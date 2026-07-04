Мартин Одегаард Арсенални тарк этмайди: Galatasaray билан боғлиқ хабарлар рад этилди
Лондоннинг Арсенал жамоаси сардори Мартин Одегаард атрофидаги трансфер миш-мишларига нуқта қўйилди. Сўнгги кунларда Туркия матбуотида тарқалган ярим ҳимоячининг Galatasaray клубига ўтиши борасидаги хабарлар ҳақиқатдан йироқ эканлиги маълум бўлди. Goal.com нашри манбаларига кўра, футболчининг Эмиратес стадионини тарк этиши ҳақидаги гап-сўзлар мутлақо асоссиздир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Туркия ОАВлари Galatasaray норвегиялик юлдуз билан шахсий шартнома шартларини келишиб олгани ҳақида бонг урган эди. Бироқ, Арсенал раҳбарияти ва футболчига яқин доиралардан олинган маълумотлар бу даъволарни инкор этмоқда. 27 ёшли ярим ҳимоячи айни дамда Лондонда бахтли ва клуб лойиҳасининг ажралмас қисми бўлиб қолишни истайди.
Мартин Одегаард 2021-йилда Арсенал сафига келиб қўшилганидан буён жамоанинг ўйин услубини шакллантирувчи асосий фигурага айланди. Дастлаб ижара асосида ҳаракат қилган футболчи, кейинчалик тўлиқ трансфер қилинди ва 2022-йилда жамоа сардори этиб тайинланди. Ўтган мавсум унинг фаолиятидаги энг муваффақиятлиси бўлди, чунки у жамоа билан 22 йиллик танаффусдан сўнг Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритди.
Сардорнинг жамоадаги ўрни ва ютуқлариАрсенал сафида жами 234 та учрашувда майдонга тушиб, 42 та гол уришга улгурган Одегаард, нафақат майдонда, балки кийиниш хонасида ҳам катта нуфузга эга. У кетма-кет икки мавсум (2022-23 ва 2023-24) давомида клубнинг энг яхши футболчиси деб топилгани ҳам унинг барқарорлигидан далолат беради. Шунингдек, у жамоа билан Чемпионлар лигаси финалига қадар етиб бориб, Пари Сен-Жермен клубига қарши баҳсда кумуш медалларга эга чиққан.
Ҳозирги вақтда футболчи бор эътиборини Норвегия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги иштирокига қаратган. Норвегия терма жамоаси 1998-йилдан буён илк бор бундай нуфузли турнирда қатнашмоқда ва Одегаард сардорлигида ажойиб натижаларни қайд этмоқда. У гуруҳ босқичидаги Ироқ ва Сенегалга қарши баҳсларда, шунингдек, 1/16 финалда Кот-дъИвуар устидан қозонилган ғалабада ҳам голли узатмаларни амалга оширди.
Арсенал устози Микел Артета ҳам ўз сардорини қўйиб юбориш ниятида эмас. Жамоа келгуси мавсумда ўз чемпионлик унвонини ҳимоя қилишни мақсад қилган ва бунда Мартин Одегаард асосий етакчи сифатида кўрилмоқда. Galatasaray билан боғлиқ хабарлар эса шунчаки трансфер бозоридаги навбатдаги миш-миш бўлиб чиқди. Футболчининг амалдаги шартномаси ва клубдаги роли унинг яқин орада Лондонни тарк этмаслигини тасдиқлайди.
…