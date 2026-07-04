«Энола Холмс 3» нега аввалги қисмлардек таассурот қолдирмади?

·0·Маданият
«Энола Холмс 3» нега аввалги қисмлардек таассурот қолдирмади?

Netflix’нинг машҳур детектив франшизаларидан бири ҳисобланган «Enola Holmes» янги қисми билан яна экранларга қайтди. Бош ролда яна Милли Бобби Браун иштирок этган бўлса, фильм устида «Adolescence» ижодий жамоаси ҳам ишлаган. Бироқ танқидчилар фикрича, учинчи қисм аввалги фильмлардаги жозиба ва янгиликни тўлиқ сақлаб қола олмаган.

Netflix йилдан йилга йирик платформалардан бирига айланиб бораётган бўлса-да, у ҳалигача узоқ йиллар давом этадиган муваффақиятли оригинал кинофраншизалар яратишда қийналиб келмоқда. Платформада реалити-шоулар, жиноятга оид ҳужжатли лойиҳалар, Харлан Кобен асарлари асосидаги триллерлар ва романтик комедиялар катта аудитория тўплаётган бўлса ҳам, Голливуд студиялари каби кучли франшизалар яратиш осон кечмаяпти.

Бунинг асосий сабаби, танқидчиларга кўра, катта бюджетли фильмни ҳақиқий маданий ҳодисага айлантириш учун оддий онлайн томоша етарли эмас. Илгариги Red Notice, The Grey Man ёки қимматбаҳо The Electric State каби фильмлар катта кўришлар сонига эришган бўлса-да, улар атрофида узоқ муддатли қизиқиш шаклланмаган. Шу жиҳатдан Enola Holmes франшизаси Netflix учун муваффақиятли лойиҳалардан бири саналади.

London manzarasi fonida "Enola Holmes 3" filmi uchun Netflix treyleri posteri.

Эслатиб ўтиш жоиз, биринчи фильм дастлаб Warner Bros. томонидан кинотеатрлар учун тайёрланган, аммо пандемия даврида Netflix’га сотилган. Иккинчи қисм ҳам катта муваффақият қозонгач, учинчи фильмнинг суратга олиниши табиий қарорга айланган.

Янги қисмда ҳам фильмнинг асосий кучли томонлари — енгил ҳазил, қизиқарли детектив воқеалар ва тарихий мавзулар сақланган. Бироқ бу сафар улар аввалгидек таъсирчан эмас. Танқидчиларнинг фикрича, сценарий маълум даражада такрорлана бошлаган ва франшизада янги ғоялар камайгани сезилади.

Сценарий муаллифи Жек Торн бу сафар ҳам муҳим ижтимоий мавзуларни ҳикояга эҳтиёткорлик билан сингдиришга ҳаракат қилган. Энола мустақил ва жасур қиз бўлишига қарамай, турмуш қуриш қарорини қабул қилиши, аёлларнинг жамиятдаги ўрни ҳамда Британия мустамлакачилигига оид мавзулар фильмда кўтарилади. Аммо бу ғоялар воқеалар ривожига аввалги қисмлардагидек табиий уйғунлаша олмаган.

Сюжетга кўра, Энола (Милли Бобби Браун) севган йигити Тьюксбери (Луис Партриж) билан тўй қилиш арафасида бўлади. Маросим Мальта оролида ўтаётган вақтда унинг акаси Шерлок Холмс (Генри Кавилл) ўғирлаб кетилгани маълум бўлади. Шундан сўнг Энола яна навбатдаги хавфли терговга киришади.

Kostyumdagi yigit hayron bo'lib turgan qizga kichkina gul uzatmoqda.

Фильмда Ҳелена Бонэм Картер Эноланинг онаси ролида, Шэрон Данкан-Брюстер эса Мориарти образида яна намоён бўлади. Асосий юк эса яна Милли Бобби Браун зиммасига тушган. Бироқ айрим танқидчилар актрисанинг ўйини аввалги фильмлардаги табиийлик ва енгилликни тўлиқ намоён эта олмаганини таъкидламоқда.

Фильмнинг яна бир ижобий томони — унинг давомийлиги. Аввалги икки қисм икки соатдан ошиб кетган бўлса, бу сафар картина қарийб 100 дақиқа давом этади. Шунга қарамай, мутахассислар бу қисқариш янги ғоялар етишмаслиги ҳиссини ҳам уйғотишини қайд этмоқда.

Умуман олганда, «Enola Holmes 3» ёмон фильм эмас, аммо аввалги қисмлар даражасидаги қизиқиш ва янгиликни тақдим эта олмаган. Танқидчиларнинг фикрича, агар франшиза давом эттирилса, кейинги қисмда янада кучли сюжет ва каттароқ таваккалчиликка эҳтиёж сезилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мадонна 20 йилдан сўнг янги албоми билан мусиқа оламига қайтдиМадонна 20 йилдан сўнг янги албоми билан мусиқа оламига қайтдиКеча, 16:15Жаҳонгир Отажонов яна уйлангани ва ота бўлганини тасдиқлади (видео)Жаҳонгир Отажонов яна уйлангани ва ота бўлганини тасдиқлади (видео)Кеча, 15:22Гулчеҳра Жамилованинг 80 ёшга тўлгани муносабати билан Озодбек Назарбеков табрик йўлладиГулчеҳра Жамилованинг 80 ёшга тўлгани муносабати билан Озодбек Назарбеков табрик йўлладиКеча, 15:02Али Отажонов ким билан дуэт куйлашни орзу қилишини ошкор этди (видео)Али Отажонов ким билан дуэт куйлашни орзу қилишини ошкор этди (видео)Кеча, 15:02“Barbie" юлдузи Марго Робби 36 ёшни қарши олди“Barbie" юлдузи Марго Робби 36 ёшни қарши олдиКеча, 14:51“Қўрғон сирлари” сериалидаги Пелин турмушга чиқмоқда!“Қўрғон сирлари” сериалидаги Пелин турмушга чиқмоқда!Кеча, 14:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди