NASA коинотдаги энг қадимий телескоплардан бири Свифтни қутқариш операциясини бошлади

·0·Техно
NASA коинотдаги энг қадимий телескоплардан бири Свифтни қутқариш операциясини бошлади

NASA коинотни ўрганишда муҳим ўрин тутувчи Неил Геҳрельс Свифт Обсерваторй телескопини Ер атмосферасида ёниб кетишдан сақлаб қолиш учун ноёб миссияни ишга туширди. Ушбу операция доирасида Пегасус ХЛ ракета-ташувчиси ўзининг сўнгги парвозини амалга ошириб, махсус ЛИНК қурилмасини орбитага олиб чиқди. Мазкур миссия нафақат илмий аҳамияти, балки хусусий компания томонидан давлат сунъий йўлдошини бошқа орбитага кўчириш бўйича тарихдаги илк уриниш экани билан ҳам диққатга сазовордир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Свифт обсерваторияси 2004-йилдан буён коинотдаги гамма-портлашлар ва юқори энергияли ҳодисаларни тадқиқ қилиб келмоқда. Бироқ йигирма йилдан ортиқ давом этган хизмат давомида қуёш фаоллигининг ортиши ва атмосфера қаршилиги натижасида телескопнинг орбитаси сезиларли даражада пасайиб кетди. Қурилманинг ўз двигателлари йўқлиги сабабли, у мустақил равишда баландликни ошира олмайди, бу эса унинг яқин йилларда Ерга қулаш хавфини туғдирган эди.

Қутқарувчи ЛИНК қурилмаси ва операция тафсилотлари

ixbt.com маълумотига кўра, телескопни қутқариш вазифаси Каталйст Спасе Течнологиес компанияси томонидан ишлаб чиқилган ЛИНК аппарати зиммасига юкланган. Режага мувофиқ, яқин ҳафталар ичида ЛИНК телескопга яқинлашади ва уни батафсил кўздан кечиради. Шундан сўнг, учта роботлаштирилган манипулятор ёрдамида Свифт обсерваториясини маҳкам ушлаб олади. Бу жараён коинотдаги энг мураккаб техник операциялардан бири бўлиши кутилмоқда.

Тутиб олиш жараёни муваффақиятли якунлангач, ЛИНК аппаратидаги ионли двигателлар ишга тушади. Улар иккала қурилмани биргаликда секин-аста 600 километр баландликдаги хавфсиз орбитага олиб чиқади. Агар барчаси кўнгилдагидек кечса, NASA олимлари телескоп ёрдамида яна бир неча йил давомида коинот сирларини ўрганиш имкониятига эга бўладилар.

Миссиянинг молиявий ва ҳуқуқий жиҳатлари ҳам ўзига хосдир. NASA ушбу лойиҳа учун Каталйст Спасе Течнологиес билан 30 миллион долларлик шартнома имзолаган. Бу хусусий секторнинг коинотдаги инфратузилмани сақлаб қолиш ва хизмат кўрсатиш бозорига дадил кириб келаётганидан далолат беради. Аввалари бундай мураккаб вазифалар фақат давлат агентликларининг ўзи томонидан амалга оширилар эди.

Пегасус ХЛ ракета-ташувчисининг якуний парвози

Ушбу учириш Пегасус ХЛ ракетаси учун тарихий якун бўлди. 36 йиллик фаолияти давомида 45 та миссияни бажарган ушбу ракета ўзининг ноёб "ҳаводан старт олиш" тизими билан машҳур эди. Бу гал ҳам Л-1011 Старгазер самолёти ракетани Маршалл ороллари узра ҳавога олиб чиқиб, маълум баландликда қўйиб юборди. Шундан сўнг ракетанинг ўз двигателлари ишга тушиб, юкни орбитага етказди.

Пегасус ХЛ айнан мана шу хусусияти — ер усти космодромларидан учиш имкони бўлмаган ноқулай нуқталардан ҳам орбитага чиқа олиши сабабли Свифт миссияси учун энг муносиб номзод деб топилганди. Эндиликда ушбу афсонавий ракета ўз миссиясини якунлаб, коинот саноати тарихидан жой олади. Унинг ўрнини янги авлод арзонроқ ва самаралироқ ташувчи воситалари эгаллаши кутилмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Свифт Боост миссияси муваффақиятли якунланса, бу коинотдаги "ўлик" ёки орбитадан чиқиб кетаётган сунъий йўлдошларни қайта тиклаш бўйича янги даврни очиб беради. Ўзбекистонлик коинот ихлосмандлари учун ҳам бу каби технологик ютуқлар, айниқса, хусусий космонавтиканинг ривожланиши келажакда сунъий йўлдошлар нархининг арзонлашиши ва хизмат кўрсатиш сифатининг ошиши нуқтаи назаридан муҳим аҳамиятга эга.

NASAСвифтКоинотПегасус ХЛТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OnePlus глобал бозорни тарк этмоқдами: АҚШ ва Буюк Британияда смартфонлар тугаб қолдиOnePlus глобал бозорни тарк этмоқдами: АҚШ ва Буюк Британияда смартфонлар тугаб қолдиБугун, 00:55Стеам Мачине консолларида жиддий носозлик: «Қизил ўлим чизиғи» пайдо бўлдиСтеам Мачине консолларида жиддий носозлик: «Қизил ўлим чизиғи» пайдо бўлдиБугун, 00:29NASA Boeing Старлинер лойиҳасидаги муваффақиятсизликлар сабабини очиқладиNASA Boeing Старлинер лойиҳасидаги муваффақиятсизликлар сабабини очиқладиКеча, 23:55Браузерлар жанги: Сунъий интеллект Chrome ва Сафари ҳукмронлигига чек қўядими?Браузерлар жанги: Сунъий интеллект Chrome ва Сафари ҳукмронлигига чек қўядими?Кеча, 23:52Роскосмос тўлиқ қайта ишлатилувчи Корона ракетасини намойиш этадиРоскосмос тўлиқ қайта ишлатилувчи Корона ракетасини намойиш этадиКеча, 23:29Масофавий ишловчилар учун инқилобий гаджет: Дуне клавиатураси тақдим этилдиМасофавий ишловчилар учун инқилобий гаджет: Дуне клавиатураси тақдим этилдиКеча, 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди