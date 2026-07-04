Анчелотти Неймарнинг ҳолати ҳақида очиқ гапирди
Бразилия миллий жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти ЖЧ-2026 1/8 финалида Норвегияга қарши ўйин олдидан Неймарнинг жисмоний тайёргарлиги ва жамоадаги ҳолати ҳақида фикр билдирди.
Мундиал бошланганидан буён юлдуз ҳужумчи майдонда жами 14 дақиқа ҳаракат қилди. У тўртта учрашувнинг фақат биттасида захирадан ўйинга қўшилган.
«Неймар 90 дақиқа ўйнай олади»
Анчелоттининг таъкидлашича, Неймар айни пайтда тўлиқ учрашув ўтказишга тайёр.
«Ҳа, у 90 дақиқа тўлиқ ўйнай олади», — деди италиялик мутахассис.
Шу тариқа, ҳужумчининг Норвегияга қарши муҳим баҳсда кўпроқ ўйин вақти олиши мумкинлиги истисно қилинмаяпти.
Кам ўйнаётганидан мамнун эмас
Бразилия бош мураббийи Неймарнинг захирада қолаётганидан норози эканини яширмади. Бироқ футболчи ушбу вазиятда ҳам ўзини профессионал тарзда тутаётгани таъкидланди.
«У бу вазиятдан мамнун эмас, лекин ўзини жуда муносиб тутаяпти ва машғулотларда аъло даражада ишлаяпти», — деди Анчелотти.
«Жамоадошлари уни яхши кўришади»
Мутахассис Неймарнинг нафақат футболчилик маҳорати, балки инсоний фазилатларига ҳам юқори баҳо берди.
«Неймар атрофдагиларга ҳурмат билан муносабатда бўладиган, одамларга меҳрибон инсон. Жамоадошлари уни яхши кўришади», — деди мураббий.
Анчелоттининг фикрича, тажрибали ҳужумчи Бразилия термаси учун муҳим футболчилардан бири бўлиб қолмоқда.
Юқори маҳорат ва камтарлик
Карло Анчелотти Неймарнинг жамоадаги ўрнини алоҳида таъкидлади.
«У жамоада муҳим ўрин тутади. Маҳорат даражаси жуда юқори, бироқ шу билан бирга жуда камтар. Мен ундан жуда мамнунман», — деди у.
Мураббий ҳужумчининг ҳар доимгидек майдонга тушиш ва жамоасига ёрдам бериш истаги кучли эканини ҳам қўшимча қилди.
Бразилия Японияни қийинчилик билан енгди
ЖЧ-2026 АҚШ, Мексика ва Канада стадионларида давом этмоқда.
Бразилия 1/16 финал босқичида Япония миллий жамоасини 2:1 ҳисобида қийинчилик билан мағлуб этган эди.
Энди Карло Анчелотти шогирдларини чорак финал йўлланмаси учун Норвегияга қарши яна бир жиддий синов кутиб турибди. Неймарнинг ушбу баҳсда қанча вақт майдонда ҳаракат қилиши эса учрашув олдидан энг кўп муҳокама қилинаётган мавзулардан бири бўлиб турибди.
…