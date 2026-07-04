Сунъий интеллект одамларнинг ўрнини боса олмади: Компаниялар ходимларни қайтармоқда
Сўнгги йилларда кўплаб глобал компаниялар харажатларни камайтириш ва самарадорликни ошириш мақсадида ўз ходимларини сунъий интеллект (AI) тизимларига алмаштиришга ҳаракат қилди. Бироқ, амалиётда автоматлаштириш технологиялари инсон тажрибаси ва мураккаб қарорлар қабул қилиш қобилияти олдида ожиз қолмоқда. КНБК нашри хабарига кўра, аввалроқ ходимларни қисқартирган йирик корпорациялар эндиликда мутахассисларни оммавий равишда ишга қайтаришни бошлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу тенденциянинг энг ёрқин мисолларидан бири Ford Мотор Компани бўлди. Сифатни назорат қилиш жараёнларини тўлиқ автоматлаштиришга уринган компания, кутилган натижага эриша олмагач, 350 дан ортиқ муҳандисни нафақат ишга қайтарди, балки уларнинг лавозимини ҳам кўтарди. Компания раҳбарияти машинали таҳлил тизимлари мураккаб ишлаб чиқариш маълумотларини талқин қилишда инсон тажрибасига тенглаша олмаслигини тан олди.
Ford компаниясининг автомобил ускуналари муҳандислиги бўйича вице-президенти Чарлес Поон таъкидлашича, сунъий интеллект ажойиб восита бўлиши мумкин, аммо унинг самарадорлиги у ўрганаётган маълумотлар сифати ва қўлланиш контекстига бевосита боғлиқ. Инсон омилисиз технология кутилмаган носозликлар ва ноаниқликларга мойил бўлиб қолмоқда.
Мижозларга хизмат кўрсатиш ва HR соҳасидаги муаммоларАвстралиянинг Коммонвеалт Банк оф Аустралиа молия муассасаси ҳам шундай муаммога дуч келди. Мижозларни қўллаб-қувватлаш хизмати ходимларини овозли AI-ботларга алмаштириш натижасида қўнғироқлар марказига тушадиган юклама кескин ортиб кетди. Тизим мижозларнинг мураккаб сўровларини қайта ишлашда хатоликларга йўл қўйган, оқибатда банк операторлар штатини қайта тиклашга мажбур бўлган.
Технология гиганти IBM ҳам ўз стратегиясига ўзгартиришлар киритди. Компания HR-жараёнларни қисман автоматлаштирган бўлса-да, 2026-йилгача АҚШда янги ходимларни қабул қилиш режасини эълон қилди. IBM вакилларининг сўзларига кўра, этика, вазиятни баҳолаш ва стратегик қарорлар қабул қилиш билан боғлиқ вазифалар ҳамон инсон иштирокини талаб қилади.
Оргвуе кадрлар компанияси ўтказган тадқиқот натижалари қуйидаги қизиқарли фактларни очиқлади:
- Раҳбарларнинг 39 фоизи сунъий интеллект жорий этилиши сабабли ходимларни қисқартирганини тан олган;
- Бироқ, бу қарорни қабул қилганларнинг ярмидан кўпи кейинчалик адашганини тушуниб етган;
- Роберт Ҳалф рекрутинг фирмаси маълумотларига кўра, автоматлаштириш туфайли тугатилган иш ўринларининг учдан бир қисми қайта тикланган.
Бугунги кунда сунъий интеллект инфратузилмасига миллиардлаб доллар сармоя киритилишига қарамай, глобал бозорда технологиянинг роли қайта кўриб чиқилмоқда. Эндиликда AI ходимнинг ўрнини босувчи куч эмас, балки унга ёрдам берувчи инструмент сифатида талқин этилмоқда. Айниқса, мулоқот, ностандарт фикрлаш ва катта тажриба талаб қилинадиган соҳаларда инсон омили ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиб қолмоқда.
…