Бухорода 30 минг кишилик янги стадион қурилади
Бухоро вилоятида замонавий ва йирик футбол стадиони барпо этилиши режалаштирилмоқда.
Хитойнинг «China CAMC Engineering Co. LTD» компанияси Бухоро туманида 30 минг томошабинга мўлжалланган марказий стадион қуришни мақсад қилган.
Стадион «Боғидашт» ҳудудида жойлашади
Янги спорт мажмуаси Бухоро туманининг «Боғидашт» маҳалла фуқаролар йиғини ҳудудида қурилиши кўзда тутилган.
Айни пайтда стадион майдонини лойиҳалаш ишлари бошлаб юборилган.
30 минг мухлисни қабул қилади
Лойиҳага кўра, янги марказий футбол стадиони трибуналари 30 минг нафар томошабинга мўлжалланади.
Иншоот замонавий талаблар асосида барпо этилиб, мухлислар учун қулай шароитлар яратилиши кутилмоқда.
Йирик учрашувлар учун янги майдон
Янги стадион Бухоро вилоятида спорт инфратузилмасини янада ривожлантиришга хизмат қилиши режалаштирилган.
Шунингдек, ушбу майдонда:
халқаро талабларга жавоб берадиган футбол учрашувлари;
республика миқёсидаги мусобақалар;
йирик спорт тадбирлари
ўтказилиши кутилмоқда.
Лойиҳа амалга оширилса, 30 минг кишилик янги стадион Бухоро футболининг асосий масканларидан бирига айланиши мумкин.
…