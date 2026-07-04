Постекоглу Роналдунинг «Ан Наср»ини қабул қилиб олди
«Тоттенҳэм» клубининг собиқ бош мураббийи Анже Постекоглу фаолиятини Саудия Арабистонида давом эттиради.
«Ан Наср» матбуот хизмати австралиялик мутахассис жамоанинг янги бош мураббийи этиб тайинланганини расман маълум қилди.
Икки йиллик шартнома имзоланди
Маълум қилинишича, Анже Постекоглу Риёд клуби билан икки йилга мўлжалланган меҳнат шартномасини имзолаган.
Энди тажрибали мураббий «Ан Наср»ни ички ва халқаро мусобақаларда совринлар учун курашга тайёрлайди.
Постекоглунинг бой мураббийлик тажрибаси
Мутахассис фаолияти давомида бир қатор таниқли жамоаларда ишлаган.
У, жумладан:
Австралия миллий жамоаси;
«Селтик»;
«Тоттенҳэм»;
«Ноттингҳэм Форест»;
каби жамоаларни бошқарган.
Сўнгги иш жойи «Ноттингҳэм Форест» эди
Постекоглунинг «Ан Наср»гача бўлган сўнгги иш жойи Англиянинг «Ноттингҳэм Форест» клуби бўлган.
У мазкур жамоани 2025 йил октябрь ойида тарк этган эди.
Энди австралиялик мутахассис фаолиятида янги босқични бошлаб, Саудия Арабистонининг энг машҳур клубларидан бирида иш олиб боради.
…