Криштиану Роналду 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиши мумкинми

·11·Спорт
Криштиану Роналду 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиши мумкинми

Футбол оламининг тирик афсонаси Криштиану Роналду ўз фаолиятини кутилмаган даражада узоқ давом эттириши ва ҳатто 2030-йилги Жаҳон чемпионатида ҳам майдонга тушиши мумкин. Ҳозирда 41 ёшни қаршилаган бўлишига қарамай, португалиялик юлдуз ўзининг жисмоний ҳолати ва голларга бўлган ташналиги билан мухлису мутахассисларни ҳайратда қолдиришда давом этмоқда. Унинг собиқ жамоадоши Лоуис Саҳа Goal.com нашрига берган интервюсида Роналдонинг имкониятларини юқори баҳолади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Саҳанинг фикрича, Криштиану Роналду ўз фаолияти давомида рамзий маънода "1000 та марафон"ни босиб ўтган бўлса-да, унинг захирасида яна бир йирик турнир учун куч топилади. 2030-йилги мундиал Португалия, Испания ва Марокаш мезбонлигида ўтишини ҳисобга олсак, Роналдонинг ўз ватанида ўтадиган турнирда иштирок этиш истаги жуда юқори эканлиги шубҳасиз. Бу эса футболчининг фаолиятини янада узайтиришига асосий туртки бўлиши мумкин.

Робот каби интизом ва янги марралар

Лоуис Саҳа Роналдони оддий инсон эмас, балки "робот"га қиёслади. Унинг айтишича, португалиялик ҳужумчи ўз танасини бошқаришда ва профессионалликда тенгсиздир. Гарчи ёш ўтиши билан ҳар қандай спортчи секинлашиши табиий бўлса-да, Криштиану Роналду мантиқ қонуниятларига қарши чиқишда давом этмоқда. Унинг Ал-Насср сафидаги муваффақиятли ўйинлари ва Саудия Арабистони чемпионатидаги тўпурарлик натижалари бунинг яққол исботидир.

Ҳозирда Роналдонинг олдида иккита улкан мақсад турибди: биринчиси — расмий учрашувларда урилган голлар сонини 1000 тага етказиш бўлса, иккинчиси — ўғли Криштиану Жр. билан бир жамоада профессионал майдонда тўп суриш. Ушбу мақсадларга эришиш учун у камида яна бир неча мавсум юқори савияда ўйнаши талаб этилади. Ҳужумчининг Ал-Насср билан шартномаси якунланиб бораётган бўлса-да, Ар-Риёд клуби раҳбарияти келишувни узайтиришга тайёр.

Терма жамоадаги келажак

Криштиану Роналду терма жамоа миқёсида энг кўп ўйин ўтказган ва энг кўп гол урган футболчи сифатида рекордларни янгилаб келмоқда. У ҳар доим Португалия терма жамоаси чорлови учун тайёр эканлигини таъкидлайди. 2026-йилги Жаҳон чемпионатидан сўнг, навбатдаги мақсад 2028-йилги Европа чемпионати ва якунда 2030-йилги уй мундиалига айланиши мумкин.

Гарчи унинг синглиси ижтимоий тармоқларда "сўнгги рақс" ҳақида шама қилган бўлса-да, Роналдонинг ўзи ҳали бутсасини михга илиш ҳақида расман баёнот бермади. Аксинча, танқидчилар унинг ёшини рўкач қилган сари, у янада кўпроқ меҳнат қилиб, ўзининг алмаштириб бўлмас эканлигини исботлашга уринмоқда. Бу хислат уни бошқа футболчилардан ажратиб турувчи асосий омилдир.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Криштиану Роналду 2030-йилда 45 ёшни қарши олади. Замонавий тиббиёт ва унинг шахсий тартиб-интизоми ушбу ёшда ҳам майдонга тушиш имконини бериши мумкин. Агар бу амалга ошса, футбол олами яна бир мисли кўрилмаган тарихий воқеага гувоҳ бўлади. Ҳозирча эса мухлислар унинг ҳар бир ўйинидан завқ олишда давом этишлари мумкин.

Криштиану РоналдуПортугалияАл-НассрЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олти карра АПЛ чемпиони «Фенербаҳче»га ўтдиОлти карра АПЛ чемпиони «Фенербаҳче»га ўтдиБугун, 21:29Бухорода 30 минг кишилик янги стадион қуриладиБухорода 30 минг кишилик янги стадион қуриладиБугун, 21:14Моуринью янги сардорни танлади: боғич энди кимнинг қўлига тақилади?Моуринью янги сардорни танлади: боғич энди кимнинг қўлига тақилади?Бугун, 20:46Жанубий Корея собиқ бош мураббийи таҳдидлардан сўнг АҚШга учиб кетдиЖанубий Корея собиқ бош мураббийи таҳдидлардан сўнг АҚШга учиб кетдиБугун, 20:42Тунисда допинг можароси: 8 футболчининг тести ижобийТунисда допинг можароси: 8 футболчининг тести ижобийБугун, 19:38Реал Мадрид Майкл Олисе учун 223 миллион евро сарфлашга тайёрРеал Мадрид Майкл Олисе учун 223 миллион евро сарфлашга тайёрБугун, 19:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди