Олти карра АПЛ чемпиони «Фенербаҳче»га ўтди

·0·Спорт
Олти карра АПЛ чемпиони «Фенербаҳче»га ўтди

Туркиянинг «Фенербаҳче» клуби «Манчестер Сити» ҳимоячиси Натан Аке трансферини расман эълон қилди.

31 ёшли нидерландиялик футболчи Англияда кўплаб совринларни қўлга киритганидан сўнг фаолиятини Туркия чемпионатида давом эттиради.

Аке Австриядаги йиғинда жамоага қўшилади

Натан Аке Нидерландия миллий жамоаси билан ЖЧ-2026да иштирок этгани сабаб айни пайтда таътилда.

Маълум қилинишича, ҳимоячи дам олиш даври якунлангач, «Фенербаҳче»нинг Австрияда ўтказилаётган мавсумолди йиғинига бориб қўшилади.

«Манчестер Сити» билан тўрт марта чемпион бўлди

Аке 2020 йилдан буён «Манчестер Сити» шарафини ҳимоя қилиб келаётган эди.

Нидерландиялик футболчи манчестерликлар сафида тўрт марта Англия Премьер-лигаси ғолиблигини қўлга киритди.

У ҳимоя марказида ҳам, чап қанотда ҳам ҳаракат қила олиши билан жамоа учун муҳим футболчилардан бири бўлиб келган.

Фаолиятини «Челси»да бошлаган

Натан Аке профессионал фаолиятининг дастлабки қисмида «Челси» таркибида ҳам ўйнаган.

Ёш ҳимоячи Лондон клуби билан яна икки марта Англия чемпионлигини нишонлаган. Шу тариқа, Аке фаолияти давомида жами олти марта АПЛ чемпиони бўлган.

Нидерландия мундиални эрта тарк этди

Натан Аке Нидерландия миллий жамоаси сафида 2026 йилги Жаҳон чемпионатида қатнашди.

Бироқ нидерландияликлар 1/16 финалда Марокашга қарши ўйинда асосий вақтни 1:1 ҳисобида якунлаб, пенальтилар сериясида 2:3 ҳисобида мағлуб бўлди.

Энди тажрибали ҳимоячи фаолиятида янги саҳифа очиб, «Фенербаҳче»нинг совринлар учун курашига ёрдам беришга ҳаракат қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиши мумкинмиКриштиану Роналду 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиши мумкинмиБугун, 21:19Бухорода 30 минг кишилик янги стадион қуриладиБухорода 30 минг кишилик янги стадион қуриладиБугун, 21:14Моуринью янги сардорни танлади: боғич энди кимнинг қўлига тақилади?Моуринью янги сардорни танлади: боғич энди кимнинг қўлига тақилади?Бугун, 20:46Жанубий Корея собиқ бош мураббийи таҳдидлардан сўнг АҚШга учиб кетдиЖанубий Корея собиқ бош мураббийи таҳдидлардан сўнг АҚШга учиб кетдиБугун, 20:42Тунисда допинг можароси: 8 футболчининг тести ижобийТунисда допинг можароси: 8 футболчининг тести ижобийБугун, 19:38Реал Мадрид Майкл Олисе учун 223 миллион евро сарфлашга тайёрРеал Мадрид Майкл Олисе учун 223 миллион евро сарфлашга тайёрБугун, 19:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди