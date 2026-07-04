Huawei Мате 80 Pro ва Кирин 9030 Pro: Графика самарадорлиги 76 фоизга ошди

·0·Техно
Huawei Мате 80 Pro ва Кирин 9030 Pro: Графика самарадорлиги 76 фоизга ошди

Хитойнинг технологик гиганти Huawei ўзининг янги флагмани Мате 80 Pro ва унинг юраги бўлган Кирин 9030 Pro процессори билан мобил бозорида катта шов-шув кўтармоқда. Билибили платформасидаги машҳур Геекерван канали томонидан ўтказилган чуқур техник таҳлиллар шуни кўрсатадики, янги чип нафақат унумдорлик, балки энергия самарадорлиги борасида ҳам саноат етакчилари билан рақобатлаша олади. Бу Huawei учун санкциялар шароитида ўзининг мустақил экотизимини яратиш йўлидаги муҳим қадамдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Кирин 9030 Pro процессори тахминан 15 миллиард транзисторни ўз ичига олади, бу кўрсаткич бўйича у Apple А15 ва Qualcomm Snapdragon 8 Ген 2 каби машҳур чиплар даражасига кўтарилган. Янги процессор 9 ядроли архитектурага эга бўлиб, у 14 та оқимда ишлайди. Унинг таркибида 2,75 ГГс частотали битта супер ядро, тўртта юқори унумдорликдаги ва тўртта энергия тежовчи ядро мавжуд. Бундай конфигурация қурилманинг оғир вазифалар ва кундалик ишлар ўртасида мувозанатни сақлашига ёрдам беради.

Графика ва ўйинлардаги инқилобий ўсиш

Энг катта ўзгариш Малианг 935 график процессорида кузатилган. 3DMark Стеел Номад Light тестлари натижасига кўра, янги GPU аввалги авлод Кирин 9020 билан солиштирилганда унумдорликни 76 фоизга оширишга муваффақ бўлган. Бу ўзбекистонлик геймерлар ва мобил графикага талабчан фойдаланувчилар учун жуда муҳим янгиликдир, чунки чип аппарат даражасида нурларни кузатиш (рай трасинг) технологиясини ҳам қўллаб-қувватлайди.

Ўйин синовларида Мате 80 Pro ҳайратланарли натижаларни қайд этди. Масалан, Геншин Импакт ўйинининг HarmonyOS учун оптималлаштирилган талқинида қурилма 804п пикселлар сонида барқарор 60 ФПС (кадр/сония) тезликни таъминлади. Бунда ўртача энергия сарфи бор-йўғи 4,9 Вни ташкил этди. Мутахассисларнинг фикрича, бу кўрсаткич Snapdragon 8 Ген 3 процессоридан ҳам самаралироқдир, чунки Qualcomm чипи пастроқ (720п) сифатда кўпроқ қувват сарфлайди.

Архитектура ва оптималлаштириш сирлари

Чипнинг ички тузилишида кеш хотирага алоҳида эътибор қаратилган. Супер ядронинг Л2 кеши 2 МБга, умумий Л3 кеши эса 12 МБга етказилди. Шунингдек, тизим кешининг (СЛК) ҳам 12 МБгача кенгайтирилиши маълумотлар алмашинуви тезлигини сезиларли даражада оширган. Натижада HarmonyOS интерфейси янада равон ва тезкор ишлашни бошлаган.

Процессорнинг бошқа блоклари ҳам сезиларли даражада янгиланган:

  • Нейропроцессор (NPU) энди учта ҳисоблаш блокидан иборат архитектурадан фойдаланади;
  • Тасвирни қайта ишлаш блоки (ИСП) 9.0 версиясигача янгиланган;
  • Ўрнатилган модем майдони 31 фоизга қисқартирилиб, бошқа компонентлар учун жой бўшатилган.

ixbt.com маълумотларига кўра, Huawei ўзининг аппарат таъминоти ва дастурий таъминотини (HarmonyOS) шу қадар зич интеграция қилганки, бу қурилманинг умумий унумдорлигини янги босқичга олиб чиққан. Ўзбекистон бозорида Huawei смартфонларига бўлган қизиқиш ҳамон юқорилигини ҳисобга олсак, Мате 80 Pro ўзининг юқори автономлиги ва кучли графикаси билан флагманлар сегментида муносиб ўрин эгаллаши кутилмоқда.

HuaweiКиринСмартфонТехнологияПроцессор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

AnTuTu ҳисоботи: Замонавий Android смартфонлар қандай техник кўрсаткичларга эга?AnTuTu ҳисоботи: Замонавий Android смартфонлар қандай техник кўрсаткичларга эга?Бугун, 07:52Intel ўрта сегментда инқилоб қилмоқчи: Core Ultra 5 процессорлари 22 ядроли бўладиIntel ўрта сегментда инқилоб қилмоқчи: Core Ultra 5 процессорлари 22 ядроли бўладиБугун, 07:22Авиация инқилоби: ЖетЗеро компанияси Boeing ўрнини босувчи З4 самолётини йиғишни бошладиАвиация инқилоби: ЖетЗеро компанияси Boeing ўрнини босувчи З4 самолётини йиғишни бошладиБугун, 06:51Хитой дунёдаги энг йирик сузувчи шамол турбинасини ишга туширдиХитой дунёдаги энг йирик сузувчи шамол турбинасини ишга туширдиБугун, 06:24Энергетика инқилоби: 1500 мартадан ортиқ қувватланувчи янги рух-ионли аккумулятор яратилдиЭнергетика инқилоби: 1500 мартадан ортиқ қувватланувчи янги рух-ионли аккумулятор яратилдиБугун, 05:59Биологияда инқилоб: Олимлар ўз-ўзидан кўпаядиган илк синтетик ҳужайрани яратишдиБиологияда инқилоб: Олимлар ўз-ўзидан кўпаядиган илк синтетик ҳужайрани яратишдиБугун, 05:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди