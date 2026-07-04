ЖЧ-2026да автоголлар бўйича тарихий рекорд янгиланди
2026 йилги Жаҳон чемпионатида яна бир тарихий кўрсаткич қайд этилди. Австралия ва Миср ўртасидаги 1/16 финал баҳсида урилган автоголдан кейин жорий мундиалда ўз дарвозасига киритилган тўплар сони 13 тага етди.
Муҳаммад Ҳани ўз дарвозасини ишғол қилди
Учрашув давомида Миср миллий жамоаси ҳимоячиси Муҳаммад Ҳани тўпни ўз дарвозасига киритиб қўйди.
Ушбу гол ЖЧ-2026да қайд этилган 13-автогол бўлди ва мусобақалар тарихидаги аввалги рекорд янгиланди.
2018 йилги натижа ортда қолди
Автоголлар бўйича аввалги энг юқори кўрсаткич 2018 йилги Жаҳон чемпионатида қайд этилган эди.
Ўша турнирда футболчилар жами 12 марта ўз дарвозасини ишғол қилган. ЖЧ-2026да эса плей-оффнинг илк босқичидаёқ бу рақам 13 тага етди.
Жаҳон чемпионатларида жами 67 та автогол
Жаҳон чемпионатлари тарихида ҳозирга қадар жами 67 та автогол қайд этилган.
Жорий турнир ҳали давом этаётгани боис, ушбу кўрсаткич яна ошиши мумкин.
Австралия — Миср баҳсида тенглик
Айни вақтда Австралия ва Миср миллий жамоалари ўртасидаги учрашувда 1:1 ҳисоби қайд этилмоқда.
Мазкур баҳс ғолиби Жаҳон чемпионатининг 1/8 финал босқичига йўл олади.
…