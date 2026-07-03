Бухорода 30 минг кишилик янги стадион қурилади

·41·Спорт
Бухорода 30 минг кишилик янги стадион қурилади

Бухоро вилоятида замонавий ва йирик футбол стадиони барпо этилиши режалаштирилмоқда.

Хитойнинг «China CAMC Engineering Co. LTD» компанияси Бухоро туманида 30 минг томошабинга мўлжалланган марказий стадион қуришни мақсад қилган.

Стадион «Боғидашт» ҳудудида жойлашади

Янги спорт мажмуаси Бухоро туманининг «Боғидашт» маҳалла фуқаролар йиғини ҳудудида қурилиши кўзда тутилган.

Айни пайтда стадион майдонини лойиҳалаш ишлари бошлаб юборилган.

30 минг мухлисни қабул қилади

Лойиҳага кўра, янги марказий футбол стадиони трибуналари 30 минг нафар томошабинга мўлжалланади.

Иншоот замонавий талаблар асосида барпо этилиб, мухлислар учун қулай шароитлар яратилиши кутилмоқда.

Йирик учрашувлар учун янги майдон

Янги стадион Бухоро вилоятида спорт инфратузилмасини янада ривожлантиришга хизмат қилиши режалаштирилган.

Шунингдек, ушбу майдонда:

  • халқаро талабларга жавоб берадиган футбол учрашувлари;

  • республика миқёсидаги мусобақалар;

  • йирик спорт тадбирлари

ўтказилиши кутилмоқда.

Лойиҳа амалга оширилса, 30 минг кишилик янги стадион Бухоро футболининг асосий масканларидан бирига айланиши мумкин.

БухороChina CAMC Engineering Co. LTDБоғидашт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олти карра АПЛ чемпиони «Фенербаҳче»га ўтдиОлти карра АПЛ чемпиони «Фенербаҳче»га ўтдиБугун, 21:29Криштиану Роналду 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиши мумкинмиКриштиану Роналду 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиши мумкинмиБугун, 21:19Моуринью янги сардорни танлади: боғич энди кимнинг қўлига тақилади?Моуринью янги сардорни танлади: боғич энди кимнинг қўлига тақилади?Бугун, 20:46Жанубий Корея собиқ бош мураббийи таҳдидлардан сўнг АҚШга учиб кетдиЖанубий Корея собиқ бош мураббийи таҳдидлардан сўнг АҚШга учиб кетдиБугун, 20:42Тунисда допинг можароси: 8 футболчининг тести ижобийТунисда допинг можароси: 8 футболчининг тести ижобийБугун, 19:38Реал Мадрид Майкл Олисе учун 223 миллион евро сарфлашга тайёрРеал Мадрид Майкл Олисе учун 223 миллион евро сарфлашга тайёрБугун, 19:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди