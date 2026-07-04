Сунъий интеллект одамларнинг ўрнини боса олмади: Компаниялар ходимларни қайтармоқда

·0·Техно
Сунъий интеллект одамларнинг ўрнини боса олмади: Компаниялар ходимларни қайтармоқда

Сўнгги йилларда кўплаб глобал компаниялар харажатларни камайтириш ва самарадорликни ошириш мақсадида ўз ходимларини сунъий интеллект (AI) тизимларига алмаштиришга ҳаракат қилди. Бироқ, амалиётда автоматлаштириш технологиялари инсон тажрибаси ва мураккаб қарорлар қабул қилиш қобилияти олдида ожиз қолмоқда. КНБК нашри хабарига кўра, аввалроқ ходимларни қисқартирган йирик корпорациялар эндиликда мутахассисларни оммавий равишда ишга қайтаришни бошлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу тенденциянинг энг ёрқин мисолларидан бири Ford Мотор Компани бўлди. Сифатни назорат қилиш жараёнларини тўлиқ автоматлаштиришга уринган компания, кутилган натижага эриша олмагач, 350 дан ортиқ муҳандисни нафақат ишга қайтарди, балки уларнинг лавозимини ҳам кўтарди. Компания раҳбарияти машинали таҳлил тизимлари мураккаб ишлаб чиқариш маълумотларини талқин қилишда инсон тажрибасига тенглаша олмаслигини тан олди.

Ford компаниясининг автомобил ускуналари муҳандислиги бўйича вице-президенти Чарлес Поон таъкидлашича, сунъий интеллект ажойиб восита бўлиши мумкин, аммо унинг самарадорлиги у ўрганаётган маълумотлар сифати ва қўлланиш контекстига бевосита боғлиқ. Инсон омилисиз технология кутилмаган носозликлар ва ноаниқликларга мойил бўлиб қолмоқда.

Мижозларга хизмат кўрсатиш ва HR соҳасидаги муаммолар

Австралиянинг Коммонвеалт Банк оф Аустралиа молия муассасаси ҳам шундай муаммога дуч келди. Мижозларни қўллаб-қувватлаш хизмати ходимларини овозли AI-ботларга алмаштириш натижасида қўнғироқлар марказига тушадиган юклама кескин ортиб кетди. Тизим мижозларнинг мураккаб сўровларини қайта ишлашда хатоликларга йўл қўйган, оқибатда банк операторлар штатини қайта тиклашга мажбур бўлган.

Технология гиганти IBM ҳам ўз стратегиясига ўзгартиришлар киритди. Компания HR-жараёнларни қисман автоматлаштирган бўлса-да, 2026-йилгача АҚШда янги ходимларни қабул қилиш режасини эълон қилди. IBM вакилларининг сўзларига кўра, этика, вазиятни баҳолаш ва стратегик қарорлар қабул қилиш билан боғлиқ вазифалар ҳамон инсон иштирокини талаб қилади.

Оргвуе кадрлар компанияси ўтказган тадқиқот натижалари қуйидаги қизиқарли фактларни очиқлади:

  • Раҳбарларнинг 39 фоизи сунъий интеллект жорий этилиши сабабли ходимларни қисқартирганини тан олган;
  • Бироқ, бу қарорни қабул қилганларнинг ярмидан кўпи кейинчалик адашганини тушуниб етган;
  • Роберт Ҳалф рекрутинг фирмаси маълумотларига кўра, автоматлаштириш туфайли тугатилган иш ўринларининг учдан бир қисми қайта тикланган.

Бугунги кунда сунъий интеллект инфратузилмасига миллиардлаб доллар сармоя киритилишига қарамай, глобал бозорда технологиянинг роли қайта кўриб чиқилмоқда. Эндиликда AI ходимнинг ўрнини босувчи куч эмас, балки унга ёрдам берувчи инструмент сифатида талқин этилмоқда. Айниқса, мулоқот, ностандарт фикрлаш ва катта тажриба талаб қилинадиган соҳаларда инсон омили ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиб қолмоқда.

Сунъий IntelлектАвтоматлаштиришТехнологияFordIBM
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект оламининг янги тили: 2024-йилда билишингиз керак бўлган асосий атамаларСунъий интеллект оламининг янги тили: 2024-йилда билишингиз керак бўлган асосий атамаларБугун, 02:23АҚШда 2Г тармоқлари даври бутунлай якунланмоқда: Т-Мобиле сўнгги станцияларни ўчирадиАҚШда 2Г тармоқлари даври бутунлай якунланмоқда: Т-Мобиле сўнгги станцияларни ўчирадиБугун, 01:57NASA коинотдаги энг қадимий телескоплардан бири Свифтни қутқариш операциясини бошладиNASA коинотдаги энг қадимий телескоплардан бири Свифтни қутқариш операциясини бошладиБугун, 01:25OnePlus глобал бозорни тарк этмоқдами: АҚШ ва Буюк Британияда смартфонлар тугаб қолдиOnePlus глобал бозорни тарк этмоқдами: АҚШ ва Буюк Британияда смартфонлар тугаб қолдиБугун, 00:55Стеам Мачине консолларида жиддий носозлик: «Қизил ўлим чизиғи» пайдо бўлдиСтеам Мачине консолларида жиддий носозлик: «Қизил ўлим чизиғи» пайдо бўлдиБугун, 00:29NASA Boeing Старлинер лойиҳасидаги муваффақиятсизликлар сабабини очиқладиNASA Boeing Старлинер лойиҳасидаги муваффақиятсизликлар сабабини очиқладиКеча, 23:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди