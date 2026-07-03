Олти карра АПЛ чемпиони «Фенербаҳче»га ўтди
Туркиянинг «Фенербаҳче» клуби «Манчестер Сити» ҳимоячиси Натан Аке трансферини расман эълон қилди.
31 ёшли нидерландиялик футболчи Англияда кўплаб совринларни қўлга киритганидан сўнг фаолиятини Туркия чемпионатида давом эттиради.
Аке Австриядаги йиғинда жамоага қўшилади
Натан Аке Нидерландия миллий жамоаси билан ЖЧ-2026да иштирок этгани сабаб айни пайтда таътилда.
Маълум қилинишича, ҳимоячи дам олиш даври якунлангач, «Фенербаҳче»нинг Австрияда ўтказилаётган мавсумолди йиғинига бориб қўшилади.
«Манчестер Сити» билан тўрт марта чемпион бўлди
Аке 2020 йилдан буён «Манчестер Сити» шарафини ҳимоя қилиб келаётган эди.
Нидерландиялик футболчи манчестерликлар сафида тўрт марта Англия Премьер-лигаси ғолиблигини қўлга киритди.
У ҳимоя марказида ҳам, чап қанотда ҳам ҳаракат қила олиши билан жамоа учун муҳим футболчилардан бири бўлиб келган.
Фаолиятини «Челси»да бошлаган
Натан Аке профессионал фаолиятининг дастлабки қисмида «Челси» таркибида ҳам ўйнаган.
Ёш ҳимоячи Лондон клуби билан яна икки марта Англия чемпионлигини нишонлаган. Шу тариқа, Аке фаолияти давомида жами олти марта АПЛ чемпиони бўлган.
Нидерландия мундиални эрта тарк этди
Натан Аке Нидерландия миллий жамоаси сафида 2026 йилги Жаҳон чемпионатида қатнашди.
Бироқ нидерландияликлар 1/16 финалда Марокашга қарши ўйинда асосий вақтни 1:1 ҳисобида якунлаб, пенальтилар сериясида 2:3 ҳисобида мағлуб бўлди.
Энди тажрибали ҳимоячи фаолиятида янги саҳифа очиб, «Фенербаҳче»нинг совринлар учун курашига ёрдам беришга ҳаракат қилади.
…