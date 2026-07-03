GitHub кутилмаган ташаббус билан чиқди: Дастурий кодларни КД-дискларда сақлаш таклифи

·26·Техно
GitHub кутилмаган ташаббус билан чиқди: Дастурий кодларни КД-дискларда сақлаш таклифи

Дунёдаги энг йирик дастурчилар платформаси ҳисобланган GitHub ижтимоий тармоқларда кутилмаган ва бироз кинояли эълон билан чиқди. Компания ҳар қандай очиқ репозиторийни (кодлар омборини) КД-ROM форматидаги жисмоний нусхада олиш имкониятини таклиф қилмоқда. Ушбу ташаббус рақамли дунёда жисмоний ташувчиларга бўлган қизиқишнинг қайтиши фонида юзага келди ва технологик ҳамжамиятда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

GitHub вакиллари Х (собиқ Twitter) тармоғидаги саҳифасида ёзишича, фойдаланувчилар энди ўз кодларини дискда сақлашлари, уни дўстларига қарзга беришлари ёки ҳатто фарзандларига мерос қолдиришлари мумкин. Хабарда таъкидланишича, ушбу код "то уни йўқотиб қўймагунингизча (реалист бўлайлик) абадий сизники бўлиб қолади". Бу каби ёндашув рақамли активларга нисбатан "жисмоний эгалик" ғоясини илгари сурмоқда.

Соғинчми ёки саноат трендига киноя?

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу нашр расмий оҳангда ёзилган бўлса-да, унинг замирида кучли сатира ва саноат трендларига нисбатан танқидий ёндашув ётибди. GitHub сўнгги йилларда булутли платформаларнинг ҳаддан ташқари оммалашиши ва барча маълумотларнинг фақат виртуал оламга кўчиб ўтаётганига нисбатан ўзига хос ҳазиломуз муносабат билдириб келади. КД-дисклар ва кассеталар каби эски форматлар бугунги кунда носталгия элементи сифатида яна технологик дискурсга қайтмоқда.

Техник нуқтаи назардан қараганда, репозиторийларни жисмоний дискда сақлаш замонавий DevOps-платформалар фалсафасига бутунлай зид келади. Зеро, GitHub каби тизимларда код доимий равишда янгиланади, таҳрирланади ва турли версиялар билан интеграция қилинади. КД-ROM каби ўзгармас ташувчилар эса коднинг фақат маълум бир вақтдаги "суратини" (снапшот) муҳрлаб қўйиши мумкин, холос.

Ўзбекистонлик дастурчилар ва IT-мутахассислар учун ҳам ушбу янгилик қизиқарли муҳокама мавзусига айланди. Мамлакатимизда булутли технологиялар ва GitHub каби платформаларга боғлиқлик ортиб бораётган бир пайтда, маълумотларнинг офлайн нусхасига эга бўлиш ғояси, ҳатто у ҳазил бўлса ҳам, муҳим саволларни ўртага ташлайди. Бу булутли инфратузилмаларга бўлган ҳаддан ташқари ишончнинг хатарларини эслатиб туради.

Ҳозирча GitHub ушбу ташаббуснинг ҳақиқий маҳсулот ёки шунчаки концептуал ҳазил эканлигига аниқлик киритмаган. Бироқ, дастурчилар ҳамжамияти буни булутли сервисларга қарамликни камайтириш ва рақамли меросни асраш зарурлиги ҳақидаги муҳим сигнал сифатида қабул қилди. Компания аввал ҳам ўзининг "Арктик Коде Ваулт" лойиҳаси доирасида инсониятнинг энг муҳим кодларини Арктика музликлари остида узоқ муддатли сақлашга жойлаштирган эди.

Хулоса қилиб айтганда, GitHub томонидан илгари сурилган КД-репозиторий ғояси замонавий юқори технологиялар асрида бизни бир муддат ортга қарашга ва рақамли дунёнинг ўткинчи эканлиги ҳақида ўйлашга мажбур қилади. Жисмоний нусха, ҳатто у эскирган форматда бўлса ҳам, фойдаланувчига ўз меҳнати маҳсулини "қўл билан ушлаб кўриш" имконини беради.

GitHubТехнологияКД-ROMДастурлашDevOps
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нокиа афсонавий тугмали телефонларига сунъий интеллект ва видеоқўнғироқлар қўшилдиНокиа афсонавий тугмали телефонларига сунъий интеллект ва видеоқўнғироқлар қўшилдиБугун, 22:29Chevrolet Силверадо EV: Мукаммал электр пикап нега кутилганидек сотилмаяпти?Chevrolet Силверадо EV: Мукаммал электр пикап нега кутилганидек сотилмаяпти?Бугун, 21:54Сунъий интеллект гаджетларни нега қимматлаштирмоқда?Сунъий интеллект гаджетларни нега қимматлаштирмоқда?Бугун, 21:26Soyuz MS-29 космик кемаси парвозга тайёрланмоқда: Ёқилғи қуйиш жараёни якунландиSoyuz MS-29 космик кемаси парвозга тайёрланмоқда: Ёқилғи қуйиш жараёни якунландиБугун, 20:56Фойдаланувчилар танлови: AnTuTu июн ойи учун энг қониқарли смартфонлар рейтингини эълон қилдиФойдаланувчилар танлови: AnTuTu июн ойи учун энг қониқарли смартфонлар рейтингини эълон қилдиБугун, 20:25iPhone 18 камераларида инқилоб: Apple кўп йиллик Sony монополиясидан воз кечмоқдаiPhone 18 камераларида инқилоб: Apple кўп йиллик Sony монополиясидан воз кечмоқдаБугун, 19:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди