ЖЧ-2026да автоголлар бўйича тарихий рекорд янгиланди

·30·Спорт
ЖЧ-2026да автоголлар бўйича тарихий рекорд янгиланди

2026 йилги Жаҳон чемпионатида яна бир тарихий кўрсаткич қайд этилди. Австралия ва Миср ўртасидаги 1/16 финал баҳсида урилган автоголдан кейин жорий мундиалда ўз дарвозасига киритилган тўплар сони 13 тага етди.

Муҳаммад Ҳани ўз дарвозасини ишғол қилди

Учрашув давомида Миср миллий жамоаси ҳимоячиси Муҳаммад Ҳани тўпни ўз дарвозасига киритиб қўйди.

Ушбу гол ЖЧ-2026да қайд этилган 13-автогол бўлди ва мусобақалар тарихидаги аввалги рекорд янгиланди.

2018 йилги натижа ортда қолди

Автоголлар бўйича аввалги энг юқори кўрсаткич 2018 йилги Жаҳон чемпионатида қайд этилган эди.

Ўша турнирда футболчилар жами 12 марта ўз дарвозасини ишғол қилган. ЖЧ-2026да эса плей-оффнинг илк босқичидаёқ бу рақам 13 тага етди.

Жаҳон чемпионатларида жами 67 та автогол

Жаҳон чемпионатлари тарихида ҳозирга қадар жами 67 та автогол қайд этилган.

Жорий турнир ҳали давом этаётгани боис, ушбу кўрсаткич яна ошиши мумкин.

Австралия — Миср баҳсида тенглик

Айни вақтда Австралия ва Миср миллий жамоалари ўртасидаги учрашувда 1:1 ҳисоби қайд этилмоқда.

Мазкур баҳс ғолиби Жаҳон чемпионатининг 1/8 финал босқичига йўл олади.

АвстралияЕгипетМухаммад ХаниВК-2026
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЎФА ЖЧ-2026 чипталари бўйича барча рақамларни очиқлади...ЎФА ЖЧ-2026 чипталари бўйича барча рақамларни очиқлади...Бугун, 01:22Постекоглу Роналдунинг «Ан Наср»ини қабул қилиб олдиПостекоглу Роналдунинг «Ан Наср»ини қабул қилиб олдиБугун, 01:06Челси аёллар жамоаси япониялик иқтидор Манака Матсукубони ўз сафига қўшиб олдиЧелси аёллар жамоаси япониялик иқтидор Манака Матсукубони ўз сафига қўшиб олдиБугун, 00:15Олти карра АПЛ чемпиони «Фенербаҳче»га ўтдиОлти карра АПЛ чемпиони «Фенербаҳче»га ўтдиКеча, 21:29Криштиану Роналду 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиши мумкинмиКриштиану Роналду 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиши мумкинмиКеча, 21:19Бухорода 30 минг кишилик янги стадион қуриладиБухорода 30 минг кишилик янги стадион қуриладиКеча, 21:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди