Олимлар қуёш нури орқали водород олишда рекорд натижага эришди

·0·Техно
Олимлар қуёш нури орқали водород олишда рекорд натижага эришди

Фраунҳофер ИСE (Қуёш энергетикаси тизимлари институти) тадқиқотчилари қуёш энергиясини тўғридан-тўғри водородга айлантирувчи экспериментал қурилмани намойиш этишди. Мазкур технология 31,3 фоизлик самарадорлик кўрсаткичини қайд этиб, соҳадаги энг юқори натижалардан бирига айланди. Бу кашфиёт келажакда экологик тоза ва арзон “яшил” водород ишлаб чиқаришда янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда водород олишнинг анъанавий усуллари асосан икки босқичдан иборат: дастлаб қуёш панеллари электр энергиясини ишлаб чиқаради, сўнгра ушбу энергия сувни водород ва кислородга парчалайдиган электролизерга узатилади. ixbt.com маълумотига кўра, бундай жараёнда ҳар бир босқичда энергиянинг бир қисми муқаррар равишда йўқолади. Немис олимларининг янги ишланмаси эса ушбу оралиқ занжирни олиб ташлашга имкон беради.

Технологик янгилик ва самарадорлик сири

Янги тизим қуёш элементларини протон алмашинувчи мембранали электролизерлар билан тўғридан-тўғри боғлайди. Бу эса энергия йўқотишларини кескин камайтиришга хизмат қилади. Юқори самарадорликка эришиш учун олимлар концентраторли фотоэлектр технологиясидан фойдаланишди. Бунда махсус Фреснел линзалари қуёш нурини тўплайди ва уни фотоэлементларга йўналтиради.

Ушбу фотоэлементлар 4 вольтдан юқори кучланиш ҳосил қилиб, кетма-кет уланган иккита электролизерни қувват билан таъминлашга етарли энергия беради. Натижада сув молекулалари самарали тарзда кимёвий элементларга ажралади. Экспериментал модулнинг майдони атиги 64 квадрат сантиметр бўлишига қарамай, реал шароитлардаги синовлар унинг юқори салоҳиятини исботлади.

Лойиҳа раҳбари Франк Димротнинг таъкидлашича, технология ҳозирча ривожланишнинг дастлабки босқичида турибди. Шу сабабли, ушбу қурилмаларнинг қачон тижорий мақсадларда оммавий ишлаб чиқарилиши ҳақида аниқ муддатларни айтишга ҳали эрта. Ҳозирда жамоа технологияни бозорга олиб чиқиш учун Клеарсун Энергй компаниясига асос солиш ва инвесторларни жалб қилиш устида ишламоқда.

Ўзбекистон каби қуёшли кунлар кўп бўлган минтақалар учун бундай технологиялар келажакда катта аҳамият касб этиши мумкин. Қуёш энергиясини тўғридан-тўғри водород шаклида сақлаш ва ташиш, қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш самарадорлигини бир неча баробар оширади. Тадқиқотчиларнинг фикрича, концентраторли қуёш элементларининг электролизерлар билан тўғридан-тўғри уланиши келажакда экологик тоза ёқилғи олишнинг энг мақбул йўли бўлади.

ТехнологияҚуёш ЭнергиясиВодородФраунҳофер ИСEИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект одамларнинг ўрнини боса олмади: Компаниялар ходимларни қайтармоқдаСунъий интеллект одамларнинг ўрнини боса олмади: Компаниялар ходимларни қайтармоқдаБугун, 02:29Сунъий интеллект оламининг янги тили: 2024-йилда билишингиз керак бўлган асосий атамаларСунъий интеллект оламининг янги тили: 2024-йилда билишингиз керак бўлган асосий атамаларБугун, 02:23АҚШда 2Г тармоқлари даври бутунлай якунланмоқда: Т-Мобиле сўнгги станцияларни ўчирадиАҚШда 2Г тармоқлари даври бутунлай якунланмоқда: Т-Мобиле сўнгги станцияларни ўчирадиБугун, 01:57NASA коинотдаги энг қадимий телескоплардан бири Свифтни қутқариш операциясини бошладиNASA коинотдаги энг қадимий телескоплардан бири Свифтни қутқариш операциясини бошладиБугун, 01:25OnePlus глобал бозорни тарк этмоқдами: АҚШ ва Буюк Британияда смартфонлар тугаб қолдиOnePlus глобал бозорни тарк этмоқдами: АҚШ ва Буюк Британияда смартфонлар тугаб қолдиБугун, 00:55Стеам Мачине консолларида жиддий носозлик: «Қизил ўлим чизиғи» пайдо бўлдиСтеам Мачине консолларида жиддий носозлик: «Қизил ўлим чизиғи» пайдо бўлдиБугун, 00:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди