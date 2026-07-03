Soyuz MS-29 космик кемаси парвозга тайёрланмоқда: Ёқилғи қуйиш жараёни якунланди

·0·Техно
Soyuz MS-29 космик кемаси парвозга тайёрланмоқда: Ёқилғи қуйиш жараёни якунланди

Халқаро космик станцияга (ХКС) навбатдаги экипажни етказиб бериши лозим бўлган "Soyuz MS-29" бошқариладиган космик кемаси парвоз олди тайёргарлигининг энг муҳим босқичларидан бирини муваффақиятли якунлади. Ушбу жараён кема тизимларининг коинотдаги узоқ муддатли фаолиятини таъминлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Роскосмос матбуот хизмати хабарига кўра, мутахассислар кемага ёқилғи ва сиқилган газларни қуйиш ишларини тўлиқ якунладилар. Ушбу техник тадбирдан сўнг кема умумий йиғув цехига қайтарилди ва эндиликда якуний текширувлар босқичига ўтилмоқда. Бу каби тайёргарлик ишлари коинотга парвоз қилиш хавфсизлигини кафолатлашнинг ажралмас қисмидир.

Келгуси босқичлар ва юкларни жойлаштириш

Яқин кунларда муҳандислар кема бортига зарурий юкларни жойлаштиришни бошлайдилар. Шунингдек, люкларнинг герметик ҳолати қайта текширувдан ўтказилади ва экран-вакуумли иссиқлик изоляцияси ўрнатилади. Мазкур ҳимоя қатлами кемани коинотдаги кескин ҳарорат ўзгаришларидан асрашга хизмат қилади.

Тайёргарлик режасига кўра, "Soyuz MS-29" назорат ўлчовидан ўтказилгач, ракетанинг ўтиш бўлмаси билан туташтирилади. Ушбу босқич кема ва ташувчи ракетанинг яхлит тизим сифатида ишлашини таъминлайди. Ўзбекистонлик коинот ишқибозлари учун ҳам қизиқарли бўлган ушбу жараёнлар халқаро аэрокосмик ҳамкорликнинг ёрқин намунасидир.

Экипажнинг якуний "ўрнашуви"

Парвоздан бироз аввал анъанавий "якуний ўрнашув" (примерка) жараёни бўлиб ўтади. Унда Роскосмос космонавтлари ва NASA астронавтлари тушиш аппаратидаги ўз ўринларини эгаллаб, юкларнинг жойлашуви билан танишадилар. Шунингдек, асосий борт тизимларининг ишлаши экипаж томонидан бевосита назорат қилинади.

Эслатиб ўтамиз, "Soyuz MS-29" кемасининг Халқаро космик станция томон парвози жорий йилнинг 14-июль санасига режалаштирилган. Ушбу миссия станциядаги илмий тадқиқотларни давом эттириш ва техник хизмат кўрсатиш учун янги кучларни етказиб беради.

КосмосРоскосмосNASASoyuz MS-29Технология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фойдаланувчилар танлови: AnTuTu июн ойи учун энг қониқарли смартфонлар рейтингини эълон қилдиФойдаланувчилар танлови: AnTuTu июн ойи учун энг қониқарли смартфонлар рейтингини эълон қилдиБугун, 20:25iPhone 18 камераларида инқилоб: Apple кўп йиллик Sony монополиясидан воз кечмоқдаiPhone 18 камераларида инқилоб: Apple кўп йиллик Sony монополиясидан воз кечмоқдаБугун, 19:57Сунъий интеллект пойгаси: Google компаниясининг энергия истеъмоли 37 фоизга ошдиСунъий интеллект пойгаси: Google компаниясининг энергия истеъмоли 37 фоизга ошдиБугун, 19:20Samsung Galaxy S27 Ultra аккумулятор сиғими бўйича рекорд ўрнатиши кутилмоқдаSamsung Galaxy S27 Ultra аккумулятор сиғими бўйича рекорд ўрнатиши кутилмоқдаБугун, 18:57Т2 оператори халқаро роумингда бепул интернет хизматини доимий асосга ўтказдиТ2 оператори халқаро роумингда бепул интернет хизматини доимий асосга ўтказдиБугун, 18:21Samsung буклама смартфонлари нархи кескин ошади: З Фолд 8 Ultra рекорд ўрнатиши кутилмоқдаSamsung буклама смартфонлари нархи кескин ошади: З Фолд 8 Ultra рекорд ўрнатиши кутилмоқдаБугун, 17:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди