АҚШда 2Г тармоқлари даври бутунлай якунланмоқда: Т-Мобиле сўнгги станцияларни ўчиради

·23·Техно
АҚШда 2Г тармоқлари даври бутунлай якунланмоқда: Т-Мобиле сўнгги станцияларни ўчиради

АҚШ телекоммуникация бозорида тарихий бурилиш юз бермоқда: мамлакатдаги сўнгги 2Г тармоғи расман ўз фаолиятини тўхтатади. Т-Мобиле оператори жорий йилнинг 3-август куни иккинчи авлод тармоқларини бутунлай ўчиришини маълум қилди. Бу қарор билан Қўшма Штатларда 2Г технологияси даври бутунлай якунланади ва мамлакат тўлиқ замонавий алоқа стандартларига ўтади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Т-Мобиле ўз рақобатчиларига қараганда ушбу эскирган тармоқни анча узоқроқ сақлаб турди. Компаниянинг тушунтиришича, бу қадам эски телефон эгаларига ва 2Г асосида ишловчи корпоратив тизимлардан фойдаланувчи бизнес вакилларига янги стандартларга ўтиш учун қўшимча вақт бериш мақсадида амалга оширилган эди. Эндиликда ушбу технологик ўтиш даври якунига етган деб ҳисобланмоқда.

Халқаро роуминг ва техник масалалар

ixbt.com маълумотига кўра, 2Г тармоғи узоқ вақт давомида нафақат маҳаллий абонентлар, балки халқаро роумингдаги сайёҳлар учун ҳам захира канали бўлиб хизмат қилди. Айниқса, ВоЛТE технологиясини қўллаб-қувватламайдиган қурилмалар орқали овозли қўнғироқларни амалга оширишда айнан иккинчи авлод тармоқлари муҳим рол ўйнаб келаётган эди.

Т-Мобиле вакиллари сўнгги 2,5 йил давомида хорижий ҳамкорлар билан биргаликда инфратузилмани тайёрлаш бўйича кенг кўламли ишларни амалга оширганликларини билдиришди. Мақсад — 2Г тармоғи ўчирилгандан сўнг ҳам овозли алоқа ва маълумотлар узатиш сифати ёмонлашмаслигини таъминлашдир. Бу, айниқса, АҚШга ташриф буюрувчи хорижлик сайёҳлар учун жуда муҳим ҳисобланади.

Рақобатчилар тажрибаси ва келажак

Бошқа йирик Америка операторлари 2Г билан анча аввал хайрлашган эди. Масалан, АТ&Т оператори ўзининг иккинчи авлод тармоқларини 2017-йилда, Веризон эса 2020-йилда тўлиқ ўчирган. Т-Мобиле ушбу рўйхатдаги сўнгги компания бўлиб, унинг бу қарори АҚШ алоқа тарихида 2Г саҳифасини бутунлай ёпади.

Ушбу жараён Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам ўзига хос сигналдир. Гарчи мамлакатимизда 2Г ва 3G тармоқлари ҳали ҳам кенг қўлланилса-да, глобал тенденция частота ресурсларини 4G ЛТE ва 5G каби самаралироқ технологиялар учун бўшатиш кераклигини кўрсатмоқда. Эскирган тармоқларни сақлаб туриш операторлар учун қўшимча харажат ва технологик чекловларни келтириб чиқаради.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, 2Г тармоғининг ўчирилиши фақатгина эски тугмачали телефонлар билан хайрлашиш эмас, балки юқори тезликдаги интернет ва сифатли овозли алоқа даврига тўлиқ ўтиш демакдир. Эндиликда АҚШ ҳудудида алоқада бўлишни истаган фойдаланувчилар камида 4G стандартини қўллаб-қувватловчи қурилмаларга эга бўлишлари шарт.

Т-МобилеАҚШТехнологияТелекоммуникация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект одамларнинг ўрнини боса олмади: Компаниялар ходимларни қайтармоқдаСунъий интеллект одамларнинг ўрнини боса олмади: Компаниялар ходимларни қайтармоқдаБугун, 02:29Сунъий интеллект оламининг янги тили: 2024-йилда билишингиз керак бўлган асосий атамаларСунъий интеллект оламининг янги тили: 2024-йилда билишингиз керак бўлган асосий атамаларБугун, 02:23NASA коинотдаги энг қадимий телескоплардан бири Свифтни қутқариш операциясини бошладиNASA коинотдаги энг қадимий телескоплардан бири Свифтни қутқариш операциясини бошладиБугун, 01:25OnePlus глобал бозорни тарк этмоқдами: АҚШ ва Буюк Британияда смартфонлар тугаб қолдиOnePlus глобал бозорни тарк этмоқдами: АҚШ ва Буюк Британияда смартфонлар тугаб қолдиБугун, 00:55Стеам Мачине консолларида жиддий носозлик: «Қизил ўлим чизиғи» пайдо бўлдиСтеам Мачине консолларида жиддий носозлик: «Қизил ўлим чизиғи» пайдо бўлдиБугун, 00:29NASA Boeing Старлинер лойиҳасидаги муваффақиятсизликлар сабабини очиқладиNASA Boeing Старлинер лойиҳасидаги муваффақиятсизликлар сабабини очиқладиКеча, 23:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди