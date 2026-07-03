Yandex ёнилғи бор жойларни кўрсатувчи интерактив харитани синовдан ўтказмоқда

·0·Авто
Yandex ёнилғи бор жойларни кўрсатувчи интерактив харитани синовдан ўтказмоқда

Россиянинг технологик гиганти Yandex компанияси ҳайдовчилар учун долзарб бўлган янги функцияни синовдан ўтказишни бошлади. Эндиликда махсус интерактив харита ёрдамида автомобил эгалари қайси ёқилғи қуйиш шохобчаларида (ЙҚШ) айнан ҳозирда бензин мавжудлигини аниқлаш имкониятига эга бўладилар. Ушбу янгилик ёнилғи тақчиллиги ёки логистика билан боғлиқ муаммолар юзага келган вазиятларда ҳайдовчиларнинг вақтини тежашга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги босқичда мазкур хизматдан фақатгина такси ҳайдовчилари фойдаланишлари мумкин. Янги функция "Yandex Pro" иловасига интеграция қилинган бўлиб, унда сўнгги бир соат ичида бошқа ҳайдовчилар муваффақиятли ёнилғи қуйган манзиллар акс этади. Ҳайдовчилар илованинг асосий экранидаги "Ёқилғи бор" (Ест топливо) бўлимига кириш орқали реал вақтдаги вазиятни кузатишлари мумкин.

Маълумотларнинг аниқлигини таъминлашда "Yandex Заправки" сервиси муҳим рол ўйнамоқда. ixbt.com нашри хабарига кўра, тизим муваффақиятли якунланган транзакциялар ҳақидаги аноним маълумотларни тўплайди ва таҳлил қилади. Ҳозирда ушбу тармоққа Россия бўйлаб 10 мингдан ортиқ ёқилғи қуйиш шохобчалари уланган бўлиб, бу маълумотлар базасининг кенг қамровли эканлигини англатади.

Жамоавий ёрдам ва маълумотлар аниқлиги

Тизим фақатгина автоматик маълумотларга таяниб қолмай, ҳайдовчиларнинг фаоллигидан ҳам фойдаланади. Ёқилғи қуйиш шохобчасида бўлган ёки унинг ёнидан ўтиб кетаётган фойдаланувчилар "Yandex Pro" иловасида қисқа сўровномадан ўтишлари мумкин. Бу эса харитадаги маълумотларнинг ҳар доим долзарб бўлиб туришига ёрдам беради.

Интерактив харита орқали нафақат ёнилғи борлигини билиш, балки танланган манзилга энг қисқа ва қулай маршрутни чизиш ҳам мумкин. Бу функция айниқса шаҳар ичидаги тирбандликлар ва ёқилғи қидиришдаги ортиқча масофани қисқартиришда қўл келади. Компания вакилларининг таъкидлашича, ҳайдовчиларнинг ўзаро ёрдами тизим самарадорлигини оширувчи асосий омилдир.

Ҳозирча ушбу лойиҳа экспериментал характерга эга. Синов муддати якунлангач ва натижалар таҳлил қилингач, Yandex ушбу функцияни барча оддий автомобил эгалари учун умумий "Yandex Maps" ва "Yandex Навигатор" иловаларига қўшиш масаласини кўриб чиқади. Агар лойиҳа ўзини оқласа, бу рақамли хариталар соҳасидаги навбатдаги муҳим қадам бўлиши кутилмоқда.

Ўзбекистон бозорида ҳам Yandex хизматлари кенг оммалашганини ҳисобга олсак, келажакда бундай технологияларнинг маҳаллий шароитга мослаштирилиши ҳайдовчилар учун катта қулайлик яратган бўлар эди. Ҳозирча маҳаллий фойдаланувчилар фақат навигация ва такси хизматларидан фойдаланиб келишмоқда, бироқ ёнилғи мониторинги каби функциялар минтақавий бозорлар учун ҳам истиқболли ҳисобланади.

YandexБензинТехнологияАвтомобилРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Электромобилни уйда арзон қувватлантириш сирлари: Харажатларни қандай камайтириш мумкин?Электромобилни уйда арзон қувватлантириш сирлари: Харажатларни қандай камайтириш мумкин?Бугун, 20:53Сунъий интеллект йўлларда: Британия хавфсизликни таъминлашнинг янги босқичига ўтмоқдаСунъий интеллект йўлларда: Британия хавфсизликни таъминлашнинг янги босқичига ўтмоқдаБугун, 19:52Renault Ссеник Э-Теч: Оилавий электромобиллар бозорида янги етакчиRenault Ссеник Э-Теч: Оилавий электромобиллар бозорида янги етакчиБугун, 17:59Алпине компанияси янги авлод А110 электромобили прототипини намойиш этадиАлпине компанияси янги авлод А110 электромобили прототипини намойиш этадиБугун, 12:58Компания автомобиллари учун солиқ: Харажатларни қандай ҳисоблаш ва тежаш мумкин?Компания автомобиллари учун солиқ: Харажатларни қандай ҳисоблаш ва тежаш мумкин?Бугун, 12:57Ҳамёнбоп ва ишончли: Иккинчи авлод Дасиа Дустер харид қилиш бўйича тавсияларҲамёнбоп ва ишончли: Иккинчи авлод Дасиа Дустер харид қилиш бўйича тавсияларБугун, 09:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
Audi Nuvolari суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезлик
Audi Nuvolari суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезлик