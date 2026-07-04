ЎФА ЖЧ-2026 чипталари бўйича барча рақамларни очиқлади...
Ўзбекистон футбол ассоциацияси 2026 йилги Жаҳон чемпионати учрашувлари учун чипталар қандай сотилгани ва миллий жамоа мухлисларига қанча ўрин ажратилгани бўйича батафсил баёнот берди.
Маълум қилинишича, Ўзбекистон термасининг гуруҳ босқичи ўйинлари учун жами 14 073 дона чипта ажратилган. Уларнинг 8064 тасини ўзбекистонлик мухлислар FIFA платформасидан тўғридан-тўғри харид қилган.
Чипталар бир неча босқичда сотилган
ЎФА баёнотига кўра, FIFA ЖЧ-2026 учрашувлари учун чипталар савдосини расмий онлайн платформалар орқали бир неча босқичда амалга оширган.
Қуръа ташлаш маросимидан кейинги дастлабки савдо босқичи 2025 йил 12 декабрдан 2026 йил 13 январгача давом этган.
Ушбу даврда футбол мухлислари ўзлари истаган учрашувлар учун чипта харид қилишга ариза топширган.
Ғолиблар тасодифий танлов орқали аниқланган
Ариза топширган талабгорлар орасида чипта эгалари 2026 йил февраль ойида FIFAнинг тасодифий танлов тизими — Random Selection Draw орқали аниқланган.
Танловдан ўтган мухлисларнинг банк карталаридан чипта тўловлари автоматик тарзда ечилган.
Шунингдек, 2026 йилнинг март–июнь ойларида FIFAнинг расмий чипта платформаси ва VIP мижозларга мўлжалланган On Location Hospitality тизими орқали қўшимча чипталарни тўғридан-тўғри харид қилиш имконияти ҳам яратилган.
Барча давлат фуқароларига имконият берилган
ЎФА таъкидлашича, чипталар савдосининг барча босқичларида исталган давлат фуқароси расмий платформалар орқали хоҳлаган жамоаси иштирокидаги ўйин учун ариза топшириши ёки мавжуд чиптани сотиб олиши мумкин бўлган.
Яъни, чипта савдоси фақат иштирокчи мамлакатлар фуқаролари билан чекланмаган.
Ҳар бир жамоа мухлисларига камида 8 фоиз ўрин
FIFA регламентига кўра, иштирокчи жамоани уюшган ҳолда қўллаб-қувватлайдиган мухлисларга стадионда умумий сотувга чиқарилган ўринларнинг камида 8 фоизини харид қилиш ҳуқуқи берилган.
Бу қоида мухлиснинг қайси давлат фуқароси эканига боғлиқ эмас.
Шу тариқа:
стадион сиғимининг 8 фоизи бир жамоа мухлисларига;
яна 8 фоизи иккинчи жамоа мухлисларига;
жами 16 фоизи ўзаро ўйнаётган икки терма мухлисларига;
қолган 84 фоизи эса бошқа барча футбол ишқибозларига
умумий савдога чиқарилган.
Чипталар нархи қанча бўлган?
Ўзбекистон миллий жамоасининг гуруҳ босқичидаги учрашувлари учун чипта нархлари FIFA томонидан белгиланган.
Нархлар:
140 АҚШ долларидан;
700 АҚШ долларигача;
чекланган миқдордаги айрим жойлар учун 60 АҚШ доллари
миқдорида бўлган.
Ўзбекистон мухлисларига 14 073 та чипта ажратилган
Миллий жамоанинг гуруҳ босқичидаги ўйинларида уюшган ҳолда мухлислик қилиш учун асосан дарвоза ортидаги секторлардан жами 14 073 дона чипта ажратилган.
Ушбу квотадан:
8064 дона чипта ўзбекистонлик мухлислар томонидан FIFAдан тўғридан-тўғри харид қилинган;
6009 дона чипта турли ташкилот ва жамоаларнинг олдиндан буюртмалари учун ажратилган.
6009 та чипта кимларга берилган?
Олдиндан буюртма бериш учун ажратилган чипталар қуйидаги ташкилот ва гуруҳларга тақдим этилган:
Ўзбекистон футбол ассоциацияси;
Спорт вазирлиги;
Миллий Олимпия қўмитаси;
Ўзбекистон футзал ассоциацияси;
Ўзбекистон профессионал футбол лигаси;
Ўзбекистон футболчилар уюшмаси;
ҳудудий футбол ассоциациялари;
профессионал футбол клублари;
футболчилар ва уларнинг оила аъзолари;
марказлашган мухлислар жамоаси;
спорт ташкилотлари;
давлат идоралари;
ҳомийлар;
АҚШдаги ватандошлар номидан Mahalla USA ташкилоти.
ЎФА маълумотига кўра, ушбу чипталар FIFA белгилаган нархда ва ҳеч қандай қўшимча хизмат ҳақисиз тақдим этилган.
Чипталарни бошқа шахсга ўтказиш мумкин
FIFA қоидаларига мувофиқ, чипта эгалари харид қилинган чиптани расмий мобил илова орқали бошқа шахсга электрон тарзда юбориши мумкин.
Шунингдек, FIFAнинг расмий Resale Platform тизими орқали чиптани қайта сотишга ҳам рухсат берилади.
ЎФА қайта сотувни тақиқлай олмайди
Ўзбекистон футбол ассоциацияси FIFA регламентида чипталарни бошқа шахсга ўтказиш ва қайта сотиш ҳуқуқи белгиланганини эслатди.
Шу сабаб ЎФА харид қилинган чипталарнинг қайта сотилишига тақиқ қўйиш ёки бу жараённи чеклаш ваколатига эга эмаслигини маълум қилди.
Баёнотда ЖЧ-2026 чипталари савдоси FIFAнинг расмий қоидалари ва платформалари асосида амалга оширилгани алоҳида таъкидланди.
…