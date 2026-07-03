Yandex ёнилғи бор жойларни кўрсатувчи интерактив харитани синовдан ўтказмоқда
Россиянинг технологик гиганти Yandex компанияси ҳайдовчилар учун долзарб бўлган янги функцияни синовдан ўтказишни бошлади. Эндиликда махсус интерактив харита ёрдамида автомобил эгалари қайси ёқилғи қуйиш шохобчаларида (ЙҚШ) айнан ҳозирда бензин мавжудлигини аниқлаш имкониятига эга бўладилар. Ушбу янгилик ёнилғи тақчиллиги ёки логистика билан боғлиқ муаммолар юзага келган вазиятларда ҳайдовчиларнинг вақтини тежашга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги босқичда мазкур хизматдан фақатгина такси ҳайдовчилари фойдаланишлари мумкин. Янги функция "Yandex Pro" иловасига интеграция қилинган бўлиб, унда сўнгги бир соат ичида бошқа ҳайдовчилар муваффақиятли ёнилғи қуйган манзиллар акс этади. Ҳайдовчилар илованинг асосий экранидаги "Ёқилғи бор" (Ест топливо) бўлимига кириш орқали реал вақтдаги вазиятни кузатишлари мумкин.
Маълумотларнинг аниқлигини таъминлашда "Yandex Заправки" сервиси муҳим рол ўйнамоқда. ixbt.com нашри хабарига кўра, тизим муваффақиятли якунланган транзакциялар ҳақидаги аноним маълумотларни тўплайди ва таҳлил қилади. Ҳозирда ушбу тармоққа Россия бўйлаб 10 мингдан ортиқ ёқилғи қуйиш шохобчалари уланган бўлиб, бу маълумотлар базасининг кенг қамровли эканлигини англатади.
Жамоавий ёрдам ва маълумотлар аниқлигиТизим фақатгина автоматик маълумотларга таяниб қолмай, ҳайдовчиларнинг фаоллигидан ҳам фойдаланади. Ёқилғи қуйиш шохобчасида бўлган ёки унинг ёнидан ўтиб кетаётган фойдаланувчилар "Yandex Pro" иловасида қисқа сўровномадан ўтишлари мумкин. Бу эса харитадаги маълумотларнинг ҳар доим долзарб бўлиб туришига ёрдам беради.
Интерактив харита орқали нафақат ёнилғи борлигини билиш, балки танланган манзилга энг қисқа ва қулай маршрутни чизиш ҳам мумкин. Бу функция айниқса шаҳар ичидаги тирбандликлар ва ёқилғи қидиришдаги ортиқча масофани қисқартиришда қўл келади. Компания вакилларининг таъкидлашича, ҳайдовчиларнинг ўзаро ёрдами тизим самарадорлигини оширувчи асосий омилдир.
Ҳозирча ушбу лойиҳа экспериментал характерга эга. Синов муддати якунлангач ва натижалар таҳлил қилингач, Yandex ушбу функцияни барча оддий автомобил эгалари учун умумий "Yandex Maps" ва "Yandex Навигатор" иловаларига қўшиш масаласини кўриб чиқади. Агар лойиҳа ўзини оқласа, бу рақамли хариталар соҳасидаги навбатдаги муҳим қадам бўлиши кутилмоқда.
Ўзбекистон бозорида ҳам Yandex хизматлари кенг оммалашганини ҳисобга олсак, келажакда бундай технологияларнинг маҳаллий шароитга мослаштирилиши ҳайдовчилар учун катта қулайлик яратган бўлар эди. Ҳозирча маҳаллий фойдаланувчилар фақат навигация ва такси хизматларидан фойдаланиб келишмоқда, бироқ ёнилғи мониторинги каби функциялар минтақавий бозорлар учун ҳам истиқболли ҳисобланади.
…