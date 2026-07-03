GitHub кутилмаган ташаббус билан чиқди: Дастурий кодларни КД-дискларда сақлаш таклифи
Дунёдаги энг йирик дастурчилар платформаси ҳисобланган GitHub ижтимоий тармоқларда кутилмаган ва бироз кинояли эълон билан чиқди. Компания ҳар қандай очиқ репозиторийни (кодлар омборини) КД-ROM форматидаги жисмоний нусхада олиш имкониятини таклиф қилмоқда. Ушбу ташаббус рақамли дунёда жисмоний ташувчиларга бўлган қизиқишнинг қайтиши фонида юзага келди ва технологик ҳамжамиятда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
GitHub вакиллари Х (собиқ Twitter) тармоғидаги саҳифасида ёзишича, фойдаланувчилар энди ўз кодларини дискда сақлашлари, уни дўстларига қарзга беришлари ёки ҳатто фарзандларига мерос қолдиришлари мумкин. Хабарда таъкидланишича, ушбу код "то уни йўқотиб қўймагунингизча (реалист бўлайлик) абадий сизники бўлиб қолади". Бу каби ёндашув рақамли активларга нисбатан "жисмоний эгалик" ғоясини илгари сурмоқда.
Соғинчми ёки саноат трендига киноя?ixbt.com маълумотига кўра, ушбу нашр расмий оҳангда ёзилган бўлса-да, унинг замирида кучли сатира ва саноат трендларига нисбатан танқидий ёндашув ётибди. GitHub сўнгги йилларда булутли платформаларнинг ҳаддан ташқари оммалашиши ва барча маълумотларнинг фақат виртуал оламга кўчиб ўтаётганига нисбатан ўзига хос ҳазиломуз муносабат билдириб келади. КД-дисклар ва кассеталар каби эски форматлар бугунги кунда носталгия элементи сифатида яна технологик дискурсга қайтмоқда.
Техник нуқтаи назардан қараганда, репозиторийларни жисмоний дискда сақлаш замонавий DevOps-платформалар фалсафасига бутунлай зид келади. Зеро, GitHub каби тизимларда код доимий равишда янгиланади, таҳрирланади ва турли версиялар билан интеграция қилинади. КД-ROM каби ўзгармас ташувчилар эса коднинг фақат маълум бир вақтдаги "суратини" (снапшот) муҳрлаб қўйиши мумкин, холос.
Ўзбекистонлик дастурчилар ва IT-мутахассислар учун ҳам ушбу янгилик қизиқарли муҳокама мавзусига айланди. Мамлакатимизда булутли технологиялар ва GitHub каби платформаларга боғлиқлик ортиб бораётган бир пайтда, маълумотларнинг офлайн нусхасига эга бўлиш ғояси, ҳатто у ҳазил бўлса ҳам, муҳим саволларни ўртага ташлайди. Бу булутли инфратузилмаларга бўлган ҳаддан ташқари ишончнинг хатарларини эслатиб туради.
Ҳозирча GitHub ушбу ташаббуснинг ҳақиқий маҳсулот ёки шунчаки концептуал ҳазил эканлигига аниқлик киритмаган. Бироқ, дастурчилар ҳамжамияти буни булутли сервисларга қарамликни камайтириш ва рақамли меросни асраш зарурлиги ҳақидаги муҳим сигнал сифатида қабул қилди. Компания аввал ҳам ўзининг "Арктик Коде Ваулт" лойиҳаси доирасида инсониятнинг энг муҳим кодларини Арктика музликлари остида узоқ муддатли сақлашга жойлаштирган эди.
Хулоса қилиб айтганда, GitHub томонидан илгари сурилган КД-репозиторий ғояси замонавий юқори технологиялар асрида бизни бир муддат ортга қарашга ва рақамли дунёнинг ўткинчи эканлиги ҳақида ўйлашга мажбур қилади. Жисмоний нусха, ҳатто у эскирган форматда бўлса ҳам, фойдаланувчига ўз меҳнати маҳсулини "қўл билан ушлаб кўриш" имконини беради.
…