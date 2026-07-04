OnePlus глобал бозорни тарк этмоқдами: АҚШ ва Буюк Британияда смартфонлар тугаб қолди

·27·Техно
OnePlus глобал бозорни тарк этмоқдами: АҚШ ва Буюк Британияда смартфонлар тугаб қолди

Машҳур технологик бренд OnePlus атрофида тушунарсиз вазият юзага келди. Компаниянинг Буюк Британия ва АҚШдаги расмий онлайн дўконларида маҳсулотлар деярли қолмади, бу эса бренднинг ушбу йирик бозорлардаги келажаги ҳақида турли шубҳаларни келтириб чиқармоқда. Мазкур ҳолат нафақат смартфонлар, балки планшетлар ва тақиладиган қурилмаларга ҳам тегишли. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Буюк Британиядаги расмий OnePlus дўконида каталогдаги аксарият қурилмалар ғойиб бўлган. Смартфонлар, планшетлар, ақлли соатлар ва сиmsиз қулоқчинларнинг кўплаб саҳифаларида маҳсулот сотувда йўқлиги ҳақида огоҳлантириш пайдо бўлган. Хусусан, OnePlus 15 ва OnePlus 15Р каби флагман моделлар, шунингдек, Пад 3 ва Пад Го 2 планшетларини харид қилишнинг имкони йўқ.

Шу билан бирга, компаниянинг барча турдаги OnePlus Ватч соатлари ва фирма қулоқчинлари ҳам сотувдан ғойиб бўлган. Ҳозирча ушбу қурилмаларни Amazon УК каби учинчи томон ритейлерларидан топиш мумкин, бироқ экспертларнинг фикрича, бу шунчаки омборлардаги қолдиқ маҳсулотларнинг сотуви бўлиши эҳтимоли юқори.

АҚШ бозоридаги вазият ва ритейлерларнинг муносабати

Океан ортида ҳам вазият бундан яхши эмас. Android Ауторитй нашрининг хабар беришича, АҚШда OnePlus 15 ва OnePlus 15Р смартфонлари фақат айрим конфигурациялардагина қолган. Энг қизиғи, Американинг йирик техника дўконлари тармоғи бўлмиш Best Buy бренд маҳсулотларини сотишни бутунлай тўхтатди. Amazon платформасидаги OnePlus ассортименти ҳам кескин қисқариб кетган.

Ушбу ҳолат OnePlus халқаро бизнесининг реструктуризация қилинаётгани ҳақидаги хабарлар фонида юз бермоқда. Аввалроқ бир қатор Европа мамлакатларида компания асосий эътиборни Oppo смартфонларини фаолроқ илгари суришга қаратиши ҳақида маълумотлар тарқалган эди. Маълумки, OnePlus ва Oppo брендлари битта холдинг таркибига киради ва уларнинг стратегиялари кўпинча бирлаштирилади.

Ҳозирча OnePlus раҳбарияти Британия ёки Америка бозорини тарк этиш бўйича расмий баёнот бергани йўқ. Қурилмалар танқислигининг аниқ сабаблари ҳам очиқланмаган. Бу логистика билан боғлиқ вақтинчалик муаммо ёки бренднинг глобал стратегиясидаги кескин бурилиш бўлиши мумкин.

Ўзбекистон бозори учун OnePlus маҳсулотлари асосан норасмий каналлар ва халқаро етказиб берувчилар орқали кириб келади. Агар бренд Ғарб бозорларида ўз фаолиятини чекласа, бу глобал нархлар ва янги моделларнинг минтақамизга етиб келиш тезлигига ҳам таъсир кўрсатиши мумкин. Ҳозирча технология ихлосмандлари компаниянинг расмий изоҳини кутишмоқда.

OnePlusСмартфонТехнологияГаджетБозор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стеам Мачине консолларида жиддий носозлик: «Қизил ўлим чизиғи» пайдо бўлдиСтеам Мачине консолларида жиддий носозлик: «Қизил ўлим чизиғи» пайдо бўлдиБугун, 00:29NASA Boeing Старлинер лойиҳасидаги муваффақиятсизликлар сабабини очиқладиNASA Boeing Старлинер лойиҳасидаги муваффақиятсизликлар сабабини очиқладиКеча, 23:55Браузерлар жанги: Сунъий интеллект Chrome ва Сафари ҳукмронлигига чек қўядими?Браузерлар жанги: Сунъий интеллект Chrome ва Сафари ҳукмронлигига чек қўядими?Кеча, 23:52Роскосмос тўлиқ қайта ишлатилувчи Корона ракетасини намойиш этадиРоскосмос тўлиқ қайта ишлатилувчи Корона ракетасини намойиш этадиКеча, 23:29Масофавий ишловчилар учун инқилобий гаджет: Дуне клавиатураси тақдим этилдиМасофавий ишловчилар учун инқилобий гаджет: Дуне клавиатураси тақдим этилдиКеча, 23:20Xiaomi ўнлаб оммабоп смартфонларни қўллаб-қувватлашни тўхтатди: рўйхатда Поко ва Redmi ҳам борXiaomi ўнлаб оммабоп смартфонларни қўллаб-қувватлашни тўхтатди: рўйхатда Поко ва Redmi ҳам борКеча, 22:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди