Россияда бензин танқислиги: амалдорларга алоҳида навбат...

·39·Дунё
Россияда бензин танқислиги: амалдорларга алоҳида навбат...

Россиянинг камида тўртта ҳудудида айрим ёқилғи қуйиш шохобчалари давлат хизматчилари автомобилларига устувор тартибда бензин бераётгани хабар қилинди.

Маҳаллий нашрлар маълумотига кўра, оддий ҳайдовчилар ёқилғи топиш учун узоқ навбатларда турган бир пайтда, амалдорлар ва давлат ташкилотлари машиналарига бензин алоҳида тартибда қуйиб берилмоқда.

Саратовда заправка фақат давлат хизматчиларига ишламоқда

«7×7» нашрининг ёзишича, бензин сотувига жорий этилган чекловлар 15 июлгача узайтирилган Саратовда «Роснефт»га қарашли заправкалардан бири асосан давлат хизматчилари автомобилларига хизмат кўрсатмоқда.

Маҳаллий «Взгляд-инфо» нашри бу имтиёз фақат тез ёрдам, полиция ёки бошқа фавқулодда хизматлар машиналари билан чекланмаётганини қайд этган.

Ҳайдовчилардан бири шундай деган:

«Кўз ўнгимизда район маъмурияти ходими, МФЦ ва “Россия почтаси” машиналари ёнилғи қуйди. Яна бир мижоз парол сифатида “Ҳукумат” сўзини айтди».

Журналистлар маълумотига кўра, ушбу шохобчада харидорлардан тасдиқловчи ҳужжат сўралмаяпти. Бироқ умумий чеклов сақланиб қолган — бир автомобильга кунига 30 литрдан ортиқ бензин берилмайди.

Краснодарда гувоҳнома кўрсатганларга бензин берилган

Краснодар шаҳар думаси депутати Александр Сафронов Telegram каналида кузатувчиларидан бири олган видеони жойлаштирган.

Унда «Роснефт» шохобчаларидан бирида бензин фақат тегишли гувоҳнома тақдим этган давлат хизматчиларига сотилаётгани кўрингани айтилмоқда.

Оддий ҳайдовчилар «бензин йўқ» деган жавоб олмоқда

ЕАН нашри ўқувчилари Челябинск — Екатеринбург трассасида ҳам шунга ўхшаш вазият кузатилганини билдирган.

Уларнинг айтишича, «Роснефт» заправкасида оддий харидорлар «бензин йўқ» деган важ билан қайтариб юборилган, давлат хизматчиларига эса ёқилғи қуйиб берилган.

Волгоградда фақат ёқилғи картаси билан

Волгограддаги «Газпром» шохобчаларидан бирида ҳам маҳаллий аҳолига бензин эркин сотилмаётгани хабар қилинди.

Ёқилғини фақат махсус картага эга мижозлар харид қилиши мумкин. Бундай карталар барча учун чиқарилган бўлса-да, манбага кўра, амалда улардан асосан фавқулодда хизматлар ва маҳаллий маъмурият вакиллари фойдаланмоқда.

Россияда ёқилғи муаммоси давом этмоқда

Украина дронларининг нефт объектларига ҳужумлари кўпайиши ортидан Россиянинг кўплаб ҳудудларида бензин сотувига чекловлар жорий қилингани айтилмоқда.

Айрим жойларда ҳайдовчилар автомобильга ёқилғи қуйиш учун соатлаб навбатда туришга мажбур бўлмоқда.

Шу билан бирга, Россия ҳукумати мамлакатдаги ёқилғи тақчиллигини жиддий муаммо сифатида баҳоламаяпти. РФ бош вазири ўринбосари Александр Новак ички бозор бензин билан таъминланганини маълум қилган.

РоснефтГазпром
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туғруқ йўлдошини қаришга қарши уколлар учун сотишган жиноий тармоқ фош этилдиТуғруқ йўлдошини қаришга қарши уколлар учун сотишган жиноий тармоқ фош этилдиБугун, 18:39230 йиллик анъана: Мексика мери тимсоҳга уйланди230 йиллик анъана: Мексика мери тимсоҳга уйландиБугун, 16:45Али Хоманаий билан видолашув маросимлари расман бошландиАли Хоманаий билан видолашув маросимлари расман бошландиБугун, 16:30Эверестда 30 йилдан бери ётган жасад олиб туширилмоқдаЭверестда 30 йилдан бери ётган жасад олиб туширилмоқдаБугун, 16:111000 евро маош: Словакия ўзбекистонликларни ишга чақирмоқда1000 евро маош: Словакия ўзбекистонликларни ишга чақирмоқдаБугун, 15:50Францияда чегирмадаги кондиционерлар учун харидорлар муштлашдиФранцияда чегирмадаги кондиционерлар учун харидорлар муштлашдиБугун, 15:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди