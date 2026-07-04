Стеам Мачине консолларида жиддий носозлик: «Қизил ўлим чизиғи» пайдо бўлди
Геймерлар дунёси узоқ кутган Стеам Мачине консоллари бозорга чиқиши билан кутилмаган техник муаммоларга дуч келди. Қурилмани биринчилардан бўлиб қўлга киритган фойдаланувчилар тизимнинг бутунлай ишдан чиқишига сабаб бўлувчи жиддий аппарат носозлиги ҳақида хабар беришмоқда. Мазкур ҳолат ижтимоий тармоқларда аллақачон «қизил ўлим чизиғи» (Ред лине оф деат) номини олди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Reddit платформасининг ме_ҳилл тахаллусли фойдаланувчиси ушбу муаммога дуч келган илк харидорлардан бири бўлди. Унинг сўзларига кўра, консол дастурий таъминот янгиланишидан сўнг бир неча дақиқа ўтиб ишдан чиққан. Қурилманинг олд панелидаги ёруғлик индикаторида қизил чизиқ пайдо бўлган ва шундан сўнг Стеам Мачине қайта ишга тушмаган. Фойдаланувчи Но Манъс Sky ўйинини беш дақиқа ўйнаганидан сўнг тизим янгиланишни сўраганини ва жараён якунида консол «ўлганини» ёзмоқда.
График процессордаги носозликларДигитал Фоундрй экспертларининг таъкидлашича, ёруғлик панелининг ўнг томонидаги қизил индикатор шунчаки безак эмас, балки махсус хатолик коди ҳисобланади. Стеам Мачине қўллаб-қувватлаш саҳифасидаги маълумотларга кўра, ушбу сигнал тизимда график процессор (GPU) билан боғлиқ жиддий носозлик аниқланганини англатади. Бошқа фойдаланувчилар ҳам мониторга тасвир чиқмаётганидан шикоят қилмоқдалар, бу эса график чипнинг ишдан чиққанини тасдиқловчи асосий белгидир.
Ҳозирда Reddit ҳамжамиятида турли хил техник ечимлар таклиф қилинаётган бўлса-да, мутахассислар энг тўғри йўл сифатида Вальве компаниясининг мижозларни қўллаб-қувватлаш хизматига мурожаат қилишни маслаҳат бермоқдалар. Бироқ, Стеам Мачине консолларининг ишлаб чиқариш ҳажми чеклангани ва бозорда тақчиллик кузатилаётгани сабабли, носоз қурилмани янгисига алмаштириш жараёни анча мураккаб кечиши мумкин.
Тарих такрорланадими?Мазкур воқеа геймерларда Xbox 360 консолларидаги машҳур «қизил ўлим ҳалқаси» (РРоД) ёки PlayStation 3 даги «сариқ ўлим ҳалқаси» билан боғлиқ ёқиmsиз хотираларни уйғотмоқда. Ўша пайтда ушбу муаммолар минглаб қурилмаларнинг оммавий равишда яроқсиз ҳолга келишига сабаб бўлган эди. Стеам Мачине билан боғлиқ ҳолат ҳозирча ягона ҳолатми ёки оммавий нуқсонми, буни яқин ҳафталар ичида етказиб бериш ҳажми ортгач билиш мумкин бўлади.
Эслатиб ўтамиз, Стеам Мачине консолларининг расмий савдоси 30-июн куни бошланган эди. Қурилманинг тақчиллиги сабабли «қора бозор»да нархлар кескин кўтарилиб кетди. ixbt.com маълумотларига кўра, eBay аукционларида олиб-сотарлар консол учун 1700 доллардан 3200 долларгача нарх сўрашмоқда. Бундай юқори нархда сотиб олинган қурилманинг бир неча дақиқада ишдан чиқиши фойдаланувчилар учун катта молиявий зарба ҳисобланади.
…