Chevrolet Силверадо EV: Мукаммал электр пикап нега кутилганидек сотилмаяпти?
АҚШ автомобил саноатининг гиганти Chevrolet ўзининг энг машҳур моделларидан бири — Силверадо пикапининг тўлиқ электр версиясини тақдим этганига анча бўлди. Силверадо EV ўзининг техник кўрсаткичлари, қувват захираси ва инновацион ечимлари билан соҳа мутахассисларини ҳайратда қолдирган бўлса-да, реал савдо кўрсаткичлари кутилганидан анча паст бўлиб қолмоқда. Ixbt.com маълумотларига кўра, General Motors ўтган йили АҚШ ва Канадада бор-йўғи 14 мингга яқин шундай машина сотган, бу эса анъанавий ёнилғида ишлайдиган моделларнинг савдосидан ўн баробар камдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Силверадо EV ҳайдовчига ўзини худди енгил автомобилда кетаётгандек ҳис қилиш имконини беради. Унинг ички қисми кенг, шовқин изолацияси эса юқори даражада. Автомобил бир марта қувватланиш орқали 400 милдан (тахминан 640 км) ортиқ масофани босиб ўтиши мумкин. Бу кўрсаткич ҳатто энг талабчан ҳайдовчиларни ҳам қониқтириши керак эди. Шунингдек, у фавқулодда вазиятларда бутун бир хонадонни электр энергияси билан таъминлаш қувватига эга.
Дизайн ва бошқарувдаги ўзига хосликларТашқи кўринишидан Силверадо EV ўтмишдаги Чевй Avalanche моделини эслатиб юборади. Унинг тўртта эшиги, қисқа юкхонаси ва салон билан юкхонани боғловчи махсус дизайн элементлари мавжуд. Автомобилнинг узунлиги қарийб 6 метрни ташкил этса-да, орқа ғилдиракларнинг ҳам бурилиши (реар-вҳеел стееринг) туфайли у тор жойларда ва тураргоҳларда анча чаққон ҳаракатланади. Ички панелда Google тизимида ишлайдиган замонавий мультимедиа экрани ўрнатилган бўлиб, у iPhone каби тез ва аниқ ишлайди.
Chevrolet муҳандислари сенсорли тугмалардан чарчаган ҳайдовчилар учун жисмоний бошқарув элементларини ҳам сақлаб қолишган. Овоз баландлиги ва иқлим назорати учун махсус айланма тугмалар мавжудлиги фойдаланишда қулайлик яратади. Бироқ, General Motors ўзининг янги электромобилларида Apple КарПлай тизимидан воз кечгани кўплаб фойдаланувчилар томонидан танқид қилинмоқда. Бунинг ўрнига компания ўзининг хусусий Супер Круисе тизимини фаол тарғиб қилмоқда.
Супер Круисе тизими ва хавфсизлик масалалариСупер Круисе — бу иккинчи даражали автоном бошқарув тизими бўлиб, у ҳайдовчига катта йўлларда рулни қўйиб юбориб ҳаракатланиш имконини беради. Тизим йўналишни танлашда Google Maps маълумотларидан фойдаланади ва қайси йўлда автопилотдан кўпроқ фойдаланиш мумкинлигини кўрсатиб беради. Аммо амалий синовлар шуни кўрсатадики, тизим ҳар доим ҳам мукаммал эмас. Масалан, ён томондан тўсатдан кириб келган машиналар ёки ифлосланган чироқларга эга тиркамаларни аниқлашда тизим бироз сусткашликка йўл қўйиши мумкин.
Нега бундай технологик мўъжиза харидорлар навбатга турадиган хитга айланмади? Бунинг сабаблари бир нечта бўлиши мумкин:
- Анъанавий пикап ишқибозларининг консерватив қарашлари ва электр қувватига тўлиқ ишонмаслиги;
- Автомобил дизайнининг ҳамма учун ҳам маъқул келмаслиги;
- Нарх ва рақобат муҳитининг мураккаблиги;
- Инфратузилма билан боғлиқ хавотирлар.
…