундаган. Аммо қўшни уйларига келиб, уни ўзи билан олиб кетган. Орадан кўп ўтмай йигитни электр токи урган.

Яқинларининг иддаосига кўра, воқеадан кейин жабрланувчи ҳали тирик бўлган вақтда уни ариқдаги сувга туширишган. Улар шу ҳолатдан кейин йигит вафот этганини, қўшни эса ҳодиса жойини тарк этганини айтмоқда.

Марҳумнинг оиласи воқеага 15 ёшли ўсмир гувоҳ бўлганини, бироқ унга айрим шахслар томонидан босим ўтказилиб, воқеа ҳақида гапирмаслик сўралганини ҳам маълум қилди.

Мазкур ҳолат юзасидан Бош прокуратура ахборот хизмати воқеани тасдиқлади. Расмий маълумотга кўра, кучли шамол оқибатида узилиб қолган электр симини мустақил равишда тиклашга уриниш вақтида фуқаро техник электр токи таъсирига учраб, воқеа жойида вафот этган.

Суд-тиббий экспертизаси хулосасида ҳам ўлимга электр токи таъсири сабаб бўлгани қайд этилган. Шунингдек, электр тармоғидаги носозлик ваколатли ташкилотларга хабар берилмасдан, ўзбошимчалик билан бартараф этишга уринилгани аниқланган.

Бош прокуратура маълум қилишича, ушбу иш бўйича аввал қабул қилинган процессуал қарор вилоят прокуратураси томонидан бекор қилинган. Ҳозирда воқеанинг барча жиҳатларини тўлиқ ва холис ўрганиш мақсадида қўшимча терговга қадар текширув ҳаракатлари давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент метросидаги инсонийлик америкалик сайёҳни лол қолдирдиТошкент метросидаги инсонийлик америкалик сайёҳни лол қолдирдиБугун, 20:05«Абу Саҳий» бозори олдида КамAZ газ баллони портлади«Абу Саҳий» бозори олдида КамAZ газ баллони портладиБугун, 17:42Яккасаройда йирик авария: канализация қувури ёрилиб кетдиЯккасаройда йирик авария: канализация қувури ёрилиб кетдиБугун, 17:29Мирободда трансформаторда ёнғин юз берди, электр узилдиМирободда трансформаторда ёнғин юз берди, электр узилдиБугун, 16:56Тошкентда Gentra автомобили дарахтга урилдиТошкентда Gentra автомобили дарахтга урилдиБугун, 15:47Ўзбекистонда "Кириш тақиқланади" белгиси ўрнига ҳақиқий ғишт осиб қўйилдиЎзбекистонда "Кириш тақиқланади" белгиси ўрнига ҳақиқий ғишт осиб қўйилдиБугун, 14:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди