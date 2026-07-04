Челси аёллар жамоаси япониялик иқтидор Манака Матсукубони ўз сафига қўшиб олди
Лондоннинг Челси клуби аёллар футболи бозорида навбатдаги йирик трансферни амалга оширди. Англия чемпиони АҚШнинг НВСЛ лигасида ёрқин ўйин кўрсатган япониялик ярим ҳимоячи Манака Матсукубо билан шартнома имзоланганини расман эълон қилди. Ушбу трансфер Лондон клубининг ўрта чизиғини янада кучайтириш ва халқаро майдондаги гегемонликни сақлаб қолиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
21 ёшли футболчи Норт Каролина Коураге клубидан трансфер қилинди. Томонлар ўзаро беш йиллик шартномага имзо чекишди. Матсукубо ўтган мавсумда АҚШ чемпионатининг энг яхши ярим ҳимоячиси деб топилгани унинг нақадар юқори салоҳиятга эга эканлигидан далолат беради. Унинг техник маҳорати ва майдонни кўра олиш қобилияти "кўклар"нинг янги мавсумдаги тактик схемаларида ҳал қилувчи рол ўйнаши кутилмоқда.
АҚШдаги муваффақиятли фаолиятМанака Матсукубонинг профессионал фаолияти шиддат билан ривожланди. У 2023-йилда 18 ёшида Норт Каролина Коураге сафида ижара асосида дебют қилган эди. Қисқа вақт ичида ўзини кўрсата олган футболчи 2024-йилда тўлиқ шартнома имзолади. Унинг Америка футболидаги статистикаси таҳсинга лойиқ: 58 та ўйинда майдонга тушиб, 19 та гол ва 10 та голли узатмага муаллифлик қилди.
Айниқса, 2025-йилги мавсум япониялик юлдуз учун унутилмас бўлди. У 11 та гол ва тўртта ассист қайд этган ҳолда НВСЛнинг энг яхши ярим ҳимоячиси унвонини қўлга киритди. Унинг НВСЛ Чалленге Куп финалидаги голи ва турнирнинг энг қимматли футболчиси (MVP) деб топилиши Европа грандлари эътиборини тортишига сабаб бўлган эди.
Янги чақирув ва орзулар ушалишиТрансфер амалга ошгач, Матсукубо ўз ҳис-туйғулари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, Челси сафига қўшилиш у учун болаликдаги орзунинг ушалишидир. "Мен жуда ҳаяжондаман, чунки Челси бутун дунёга машҳур ва бой тарихга эга клуб. Болалигимдан бу жамоани кузатиб келаман ва уларнинг ғалаба қозониш анъанасини давом эттиришга ёрдам бермоқчиман", — дея таъкидлади футболчи клуб расмий сайтига берган интервюсида.
Халқаро миқёсда ҳам Матсукубо аллақачон ўз ўрнига эга. Япония терма жамоаси сафида 19 та ўйин ўтказиб, иккита гол уришга улгурган. У терма жамоасининг ШеБелиевес Куп турниридаги муваффақиятига ва Осиё Кубогида Австралия устидан қозонилган ғалабасига муносиб ҳисса қўшган. Эндиликда у ўз маҳоратини Европанинг энг кучли чемпионатларидан бири бўлган Англия Премер-лигасида намойиш этади.
Ушбу трансфер Челси учун нафақат спорт нуқтаи назаридан, балки Осиё бозоридаги нуфузини ошириш учун ҳам фойдали ҳисобланади. Мутахассисларнинг фикрича, Матсукубонинг ўйин услуби Лондон клубининг ҳужумкор футболига тезда мослашиб кетади ва у жамоанинг янги етакчиларидан бирига айланади.
…