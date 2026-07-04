Анчелотти Неймарнинг ҳолати ҳақида очиқ гапирди

·48·Спорт
Анчелотти Неймарнинг ҳолати ҳақида очиқ гапирди

Бразилия миллий жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти ЖЧ-2026 1/8 финалида Норвегияга қарши ўйин олдидан Неймарнинг жисмоний тайёргарлиги ва жамоадаги ҳолати ҳақида фикр билдирди.

Мундиал бошланганидан буён юлдуз ҳужумчи майдонда жами 14 дақиқа ҳаракат қилди. У тўртта учрашувнинг фақат биттасида захирадан ўйинга қўшилган.

«Неймар 90 дақиқа ўйнай олади»

Анчелоттининг таъкидлашича, Неймар айни пайтда тўлиқ учрашув ўтказишга тайёр.

«Ҳа, у 90 дақиқа тўлиқ ўйнай олади», — деди италиялик мутахассис.

Шу тариқа, ҳужумчининг Норвегияга қарши муҳим баҳсда кўпроқ ўйин вақти олиши мумкинлиги истисно қилинмаяпти.

Кам ўйнаётганидан мамнун эмас

Бразилия бош мураббийи Неймарнинг захирада қолаётганидан норози эканини яширмади. Бироқ футболчи ушбу вазиятда ҳам ўзини профессионал тарзда тутаётгани таъкидланди.

«У бу вазиятдан мамнун эмас, лекин ўзини жуда муносиб тутаяпти ва машғулотларда аъло даражада ишлаяпти», — деди Анчелотти.

«Жамоадошлари уни яхши кўришади»

Мутахассис Неймарнинг нафақат футболчилик маҳорати, балки инсоний фазилатларига ҳам юқори баҳо берди.

«Неймар атрофдагиларга ҳурмат билан муносабатда бўладиган, одамларга меҳрибон инсон. Жамоадошлари уни яхши кўришади», — деди мураббий.

Анчелоттининг фикрича, тажрибали ҳужумчи Бразилия термаси учун муҳим футболчилардан бири бўлиб қолмоқда.

Юқори маҳорат ва камтарлик

Карло Анчелотти Неймарнинг жамоадаги ўрнини алоҳида таъкидлади.

«У жамоада муҳим ўрин тутади. Маҳорат даражаси жуда юқори, бироқ шу билан бирга жуда камтар. Мен ундан жуда мамнунман», — деди у.

Мураббий ҳужумчининг ҳар доимгидек майдонга тушиш ва жамоасига ёрдам бериш истаги кучли эканини ҳам қўшимча қилди.

Бразилия Японияни қийинчилик билан енгди

ЖЧ-2026 АҚШ, Мексика ва Канада стадионларида давом этмоқда.

Бразилия 1/16 финал босқичида Япония миллий жамоасини 2:1 ҳисобида қийинчилик билан мағлуб этган эди.

Энди Карло Анчелотти шогирдларини чорак финал йўлланмаси учун Норвегияга қарши яна бир жиддий синов кутиб турибди. Неймарнинг ушбу баҳсда қанча вақт майдонда ҳаракат қилиши эса учрашув олдидан энг кўп муҳокама қилинаётган мавзулардан бири бўлиб турибди.

Карло АнчелоттиНеймарБразилия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миср Австралияни пеналтилар сериясида мағлуб этдиМиср Австралияни пеналтилар сериясида мағлуб этдиБугун, 01:56ЎФА ЖЧ-2026 чипталари бўйича барча рақамларни очиқлади...ЎФА ЖЧ-2026 чипталари бўйича барча рақамларни очиқлади...Бугун, 01:22ЖЧ-2026да автоголлар бўйича тарихий рекорд янгиландиЖЧ-2026да автоголлар бўйича тарихий рекорд янгиландиБугун, 01:10Постекоглу Роналдунинг «Ан Наср»ини қабул қилиб олдиПостекоглу Роналдунинг «Ан Наср»ини қабул қилиб олдиБугун, 01:06Челси аёллар жамоаси япониялик иқтидор Манака Матсукубони ўз сафига қўшиб олдиЧелси аёллар жамоаси япониялик иқтидор Манака Матсукубони ўз сафига қўшиб олдиБугун, 00:15Олти карра АПЛ чемпиони «Фенербаҳче»га ўтдиОлти карра АПЛ чемпиони «Фенербаҳче»га ўтдиКеча, 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди