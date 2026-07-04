OnePlus глобал бозорни тарк этмоқдами: АҚШ ва Буюк Британияда смартфонлар тугаб қолди
Машҳур технологик бренд OnePlus атрофида тушунарсиз вазият юзага келди. Компаниянинг Буюк Британия ва АҚШдаги расмий онлайн дўконларида маҳсулотлар деярли қолмади, бу эса бренднинг ушбу йирик бозорлардаги келажаги ҳақида турли шубҳаларни келтириб чиқармоқда. Мазкур ҳолат нафақат смартфонлар, балки планшетлар ва тақиладиган қурилмаларга ҳам тегишли. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Буюк Британиядаги расмий OnePlus дўконида каталогдаги аксарият қурилмалар ғойиб бўлган. Смартфонлар, планшетлар, ақлли соатлар ва сиmsиз қулоқчинларнинг кўплаб саҳифаларида маҳсулот сотувда йўқлиги ҳақида огоҳлантириш пайдо бўлган. Хусусан, OnePlus 15 ва OnePlus 15Р каби флагман моделлар, шунингдек, Пад 3 ва Пад Го 2 планшетларини харид қилишнинг имкони йўқ.
Шу билан бирга, компаниянинг барча турдаги OnePlus Ватч соатлари ва фирма қулоқчинлари ҳам сотувдан ғойиб бўлган. Ҳозирча ушбу қурилмаларни Amazon УК каби учинчи томон ритейлерларидан топиш мумкин, бироқ экспертларнинг фикрича, бу шунчаки омборлардаги қолдиқ маҳсулотларнинг сотуви бўлиши эҳтимоли юқори.
АҚШ бозоридаги вазият ва ритейлерларнинг муносабатиОкеан ортида ҳам вазият бундан яхши эмас. Android Ауторитй нашрининг хабар беришича, АҚШда OnePlus 15 ва OnePlus 15Р смартфонлари фақат айрим конфигурациялардагина қолган. Энг қизиғи, Американинг йирик техника дўконлари тармоғи бўлмиш Best Buy бренд маҳсулотларини сотишни бутунлай тўхтатди. Amazon платформасидаги OnePlus ассортименти ҳам кескин қисқариб кетган.
Ушбу ҳолат OnePlus халқаро бизнесининг реструктуризация қилинаётгани ҳақидаги хабарлар фонида юз бермоқда. Аввалроқ бир қатор Европа мамлакатларида компания асосий эътиборни Oppo смартфонларини фаолроқ илгари суришга қаратиши ҳақида маълумотлар тарқалган эди. Маълумки, OnePlus ва Oppo брендлари битта холдинг таркибига киради ва уларнинг стратегиялари кўпинча бирлаштирилади.
Ҳозирча OnePlus раҳбарияти Британия ёки Америка бозорини тарк этиш бўйича расмий баёнот бергани йўқ. Қурилмалар танқислигининг аниқ сабаблари ҳам очиқланмаган. Бу логистика билан боғлиқ вақтинчалик муаммо ёки бренднинг глобал стратегиясидаги кескин бурилиш бўлиши мумкин.
Ўзбекистон бозори учун OnePlus маҳсулотлари асосан норасмий каналлар ва халқаро етказиб берувчилар орқали кириб келади. Агар бренд Ғарб бозорларида ўз фаолиятини чекласа, бу глобал нархлар ва янги моделларнинг минтақамизга етиб келиш тезлигига ҳам таъсир кўрсатиши мумкин. Ҳозирча технология ихлосмандлари компаниянинг расмий изоҳини кутишмоқда.
…