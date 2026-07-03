Сунъий интеллект гаджетларни нега қимматлаштирмоқда?
Ҳаётнинг деярли барча соҳаларида катта ўзгаришлар ваъда қилаётган сунъий интеллект истеъмолчилар учун кутилмаган оқибатни ҳам келтириб чиқармоқда.
Сунъий интеллект маълумотлар марказларига талаб кескин ошиши ортидан хотира чиплари танқислиги кучаймоқда. Натижада смартфон, ноутбук, планшет ва ўйин консоллари нархи ошиб бормоқда.
Муаммонинг асосий сабаби нимада?
Сунъий интеллект тизимларини ўргатиш ва ишлатиш учун катта ҳажмдаги тезкор хотира талаб этилади.
Samsung, SK Hynix ва Micron каби хотира чиплари ишлаб чиқарувчи йирик компаниялар ўз қувватларини юқори даромадли HBM — юқори ўтказувчанликка эга хотира ишлаб чиқаришга йўналтирмоқда.
Бу турдаги хотира катта тил моделлари ва сунъий интеллект маълумотлар марказларида кенг қўлланилади.
Натижада оддий қурилмалар учун зарур бўлган DRAM ва NAND чипларини ишлаб чиқариш ҳажми камаймоқда.
Хотира чиплари яна қимматлашиши мумкин
Таҳлилчилар маълумотига кўра, хотира чиплари нархи аллақачон ўнлаб фоизга кўтарилган.
Яқин чоракларда эса уларнинг баҳоси яна 30–50 фоизга ошиши мумкин.
Gartner прогнозига кўра, 2026 йилда:
шахсий компьютерлар нархи 2025 йилга нисбатан 17 фоизга;
смартфонлар нархи 13 фоизга
ошиши мумкин.
Шунингдек, смартфонлар етказиб бериш ҳажми 8–13 фоизга, шахсий компьютерлар бозори эса тахминан 10 фоизга қисқариши эҳтимоли бор.
Apple қурилмалари нархини оширди
Apple компанияси бир қатор маҳсулотларининг нархини кўтарди.
Жумладан:
MacBook моделлари;
асосий MacBook Neo — 150 долларга;
iPad;
iPad Mini;
Vision Pro;
HomePod
ва бошқа қурилмалар қимматлашган.
Компания бу қарорни ишлаб чиқариш харажатларининг ўсишини тўлиқ қоплай олмаётгани билан изоҳламоқда.
Ҳозирча нарх ўсиши iPhone моделларига таъсир қилмаган. Бироқ таҳлилчилар 2026 йилда iPhone ҳам қимматлашишини кутмоқда.
Бошқа компаниялар ҳам нархларни ўзгартирди
Хотира чиплари танқислиги бошқа йирик ишлаб чиқарувчиларга ҳам таъсир қилмоқда.
Microsoft компанияси Xbox Series S ва Xbox Series X консоллари нархини оширди.
Samsung эса қуйидаги маҳсулотларни қимматлаштирди:
Galaxy S26;
Tab S11;
букланувчи смартфонлар.
Sony ва Nintendo ҳам PlayStation 5 ҳамда Switch 2 нархларини қайта кўриб чиқди.
Тақчиллик яна бир неча йил давом этиши мумкин
Мутахассислар хотира чиплари танқислиги камида 2027–2028 йилларгача сақланиб қолишини тахмин қилмоқда.
Янги заводларни қуриш, ускуналар ўрнатиш ва ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш катта маблағ ҳамда кўп вақт талаб қилади.
Шу сабаб оддий фойдаланувчилар янги қурилма харид қилишни кечиктириши мумкин.
Бу ҳолат, айниқса:
ривожланаётган мамлакатлар бозорига;
бюджет қурилмалар сегментига;
смартфон ва компьютерларни тез-тез янгилайдиган харидорларга
кучли таъсир қилиши кутилмоқда.
Ишлатилган техникаларга талаб ошиши мумкин
Янги гаджетларнинг қимматлашиши арзонроқ муқобилларга қизиқишни оширади.
Харидорлар:
олдинги авлод моделлари;
ишлатилган қурилмалар;
қайта тикланган техникалар;
бюджет брендлар
томон кўпроқ эътибор қаратиши мумкин.
Инновациялар ҳам тезлашмоқда
Сунъий интеллект соҳасининг жадал ривожланиши фақат нархларни оширибгина қолмай, янги технологиялар яратилишини ҳам тезлаштирмоқда.
Компаниялар самаралироқ чип архитектуралари, янги материаллар ва маълумотларни сақлашнинг муқобил усулларини изламоқда.
Бироқ қисқа муддатли истиқболда истеъмолчилар учун вазият оддий: смартфон, ноутбук ва бошқа электрон қурилмалар аввалгидан қимматроқ бўлиши мумкин.
Шу тариқа, ўнлаб йиллар давом этган гаджетларнинг доимий равишда арзонлашиб бориш даври ўз ниҳоясига яқинлашгандек кўринмоқда.
…