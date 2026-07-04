Сунъий интеллект оламининг янги тили: 2024-йилда билишингиз керак бўлган асосий атамалар

·0·Техно
Сунъий интеллект оламининг янги тили: 2024-йилда билишингиз керак бўлган асосий атамалар

Сунъий интеллект (AI) технологиялари дунёни жадал суръатлар билан ўзгартирибгина қолмай, ўзининг мутлақо янги терминологиясини ҳам шакллантирмоқда. Бугунги кунда маҳсулот тақдимотлари, технологик учрашувлар ёки инвестиция панелларида LLM, RAG ёки РЛҲФ каби қисқартмалар тез-тез қулоққа чалинмоқда. Ҳатто соҳа мутахассислари учун ҳам бу тушунчалар баъзан чалкашлик туғдириши мумкин. TechCrunch нашри маълумотларига кўра, ушбу атамаларни тўғри тушуниш замонавий технологик муҳитда муваффақиятли мулоқот қилишнинг калитидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Сунъий интеллект соҳасидаги энг кўп муҳокама қилинадиган, аммо энг мавҳум тушунчалардан бири бу — AGI (Сунъий умумий интеллект). OpenAI раҳбари Sam Altman уни "сиз ҳамкасб сифатида ёллашингиз мумкин бўлган ўртача инсоннинг эквиваленти" деб таърифлайди. Google DeepMind эса бунга кўпроқ когнитив нуқтаи назардан ёндашиб, аксарият интеллектуал вазифаларда инсондан қолишмайдиган тизимни AGI деб атайди. Оддий қилиб айтганда, бу инсон каби фикрлай оладиган ва деярли барча иқтисодий қийматга эга ишларни бажара оладиган технологиядир.

AI агентлари ва ҳисоблаш қуввати

Ҳозирги кунда оддий чатботлардан кўра мураккаброқ бўлган "AI агентлари" тушунчаси оммалашмоқда. Бу шунчаки саволга жавоб берувчи дастур эмас, балки фойдаланувчи номидан муайян вазифалар занжирини бажара оладиган воситадир. Масалан, у сиз учун авиачипта банд қилиши, харажатлар ҳисоботини тўлдириши ёки дастурий код ёзиб, уни назорат қилиши мумкин. Бундай агентлар API (дастурий интерфейслар) орқали бошқа хизматлар билан боғланиб, инсон аралашувисиз мураккаб жараёнларни бошқаради.

Ушбу мураккаб тизимларнинг ишлаши учун "Компуте" (Ҳисоблаш қуввати) деб аталадиган ресурс зарур. Бу атама AI моделларини ўқитиш ва ишга тушириш учун керак бўладиган GPU (график процессорлар), CPU ва бошқа аппарат воситаларини англатади. Бугунги кунда NVIDIA каби компанияларнинг бозордаги ўрни айнан мана шу ҳисоблаш қувватига бўлган глобал эҳтиёж туфайли кескин ошиб бормоқда.

Мантиқий фикрлаш ва чуқур таълим

AI моделларининг ривожланишида "Чаин-оф-тоугҳт" (фикрлаш занжири) услуби муҳим ўрин тутмоқда. Бу жараёнда AI мураккаб саволга дарҳол жавоб бермасдан, уни кичик мантиқий босқичларга бўлиб чиқади. Масалан, математик масалани ечишда инсон қоғоз ва қаламдан фойдаланганидек, AI ҳам оралиқ босқичларни таҳлил қилади. Бу жавобнинг аниқлигини оширади, гарчи жараён бироз кўпроқ вақт талаб қилса-да, мантиқ ва дастурлашда хатолар сонини камайтиради.

Шунингдек, сунъий интеллектнинг асоси бўлган "Деэп Леарнинг" (Чуқур таълим) тушунчасини ҳам унутмаслик лозим. Қуйида унинг асосий хусусиятлари келтирилган:

  • Инсон миясидаги нейрон йўлларига ўхшаш кўп қатламли сунъий нейрон тармоқларидан фойдаланади.
  • Маълумотлардаги муҳим белгиларни инсон ёрдамисиз, мустақил равишда аниқлай олади.
  • Хатолардан сабоқ олиш ва такрорлаш орқали ўз натижаларини яхшилаб боради.
  • Самарали ишлаш учун миллионлаб маълумотлар нуқтаси ва улкан ҳисоблаш ресурсларини талаб қилади.
Ўзбекистоннинг технологик экотизимида ҳам ушбу атамалар тобора фаол қўлланилмоқда. Маҳаллий дастурчилар ва стартаплар OpenAI ёки Google тақдим этаётган API интерфейслари орқали ўз маҳсулотларини яратаётган бир пайтда, ушбу глоссарй (луғат) нафақат мутахассислар, балки технологияга қизиқувчи кенг омма учун ҳам муҳим қўлланма бўлиб хизмат қилади.

Сунъий IntelлектТехнологияOpenAIGoogle DeepMindAGI
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект одамларнинг ўрнини боса олмади: Компаниялар ходимларни қайтармоқдаСунъий интеллект одамларнинг ўрнини боса олмади: Компаниялар ходимларни қайтармоқдаБугун, 02:29АҚШда 2Г тармоқлари даври бутунлай якунланмоқда: Т-Мобиле сўнгги станцияларни ўчирадиАҚШда 2Г тармоқлари даври бутунлай якунланмоқда: Т-Мобиле сўнгги станцияларни ўчирадиБугун, 01:57NASA коинотдаги энг қадимий телескоплардан бири Свифтни қутқариш операциясини бошладиNASA коинотдаги энг қадимий телескоплардан бири Свифтни қутқариш операциясини бошладиБугун, 01:25OnePlus глобал бозорни тарк этмоқдами: АҚШ ва Буюк Британияда смартфонлар тугаб қолдиOnePlus глобал бозорни тарк этмоқдами: АҚШ ва Буюк Британияда смартфонлар тугаб қолдиБугун, 00:55Стеам Мачине консолларида жиддий носозлик: «Қизил ўлим чизиғи» пайдо бўлдиСтеам Мачине консолларида жиддий носозлик: «Қизил ўлим чизиғи» пайдо бўлдиБугун, 00:29NASA Boeing Старлинер лойиҳасидаги муваффақиятсизликлар сабабини очиқладиNASA Boeing Старлинер лойиҳасидаги муваффақиятсизликлар сабабини очиқладиКеча, 23:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди