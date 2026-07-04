Миср Австралияни пеналтилар сериясида мағлуб этди

·61·Спорт
Миср Австралияни пеналтилар сериясида мағлуб этди

Футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионати 1/16 финалида Миср терма жамоаси Австралияни пеналтилар сериясида мағлуб этиб, кейинги босқичга чиқди.

Далласдаги стадионда ўтган учрашувнинг асосий ва қўшимча вақти 1:1 ҳисобида якунланди. Миср 13-дақиқада Имам Ашурнинг голи орқали ҳисобни очди.

Австралия 55-дақиқада мувозанатни тиклади. Гол Миср ҳимоячиси Муҳаммад Ҳанининг ўз дарвозасига киритган тўпи сифатида қайд этилди.

Қолган вақтда жамоалар яна гол ура олмади ва ғолиб пеналтилар сериясида аниқланди. Унда Миср футболчилари барча тўрт зарбани аниқ амалга оширди.

Австралия сафида Джексон Ирвайн ва Авер Мабил ўз имкониятидан фойдаланди. Гарри Суттар ҳамда Лукас Ҳеррингтоннинг зарбалари эса голга айланмади.

Миср томонидан Маҳмуд Собир, Ramи Рабиа, Муҳаммад Салоҳ ва Ҳоссам Абдулмажид пеналтини аниқ тепди. Серия 4:2 ҳисобида Миср фойдасига якунланди.

Учрашув статистикасида Миср тўп назорати бўйича устунлик қилди, 58 фоизга қарши 42 фоиз. Миср 696 та узатма амалга ошириб, уларнинг 89 фоизини аниқ етказди. Австралияда бу кўрсаткич 518 та узатма ва 83 фоизлик аниқликни ташкил этди.

Дарвоза томон йўлланган зарбалар сонида Австралия 15:14 ҳисобида олдинда бўлди. Аммо аниқ зарбалар бўйича Миср 4:3 устунлик қилди. Бурчак тўплари ҳам Миср фойдасига 7:4 бўлди.

МисрАвстралияИмам АшурМуҳаммад ҲаниМуҳаммад СалоҳЖаҳон чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анчелотти Неймарнинг ҳолати ҳақида очиқ гапирдиАнчелотти Неймарнинг ҳолати ҳақида очиқ гапирдиБугун, 01:59ЎФА ЖЧ-2026 чипталари бўйича барча рақамларни очиқлади...ЎФА ЖЧ-2026 чипталари бўйича барча рақамларни очиқлади...Бугун, 01:22ЖЧ-2026да автоголлар бўйича тарихий рекорд янгиландиЖЧ-2026да автоголлар бўйича тарихий рекорд янгиландиБугун, 01:10Постекоглу Роналдунинг «Ан Наср»ини қабул қилиб олдиПостекоглу Роналдунинг «Ан Наср»ини қабул қилиб олдиБугун, 01:06Челси аёллар жамоаси япониялик иқтидор Манака Матсукубони ўз сафига қўшиб олдиЧелси аёллар жамоаси япониялик иқтидор Манака Матсукубони ўз сафига қўшиб олдиБугун, 00:15Олти карра АПЛ чемпиони «Фенербаҳче»га ўтдиОлти карра АПЛ чемпиони «Фенербаҳче»га ўтдиКеча, 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди