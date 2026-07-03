Soyuz MS-29 космик кемаси парвозга тайёрланмоқда: Ёқилғи қуйиш жараёни якунланди
Халқаро космик станцияга (ХКС) навбатдаги экипажни етказиб бериши лозим бўлган "Soyuz MS-29" бошқариладиган космик кемаси парвоз олди тайёргарлигининг энг муҳим босқичларидан бирини муваффақиятли якунлади. Ушбу жараён кема тизимларининг коинотдаги узоқ муддатли фаолиятини таъминлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Роскосмос матбуот хизмати хабарига кўра, мутахассислар кемага ёқилғи ва сиқилган газларни қуйиш ишларини тўлиқ якунладилар. Ушбу техник тадбирдан сўнг кема умумий йиғув цехига қайтарилди ва эндиликда якуний текширувлар босқичига ўтилмоқда. Бу каби тайёргарлик ишлари коинотга парвоз қилиш хавфсизлигини кафолатлашнинг ажралмас қисмидир.
Келгуси босқичлар ва юкларни жойлаштиришЯқин кунларда муҳандислар кема бортига зарурий юкларни жойлаштиришни бошлайдилар. Шунингдек, люкларнинг герметик ҳолати қайта текширувдан ўтказилади ва экран-вакуумли иссиқлик изоляцияси ўрнатилади. Мазкур ҳимоя қатлами кемани коинотдаги кескин ҳарорат ўзгаришларидан асрашга хизмат қилади.
Тайёргарлик режасига кўра, "Soyuz MS-29" назорат ўлчовидан ўтказилгач, ракетанинг ўтиш бўлмаси билан туташтирилади. Ушбу босқич кема ва ташувчи ракетанинг яхлит тизим сифатида ишлашини таъминлайди. Ўзбекистонлик коинот ишқибозлари учун ҳам қизиқарли бўлган ушбу жараёнлар халқаро аэрокосмик ҳамкорликнинг ёрқин намунасидир.
Экипажнинг якуний "ўрнашуви"Парвоздан бироз аввал анъанавий "якуний ўрнашув" (примерка) жараёни бўлиб ўтади. Унда Роскосмос космонавтлари ва NASA астронавтлари тушиш аппаратидаги ўз ўринларини эгаллаб, юкларнинг жойлашуви билан танишадилар. Шунингдек, асосий борт тизимларининг ишлаши экипаж томонидан бевосита назорат қилинади.
Эслатиб ўтамиз, "Soyuz MS-29" кемасининг Халқаро космик станция томон парвози жорий йилнинг 14-июль санасига режалаштирилган. Ушбу миссия станциядаги илмий тадқиқотларни давом эттириш ва техник хизмат кўрсатиш учун янги кучларни етказиб беради.
…