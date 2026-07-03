Сунъий интеллект гаджетларни нега қимматлаштирмоқда?

·0·Техно
Сунъий интеллект гаджетларни нега қимматлаштирмоқда?

Ҳаётнинг деярли барча соҳаларида катта ўзгаришлар ваъда қилаётган сунъий интеллект истеъмолчилар учун кутилмаган оқибатни ҳам келтириб чиқармоқда.

Сунъий интеллект маълумотлар марказларига талаб кескин ошиши ортидан хотира чиплари танқислиги кучаймоқда. Натижада смартфон, ноутбук, планшет ва ўйин консоллари нархи ошиб бормоқда.

Муаммонинг асосий сабаби нимада?

Сунъий интеллект тизимларини ўргатиш ва ишлатиш учун катта ҳажмдаги тезкор хотира талаб этилади.

Samsung, SK Hynix ва Micron каби хотира чиплари ишлаб чиқарувчи йирик компаниялар ўз қувватларини юқори даромадли HBM — юқори ўтказувчанликка эга хотира ишлаб чиқаришга йўналтирмоқда.

Бу турдаги хотира катта тил моделлари ва сунъий интеллект маълумотлар марказларида кенг қўлланилади.

Натижада оддий қурилмалар учун зарур бўлган DRAM ва NAND чипларини ишлаб чиқариш ҳажми камаймоқда.

Хотира чиплари яна қимматлашиши мумкин

Таҳлилчилар маълумотига кўра, хотира чиплари нархи аллақачон ўнлаб фоизга кўтарилган.

Яқин чоракларда эса уларнинг баҳоси яна 30–50 фоизга ошиши мумкин.

Gartner прогнозига кўра, 2026 йилда:

  • шахсий компьютерлар нархи 2025 йилга нисбатан 17 фоизга;

  • смартфонлар нархи 13 фоизга

ошиши мумкин.

Шунингдек, смартфонлар етказиб бериш ҳажми 8–13 фоизга, шахсий компьютерлар бозори эса тахминан 10 фоизга қисқариши эҳтимоли бор.

Apple қурилмалари нархини оширди

Apple компанияси бир қатор маҳсулотларининг нархини кўтарди.

Жумладан:

  • MacBook моделлари;

  • асосий MacBook Neo — 150 долларга;

  • iPad;

  • iPad Mini;

  • Vision Pro;

  • HomePod

ва бошқа қурилмалар қимматлашган.

Компания бу қарорни ишлаб чиқариш харажатларининг ўсишини тўлиқ қоплай олмаётгани билан изоҳламоқда.

Ҳозирча нарх ўсиши iPhone моделларига таъсир қилмаган. Бироқ таҳлилчилар 2026 йилда iPhone ҳам қимматлашишини кутмоқда.

Бошқа компаниялар ҳам нархларни ўзгартирди

Хотира чиплари танқислиги бошқа йирик ишлаб чиқарувчиларга ҳам таъсир қилмоқда.

Microsoft компанияси Xbox Series S ва Xbox Series X консоллари нархини оширди.

Samsung эса қуйидаги маҳсулотларни қимматлаштирди:

  • Galaxy S26;

  • Tab S11;

  • букланувчи смартфонлар.

Sony ва Nintendo ҳам PlayStation 5 ҳамда Switch 2 нархларини қайта кўриб чиқди.

Тақчиллик яна бир неча йил давом этиши мумкин

Мутахассислар хотира чиплари танқислиги камида 2027–2028 йилларгача сақланиб қолишини тахмин қилмоқда.

Янги заводларни қуриш, ускуналар ўрнатиш ва ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш катта маблағ ҳамда кўп вақт талаб қилади.

Шу сабаб оддий фойдаланувчилар янги қурилма харид қилишни кечиктириши мумкин.

Бу ҳолат, айниқса:

  • ривожланаётган мамлакатлар бозорига;

  • бюджет қурилмалар сегментига;

  • смартфон ва компьютерларни тез-тез янгилайдиган харидорларга

кучли таъсир қилиши кутилмоқда.

Ишлатилган техникаларга талаб ошиши мумкин

Янги гаджетларнинг қимматлашиши арзонроқ муқобилларга қизиқишни оширади.

Харидорлар:

  • олдинги авлод моделлари;

  • ишлатилган қурилмалар;

  • қайта тикланган техникалар;

  • бюджет брендлар

томон кўпроқ эътибор қаратиши мумкин.

Инновациялар ҳам тезлашмоқда

Сунъий интеллект соҳасининг жадал ривожланиши фақат нархларни оширибгина қолмай, янги технологиялар яратилишини ҳам тезлаштирмоқда.

Компаниялар самаралироқ чип архитектуралари, янги материаллар ва маълумотларни сақлашнинг муқобил усулларини изламоқда.

Бироқ қисқа муддатли истиқболда истеъмолчилар учун вазият оддий: смартфон, ноутбук ва бошқа электрон қурилмалар аввалгидан қимматроқ бўлиши мумкин.

Шу тариқа, ўнлаб йиллар давом этган гаджетларнинг доимий равишда арзонлашиб бориш даври ўз ниҳоясига яқинлашгандек кўринмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Soyuz MS-29 космик кемаси парвозга тайёрланмоқда: Ёқилғи қуйиш жараёни якунландиSoyuz MS-29 космик кемаси парвозга тайёрланмоқда: Ёқилғи қуйиш жараёни якунландиБугун, 20:56Фойдаланувчилар танлови: AnTuTu июн ойи учун энг қониқарли смартфонлар рейтингини эълон қилдиФойдаланувчилар танлови: AnTuTu июн ойи учун энг қониқарли смартфонлар рейтингини эълон қилдиБугун, 20:25iPhone 18 камераларида инқилоб: Apple кўп йиллик Sony монополиясидан воз кечмоқдаiPhone 18 камераларида инқилоб: Apple кўп йиллик Sony монополиясидан воз кечмоқдаБугун, 19:57Сунъий интеллект пойгаси: Google компаниясининг энергия истеъмоли 37 фоизга ошдиСунъий интеллект пойгаси: Google компаниясининг энергия истеъмоли 37 фоизга ошдиБугун, 19:20Samsung Galaxy S27 Ultra аккумулятор сиғими бўйича рекорд ўрнатиши кутилмоқдаSamsung Galaxy S27 Ultra аккумулятор сиғими бўйича рекорд ўрнатиши кутилмоқдаБугун, 18:57Т2 оператори халқаро роумингда бепул интернет хизматини доимий асосга ўтказдиТ2 оператори халқаро роумингда бепул интернет хизматини доимий асосга ўтказдиБугун, 18:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди