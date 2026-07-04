Челси аёллар жамоаси япониялик иқтидор Манака Матсукубони ўз сафига қўшиб олди

·27·Спорт
Челси аёллар жамоаси япониялик иқтидор Манака Матсукубони ўз сафига қўшиб олди

Лондоннинг Челси клуби аёллар футболи бозорида навбатдаги йирик трансферни амалга оширди. Англия чемпиони АҚШнинг НВСЛ лигасида ёрқин ўйин кўрсатган япониялик ярим ҳимоячи Манака Матсукубо билан шартнома имзоланганини расман эълон қилди. Ушбу трансфер Лондон клубининг ўрта чизиғини янада кучайтириш ва халқаро майдондаги гегемонликни сақлаб қолиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

21 ёшли футболчи Норт Каролина Коураге клубидан трансфер қилинди. Томонлар ўзаро беш йиллик шартномага имзо чекишди. Матсукубо ўтган мавсумда АҚШ чемпионатининг энг яхши ярим ҳимоячиси деб топилгани унинг нақадар юқори салоҳиятга эга эканлигидан далолат беради. Унинг техник маҳорати ва майдонни кўра олиш қобилияти "кўклар"нинг янги мавсумдаги тактик схемаларида ҳал қилувчи рол ўйнаши кутилмоқда.

АҚШдаги муваффақиятли фаолият

Манака Матсукубонинг профессионал фаолияти шиддат билан ривожланди. У 2023-йилда 18 ёшида Норт Каролина Коураге сафида ижара асосида дебют қилган эди. Қисқа вақт ичида ўзини кўрсата олган футболчи 2024-йилда тўлиқ шартнома имзолади. Унинг Америка футболидаги статистикаси таҳсинга лойиқ: 58 та ўйинда майдонга тушиб, 19 та гол ва 10 та голли узатмага муаллифлик қилди.

Айниқса, 2025-йилги мавсум япониялик юлдуз учун унутилмас бўлди. У 11 та гол ва тўртта ассист қайд этган ҳолда НВСЛнинг энг яхши ярим ҳимоячиси унвонини қўлга киритди. Унинг НВСЛ Чалленге Куп финалидаги голи ва турнирнинг энг қимматли футболчиси (MVP) деб топилиши Европа грандлари эътиборини тортишига сабаб бўлган эди.

Янги чақирув ва орзулар ушалиши

Трансфер амалга ошгач, Матсукубо ўз ҳис-туйғулари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, Челси сафига қўшилиш у учун болаликдаги орзунинг ушалишидир. "Мен жуда ҳаяжондаман, чунки Челси бутун дунёга машҳур ва бой тарихга эга клуб. Болалигимдан бу жамоани кузатиб келаман ва уларнинг ғалаба қозониш анъанасини давом эттиришга ёрдам бермоқчиман", — дея таъкидлади футболчи клуб расмий сайтига берган интервюсида.

Халқаро миқёсда ҳам Матсукубо аллақачон ўз ўрнига эга. Япония терма жамоаси сафида 19 та ўйин ўтказиб, иккита гол уришга улгурган. У терма жамоасининг ШеБелиевес Куп турниридаги муваффақиятига ва Осиё Кубогида Австралия устидан қозонилган ғалабасига муносиб ҳисса қўшган. Эндиликда у ўз маҳоратини Европанинг энг кучли чемпионатларидан бири бўлган Англия Премер-лигасида намойиш этади.

Ушбу трансфер Челси учун нафақат спорт нуқтаи назаридан, балки Осиё бозоридаги нуфузини ошириш учун ҳам фойдали ҳисобланади. Мутахассисларнинг фикрича, Матсукубонинг ўйин услуби Лондон клубининг ҳужумкор футболига тезда мослашиб кетади ва у жамоанинг янги етакчиларидан бирига айланади.

ЧелсиТрансферАёллар ФутболиЯпонияНВСЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олти карра АПЛ чемпиони «Фенербаҳче»га ўтдиОлти карра АПЛ чемпиони «Фенербаҳче»га ўтдиКеча, 21:29Криштиану Роналду 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиши мумкинмиКриштиану Роналду 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиши мумкинмиКеча, 21:19Бухорода 30 минг кишилик янги стадион қуриладиБухорода 30 минг кишилик янги стадион қуриладиКеча, 21:14Моуринью янги сардорни танлади: боғич энди кимнинг қўлига тақилади?Моуринью янги сардорни танлади: боғич энди кимнинг қўлига тақилади?Кеча, 20:46Жанубий Корея собиқ бош мураббийи таҳдидлардан сўнг АҚШга учиб кетдиЖанубий Корея собиқ бош мураббийи таҳдидлардан сўнг АҚШга учиб кетдиКеча, 20:42Тунисда допинг можароси: 8 футболчининг тести ижобийТунисда допинг можароси: 8 футболчининг тести ижобийКеча, 19:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди