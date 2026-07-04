Стеам Мачине консолларида жиддий носозлик: «Қизил ўлим чизиғи» пайдо бўлди

·0·Техно
Стеам Мачине консолларида жиддий носозлик: «Қизил ўлим чизиғи» пайдо бўлди

Геймерлар дунёси узоқ кутган Стеам Мачине консоллари бозорга чиқиши билан кутилмаган техник муаммоларга дуч келди. Қурилмани биринчилардан бўлиб қўлга киритган фойдаланувчилар тизимнинг бутунлай ишдан чиқишига сабаб бўлувчи жиддий аппарат носозлиги ҳақида хабар беришмоқда. Мазкур ҳолат ижтимоий тармоқларда аллақачон «қизил ўлим чизиғи» (Ред лине оф деат) номини олди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Reddit платформасининг ме_ҳилл тахаллусли фойдаланувчиси ушбу муаммога дуч келган илк харидорлардан бири бўлди. Унинг сўзларига кўра, консол дастурий таъминот янгиланишидан сўнг бир неча дақиқа ўтиб ишдан чиққан. Қурилманинг олд панелидаги ёруғлик индикаторида қизил чизиқ пайдо бўлган ва шундан сўнг Стеам Мачине қайта ишга тушмаган. Фойдаланувчи Но Манъс Sky ўйинини беш дақиқа ўйнаганидан сўнг тизим янгиланишни сўраганини ва жараён якунида консол «ўлганини» ёзмоқда.

График процессордаги носозликлар

Дигитал Фоундрй экспертларининг таъкидлашича, ёруғлик панелининг ўнг томонидаги қизил индикатор шунчаки безак эмас, балки махсус хатолик коди ҳисобланади. Стеам Мачине қўллаб-қувватлаш саҳифасидаги маълумотларга кўра, ушбу сигнал тизимда график процессор (GPU) билан боғлиқ жиддий носозлик аниқланганини англатади. Бошқа фойдаланувчилар ҳам мониторга тасвир чиқмаётганидан шикоят қилмоқдалар, бу эса график чипнинг ишдан чиққанини тасдиқловчи асосий белгидир.

Ҳозирда Reddit ҳамжамиятида турли хил техник ечимлар таклиф қилинаётган бўлса-да, мутахассислар энг тўғри йўл сифатида Вальве компаниясининг мижозларни қўллаб-қувватлаш хизматига мурожаат қилишни маслаҳат бермоқдалар. Бироқ, Стеам Мачине консолларининг ишлаб чиқариш ҳажми чеклангани ва бозорда тақчиллик кузатилаётгани сабабли, носоз қурилмани янгисига алмаштириш жараёни анча мураккаб кечиши мумкин.

Тарих такрорланадими?

Мазкур воқеа геймерларда Xbox 360 консолларидаги машҳур «қизил ўлим ҳалқаси» (РРоД) ёки PlayStation 3 даги «сариқ ўлим ҳалқаси» билан боғлиқ ёқиmsиз хотираларни уйғотмоқда. Ўша пайтда ушбу муаммолар минглаб қурилмаларнинг оммавий равишда яроқсиз ҳолга келишига сабаб бўлган эди. Стеам Мачине билан боғлиқ ҳолат ҳозирча ягона ҳолатми ёки оммавий нуқсонми, буни яқин ҳафталар ичида етказиб бериш ҳажми ортгач билиш мумкин бўлади.

Эслатиб ўтамиз, Стеам Мачине консолларининг расмий савдоси 30-июн куни бошланган эди. Қурилманинг тақчиллиги сабабли «қора бозор»да нархлар кескин кўтарилиб кетди. ixbt.com маълумотларига кўра, eBay аукционларида олиб-сотарлар консол учун 1700 доллардан 3200 долларгача нарх сўрашмоқда. Бундай юқори нархда сотиб олинган қурилманинг бир неча дақиқада ишдан чиқиши фойдаланувчилар учун катта молиявий зарба ҳисобланади.

Стеам МачинеВальвеКонсолТехнологияНосозлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Boeing Старлинер лойиҳасидаги муваффақиятсизликлар сабабини очиқладиNASA Boeing Старлинер лойиҳасидаги муваффақиятсизликлар сабабини очиқладиКеча, 23:55Браузерлар жанги: Сунъий интеллект Chrome ва Сафари ҳукмронлигига чек қўядими?Браузерлар жанги: Сунъий интеллект Chrome ва Сафари ҳукмронлигига чек қўядими?Кеча, 23:52Роскосмос тўлиқ қайта ишлатилувчи Корона ракетасини намойиш этадиРоскосмос тўлиқ қайта ишлатилувчи Корона ракетасини намойиш этадиКеча, 23:29Масофавий ишловчилар учун инқилобий гаджет: Дуне клавиатураси тақдим этилдиМасофавий ишловчилар учун инқилобий гаджет: Дуне клавиатураси тақдим этилдиКеча, 23:20Xiaomi ўнлаб оммабоп смартфонларни қўллаб-қувватлашни тўхтатди: рўйхатда Поко ва Redmi ҳам борXiaomi ўнлаб оммабоп смартфонларни қўллаб-қувватлашни тўхтатди: рўйхатда Поко ва Redmi ҳам борКеча, 22:57Нокиа афсонавий тугмали телефонларига сунъий интеллект ва видеоқўнғироқлар қўшилдиНокиа афсонавий тугмали телефонларига сунъий интеллект ва видеоқўнғироқлар қўшилдиКеча, 22:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди