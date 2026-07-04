Постекоглу Роналдунинг «Ан Наср»ини қабул қилиб олди

·25·Спорт
Постекоглу Роналдунинг «Ан Наср»ини қабул қилиб олди

«Тоттенҳэм» клубининг собиқ бош мураббийи Анже Постекоглу фаолиятини Саудия Арабистонида давом эттиради.

«Ан Наср» матбуот хизмати австралиялик мутахассис жамоанинг янги бош мураббийи этиб тайинланганини расман маълум қилди.

Икки йиллик шартнома имзоланди

Маълум қилинишича, Анже Постекоглу Риёд клуби билан икки йилга мўлжалланган меҳнат шартномасини имзолаган.

Энди тажрибали мураббий «Ан Наср»ни ички ва халқаро мусобақаларда совринлар учун курашга тайёрлайди.

Постекоглунинг бой мураббийлик тажрибаси

Мутахассис фаолияти давомида бир қатор таниқли жамоаларда ишлаган.

У, жумладан:

  • Австралия миллий жамоаси;

  • «Селтик»;

  • «Тоттенҳэм»;

  • «Ноттингҳэм Форест»;

каби жамоаларни бошқарган.

Сўнгги иш жойи «Ноттингҳэм Форест» эди

Постекоглунинг «Ан Наср»гача бўлган сўнгги иш жойи Англиянинг «Ноттингҳэм Форест» клуби бўлган.

У мазкур жамоани 2025 йил октябрь ойида тарк этган эди.

Энди австралиялик мутахассис фаолиятида янги босқични бошлаб, Саудия Арабистонининг энг машҳур клубларидан бирида иш олиб боради.

Анж ПостекоглуАн-НасрТоттенхэмНоттингем ФорестСаудия Арабистони
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026да автоголлар бўйича тарихий рекорд янгиландиЖЧ-2026да автоголлар бўйича тарихий рекорд янгиландиБугун, 01:10Челси аёллар жамоаси япониялик иқтидор Манака Матсукубони ўз сафига қўшиб олдиЧелси аёллар жамоаси япониялик иқтидор Манака Матсукубони ўз сафига қўшиб олдиБугун, 00:15Олти карра АПЛ чемпиони «Фенербаҳче»га ўтдиОлти карра АПЛ чемпиони «Фенербаҳче»га ўтдиКеча, 21:29Криштиану Роналду 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиши мумкинмиКриштиану Роналду 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиши мумкинмиКеча, 21:19Бухорода 30 минг кишилик янги стадион қуриладиБухорода 30 минг кишилик янги стадион қуриладиКеча, 21:14Моуринью янги сардорни танлади: боғич энди кимнинг қўлига тақилади?Моуринью янги сардорни танлади: боғич энди кимнинг қўлига тақилади?Кеча, 20:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди