АҚШда 2Г тармоқлари даври бутунлай якунланмоқда: Т-Мобиле сўнгги станцияларни ўчиради
АҚШ телекоммуникация бозорида тарихий бурилиш юз бермоқда: мамлакатдаги сўнгги 2Г тармоғи расман ўз фаолиятини тўхтатади. Т-Мобиле оператори жорий йилнинг 3-август куни иккинчи авлод тармоқларини бутунлай ўчиришини маълум қилди. Бу қарор билан Қўшма Штатларда 2Г технологияси даври бутунлай якунланади ва мамлакат тўлиқ замонавий алоқа стандартларига ўтади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Т-Мобиле ўз рақобатчиларига қараганда ушбу эскирган тармоқни анча узоқроқ сақлаб турди. Компаниянинг тушунтиришича, бу қадам эски телефон эгаларига ва 2Г асосида ишловчи корпоратив тизимлардан фойдаланувчи бизнес вакилларига янги стандартларга ўтиш учун қўшимча вақт бериш мақсадида амалга оширилган эди. Эндиликда ушбу технологик ўтиш даври якунига етган деб ҳисобланмоқда.
Халқаро роуминг ва техник масалаларixbt.com маълумотига кўра, 2Г тармоғи узоқ вақт давомида нафақат маҳаллий абонентлар, балки халқаро роумингдаги сайёҳлар учун ҳам захира канали бўлиб хизмат қилди. Айниқса, ВоЛТE технологиясини қўллаб-қувватламайдиган қурилмалар орқали овозли қўнғироқларни амалга оширишда айнан иккинчи авлод тармоқлари муҳим рол ўйнаб келаётган эди.
Т-Мобиле вакиллари сўнгги 2,5 йил давомида хорижий ҳамкорлар билан биргаликда инфратузилмани тайёрлаш бўйича кенг кўламли ишларни амалга оширганликларини билдиришди. Мақсад — 2Г тармоғи ўчирилгандан сўнг ҳам овозли алоқа ва маълумотлар узатиш сифати ёмонлашмаслигини таъминлашдир. Бу, айниқса, АҚШга ташриф буюрувчи хорижлик сайёҳлар учун жуда муҳим ҳисобланади.
Рақобатчилар тажрибаси ва келажакБошқа йирик Америка операторлари 2Г билан анча аввал хайрлашган эди. Масалан, АТ&Т оператори ўзининг иккинчи авлод тармоқларини 2017-йилда, Веризон эса 2020-йилда тўлиқ ўчирган. Т-Мобиле ушбу рўйхатдаги сўнгги компания бўлиб, унинг бу қарори АҚШ алоқа тарихида 2Г саҳифасини бутунлай ёпади.
Ушбу жараён Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам ўзига хос сигналдир. Гарчи мамлакатимизда 2Г ва 3G тармоқлари ҳали ҳам кенг қўлланилса-да, глобал тенденция частота ресурсларини 4G ЛТE ва 5G каби самаралироқ технологиялар учун бўшатиш кераклигини кўрсатмоқда. Эскирган тармоқларни сақлаб туриш операторлар учун қўшимча харажат ва технологик чекловларни келтириб чиқаради.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, 2Г тармоғининг ўчирилиши фақатгина эски тугмачали телефонлар билан хайрлашиш эмас, балки юқори тезликдаги интернет ва сифатли овозли алоқа даврига тўлиқ ўтиш демакдир. Эндиликда АҚШ ҳудудида алоқада бўлишни истаган фойдаланувчилар камида 4G стандартини қўллаб-қувватловчи қурилмаларга эга бўлишлари шарт.
…