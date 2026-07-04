Мартин Одегаард Арсенални тарк этмайди: Galatasaray билан боғлиқ хабарлар рад этилди

·0·Спорт
Мартин Одегаард Арсенални тарк этмайди: Galatasaray билан боғлиқ хабарлар рад этилди

Лондоннинг Арсенал жамоаси сардори Мартин Одегаард атрофидаги трансфер миш-мишларига нуқта қўйилди. Сўнгги кунларда Туркия матбуотида тарқалган ярим ҳимоячининг Galatasaray клубига ўтиши борасидаги хабарлар ҳақиқатдан йироқ эканлиги маълум бўлди. Goal.com нашри манбаларига кўра, футболчининг Эмиратес стадионини тарк этиши ҳақидаги гап-сўзлар мутлақо асоссиздир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Туркия ОАВлари Galatasaray норвегиялик юлдуз билан шахсий шартнома шартларини келишиб олгани ҳақида бонг урган эди. Бироқ, Арсенал раҳбарияти ва футболчига яқин доиралардан олинган маълумотлар бу даъволарни инкор этмоқда. 27 ёшли ярим ҳимоячи айни дамда Лондонда бахтли ва клуб лойиҳасининг ажралмас қисми бўлиб қолишни истайди.

Мартин Одегаард 2021-йилда Арсенал сафига келиб қўшилганидан буён жамоанинг ўйин услубини шакллантирувчи асосий фигурага айланди. Дастлаб ижара асосида ҳаракат қилган футболчи, кейинчалик тўлиқ трансфер қилинди ва 2022-йилда жамоа сардори этиб тайинланди. Ўтган мавсум унинг фаолиятидаги энг муваффақиятлиси бўлди, чунки у жамоа билан 22 йиллик танаффусдан сўнг Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритди.

Сардорнинг жамоадаги ўрни ва ютуқлари

Арсенал сафида жами 234 та учрашувда майдонга тушиб, 42 та гол уришга улгурган Одегаард, нафақат майдонда, балки кийиниш хонасида ҳам катта нуфузга эга. У кетма-кет икки мавсум (2022-23 ва 2023-24) давомида клубнинг энг яхши футболчиси деб топилгани ҳам унинг барқарорлигидан далолат беради. Шунингдек, у жамоа билан Чемпионлар лигаси финалига қадар етиб бориб, Пари Сен-Жермен клубига қарши баҳсда кумуш медалларга эга чиққан.

Ҳозирги вақтда футболчи бор эътиборини Норвегия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги иштирокига қаратган. Норвегия терма жамоаси 1998-йилдан буён илк бор бундай нуфузли турнирда қатнашмоқда ва Одегаард сардорлигида ажойиб натижаларни қайд этмоқда. У гуруҳ босқичидаги Ироқ ва Сенегалга қарши баҳсларда, шунингдек, 1/16 финалда Кот-дъИвуар устидан қозонилган ғалабада ҳам голли узатмаларни амалга оширди.

Арсенал устози Микел Артета ҳам ўз сардорини қўйиб юбориш ниятида эмас. Жамоа келгуси мавсумда ўз чемпионлик унвонини ҳимоя қилишни мақсад қилган ва бунда Мартин Одегаард асосий етакчи сифатида кўрилмоқда. Galatasaray билан боғлиқ хабарлар эса шунчаки трансфер бозоридаги навбатдаги миш-миш бўлиб чиқди. Футболчининг амалдаги шартномаси ва клубдаги роли унинг яқин орада Лондонни тарк этмаслигини тасдиқлайди.

АрсеналМартин ОдегаардТрансферАнглия Премер-лигасиGalatasaray
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анчелотти Неймарнинг ҳолати ҳақида очиқ гапирдиАнчелотти Неймарнинг ҳолати ҳақида очиқ гапирдиБугун, 01:59Миср Австралияни пеналтилар сериясида мағлуб этдиМиср Австралияни пеналтилар сериясида мағлуб этдиБугун, 01:56ЎФА ЖЧ-2026 чипталари бўйича барча рақамларни очиқлади...ЎФА ЖЧ-2026 чипталари бўйича барча рақамларни очиқлади...Бугун, 01:22ЖЧ-2026да автоголлар бўйича тарихий рекорд янгиландиЖЧ-2026да автоголлар бўйича тарихий рекорд янгиландиБугун, 01:10Постекоглу Роналдунинг «Ан Наср»ини қабул қилиб олдиПостекоглу Роналдунинг «Ан Наср»ини қабул қилиб олдиБугун, 01:06Челси аёллар жамоаси япониялик иқтидор Манака Матсукубони ўз сафига қўшиб олдиЧелси аёллар жамоаси япониялик иқтидор Манака Матсукубони ўз сафига қўшиб олдиБугун, 00:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди