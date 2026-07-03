Chevrolet Силверадо EV: Мукаммал электр пикап нега кутилганидек сотилмаяпти?

·29·Техно
Chevrolet Силверадо EV: Мукаммал электр пикап нега кутилганидек сотилмаяпти?

АҚШ автомобил саноатининг гиганти Chevrolet ўзининг энг машҳур моделларидан бири — Силверадо пикапининг тўлиқ электр версиясини тақдим этганига анча бўлди. Силверадо EV ўзининг техник кўрсаткичлари, қувват захираси ва инновацион ечимлари билан соҳа мутахассисларини ҳайратда қолдирган бўлса-да, реал савдо кўрсаткичлари кутилганидан анча паст бўлиб қолмоқда. Ixbt.com маълумотларига кўра, General Motors ўтган йили АҚШ ва Канадада бор-йўғи 14 мингга яқин шундай машина сотган, бу эса анъанавий ёнилғида ишлайдиган моделларнинг савдосидан ўн баробар камдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Силверадо EV ҳайдовчига ўзини худди енгил автомобилда кетаётгандек ҳис қилиш имконини беради. Унинг ички қисми кенг, шовқин изолацияси эса юқори даражада. Автомобил бир марта қувватланиш орқали 400 милдан (тахминан 640 км) ортиқ масофани босиб ўтиши мумкин. Бу кўрсаткич ҳатто энг талабчан ҳайдовчиларни ҳам қониқтириши керак эди. Шунингдек, у фавқулодда вазиятларда бутун бир хонадонни электр энергияси билан таъминлаш қувватига эга.

Дизайн ва бошқарувдаги ўзига хосликлар

Ташқи кўринишидан Силверадо EV ўтмишдаги Чевй Avalanche моделини эслатиб юборади. Унинг тўртта эшиги, қисқа юкхонаси ва салон билан юкхонани боғловчи махсус дизайн элементлари мавжуд. Автомобилнинг узунлиги қарийб 6 метрни ташкил этса-да, орқа ғилдиракларнинг ҳам бурилиши (реар-вҳеел стееринг) туфайли у тор жойларда ва тураргоҳларда анча чаққон ҳаракатланади. Ички панелда Google тизимида ишлайдиган замонавий мультимедиа экрани ўрнатилган бўлиб, у iPhone каби тез ва аниқ ишлайди.

Chevrolet муҳандислари сенсорли тугмалардан чарчаган ҳайдовчилар учун жисмоний бошқарув элементларини ҳам сақлаб қолишган. Овоз баландлиги ва иқлим назорати учун махсус айланма тугмалар мавжудлиги фойдаланишда қулайлик яратади. Бироқ, General Motors ўзининг янги электромобилларида Apple КарПлай тизимидан воз кечгани кўплаб фойдаланувчилар томонидан танқид қилинмоқда. Бунинг ўрнига компания ўзининг хусусий Супер Круисе тизимини фаол тарғиб қилмоқда.

Супер Круисе тизими ва хавфсизлик масалалари

Супер Круисе — бу иккинчи даражали автоном бошқарув тизими бўлиб, у ҳайдовчига катта йўлларда рулни қўйиб юбориб ҳаракатланиш имконини беради. Тизим йўналишни танлашда Google Maps маълумотларидан фойдаланади ва қайси йўлда автопилотдан кўпроқ фойдаланиш мумкинлигини кўрсатиб беради. Аммо амалий синовлар шуни кўрсатадики, тизим ҳар доим ҳам мукаммал эмас. Масалан, ён томондан тўсатдан кириб келган машиналар ёки ифлосланган чироқларга эга тиркамаларни аниқлашда тизим бироз сусткашликка йўл қўйиши мумкин.

Нега бундай технологик мўъжиза харидорлар навбатга турадиган хитга айланмади? Бунинг сабаблари бир нечта бўлиши мумкин:

  • Анъанавий пикап ишқибозларининг консерватив қарашлари ва электр қувватига тўлиқ ишонмаслиги;
  • Автомобил дизайнининг ҳамма учун ҳам маъқул келмаслиги;
  • Нарх ва рақобат муҳитининг мураккаблиги;
  • Инфратузилма билан боғлиқ хавотирлар.
Хулоса қилиб айтганда, Chevrolet Силверадо EV — бу техник жиҳатдан мукаммал ишланган, аммо ўз бозорини топишда қийинчиликка учраётган моделдир. Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам бундай йирик электромобиллар ҳозирча экзотик бўлиб туюлиши мумкин, бироқ глобал тенденция барибир электр транспорти томон кетмоқда.

ChevroletСилверадо EVЭлектромобилGeneral MotorsТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нокиа афсонавий тугмали телефонларига сунъий интеллект ва видеоқўнғироқлар қўшилдиНокиа афсонавий тугмали телефонларига сунъий интеллект ва видеоқўнғироқлар қўшилдиБугун, 22:29GitHub кутилмаган ташаббус билан чиқди: Дастурий кодларни КД-дискларда сақлаш таклифиGitHub кутилмаган ташаббус билан чиқди: Дастурий кодларни КД-дискларда сақлаш таклифиБугун, 21:54Сунъий интеллект гаджетларни нега қимматлаштирмоқда?Сунъий интеллект гаджетларни нега қимматлаштирмоқда?Бугун, 21:26Soyuz MS-29 космик кемаси парвозга тайёрланмоқда: Ёқилғи қуйиш жараёни якунландиSoyuz MS-29 космик кемаси парвозга тайёрланмоқда: Ёқилғи қуйиш жараёни якунландиБугун, 20:56Фойдаланувчилар танлови: AnTuTu июн ойи учун энг қониқарли смартфонлар рейтингини эълон қилдиФойдаланувчилар танлови: AnTuTu июн ойи учун энг қониқарли смартфонлар рейтингини эълон қилдиБугун, 20:25iPhone 18 камераларида инқилоб: Apple кўп йиллик Sony монополиясидан воз кечмоқдаiPhone 18 камераларида инқилоб: Apple кўп йиллик Sony монополиясидан воз кечмоқдаБугун, 19:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди