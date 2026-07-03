Криштиану Роналду 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиши мумкинми
Футбол оламининг тирик афсонаси Криштиану Роналду ўз фаолиятини кутилмаган даражада узоқ давом эттириши ва ҳатто 2030-йилги Жаҳон чемпионатида ҳам майдонга тушиши мумкин. Ҳозирда 41 ёшни қаршилаган бўлишига қарамай, португалиялик юлдуз ўзининг жисмоний ҳолати ва голларга бўлган ташналиги билан мухлису мутахассисларни ҳайратда қолдиришда давом этмоқда. Унинг собиқ жамоадоши Лоуис Саҳа Goal.com нашрига берган интервюсида Роналдонинг имкониятларини юқори баҳолади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Саҳанинг фикрича, Криштиану Роналду ўз фаолияти давомида рамзий маънода "1000 та марафон"ни босиб ўтган бўлса-да, унинг захирасида яна бир йирик турнир учун куч топилади. 2030-йилги мундиал Португалия, Испания ва Марокаш мезбонлигида ўтишини ҳисобга олсак, Роналдонинг ўз ватанида ўтадиган турнирда иштирок этиш истаги жуда юқори эканлиги шубҳасиз. Бу эса футболчининг фаолиятини янада узайтиришига асосий туртки бўлиши мумкин.
Робот каби интизом ва янги марраларЛоуис Саҳа Роналдони оддий инсон эмас, балки "робот"га қиёслади. Унинг айтишича, португалиялик ҳужумчи ўз танасини бошқаришда ва профессионалликда тенгсиздир. Гарчи ёш ўтиши билан ҳар қандай спортчи секинлашиши табиий бўлса-да, Криштиану Роналду мантиқ қонуниятларига қарши чиқишда давом этмоқда. Унинг Ал-Насср сафидаги муваффақиятли ўйинлари ва Саудия Арабистони чемпионатидаги тўпурарлик натижалари бунинг яққол исботидир.
Ҳозирда Роналдонинг олдида иккита улкан мақсад турибди: биринчиси — расмий учрашувларда урилган голлар сонини 1000 тага етказиш бўлса, иккинчиси — ўғли Криштиану Жр. билан бир жамоада профессионал майдонда тўп суриш. Ушбу мақсадларга эришиш учун у камида яна бир неча мавсум юқори савияда ўйнаши талаб этилади. Ҳужумчининг Ал-Насср билан шартномаси якунланиб бораётган бўлса-да, Ар-Риёд клуби раҳбарияти келишувни узайтиришга тайёр.
Терма жамоадаги келажакКриштиану Роналду терма жамоа миқёсида энг кўп ўйин ўтказган ва энг кўп гол урган футболчи сифатида рекордларни янгилаб келмоқда. У ҳар доим Португалия терма жамоаси чорлови учун тайёр эканлигини таъкидлайди. 2026-йилги Жаҳон чемпионатидан сўнг, навбатдаги мақсад 2028-йилги Европа чемпионати ва якунда 2030-йилги уй мундиалига айланиши мумкин.
Гарчи унинг синглиси ижтимоий тармоқларда "сўнгги рақс" ҳақида шама қилган бўлса-да, Роналдонинг ўзи ҳали бутсасини михга илиш ҳақида расман баёнот бермади. Аксинча, танқидчилар унинг ёшини рўкач қилган сари, у янада кўпроқ меҳнат қилиб, ўзининг алмаштириб бўлмас эканлигини исботлашга уринмоқда. Бу хислат уни бошқа футболчилардан ажратиб турувчи асосий омилдир.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Криштиану Роналду 2030-йилда 45 ёшни қарши олади. Замонавий тиббиёт ва унинг шахсий тартиб-интизоми ушбу ёшда ҳам майдонга тушиш имконини бериши мумкин. Агар бу амалга ошса, футбол олами яна бир мисли кўрилмаган тарихий воқеага гувоҳ бўлади. Ҳозирча эса мухлислар унинг ҳар бир ўйинидан завқ олишда давом этишлари мумкин.
…