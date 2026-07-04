Huawei Мате 80 Pro ва Кирин 9030 Pro: Графика самарадорлиги 76 фоизга ошди
Хитойнинг технологик гиганти Huawei ўзининг янги флагмани Мате 80 Pro ва унинг юраги бўлган Кирин 9030 Pro процессори билан мобил бозорида катта шов-шув кўтармоқда. Билибили платформасидаги машҳур Геекерван канали томонидан ўтказилган чуқур техник таҳлиллар шуни кўрсатадики, янги чип нафақат унумдорлик, балки энергия самарадорлиги борасида ҳам саноат етакчилари билан рақобатлаша олади. Бу Huawei учун санкциялар шароитида ўзининг мустақил экотизимини яратиш йўлидаги муҳим қадамдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Кирин 9030 Pro процессори тахминан 15 миллиард транзисторни ўз ичига олади, бу кўрсаткич бўйича у Apple А15 ва Qualcomm Snapdragon 8 Ген 2 каби машҳур чиплар даражасига кўтарилган. Янги процессор 9 ядроли архитектурага эга бўлиб, у 14 та оқимда ишлайди. Унинг таркибида 2,75 ГГс частотали битта супер ядро, тўртта юқори унумдорликдаги ва тўртта энергия тежовчи ядро мавжуд. Бундай конфигурация қурилманинг оғир вазифалар ва кундалик ишлар ўртасида мувозанатни сақлашига ёрдам беради.
Графика ва ўйинлардаги инқилобий ўсишЭнг катта ўзгариш Малианг 935 график процессорида кузатилган. 3DMark Стеел Номад Light тестлари натижасига кўра, янги GPU аввалги авлод Кирин 9020 билан солиштирилганда унумдорликни 76 фоизга оширишга муваффақ бўлган. Бу ўзбекистонлик геймерлар ва мобил графикага талабчан фойдаланувчилар учун жуда муҳим янгиликдир, чунки чип аппарат даражасида нурларни кузатиш (рай трасинг) технологиясини ҳам қўллаб-қувватлайди.
Ўйин синовларида Мате 80 Pro ҳайратланарли натижаларни қайд этди. Масалан, Геншин Импакт ўйинининг HarmonyOS учун оптималлаштирилган талқинида қурилма 804п пикселлар сонида барқарор 60 ФПС (кадр/сония) тезликни таъминлади. Бунда ўртача энергия сарфи бор-йўғи 4,9 Вни ташкил этди. Мутахассисларнинг фикрича, бу кўрсаткич Snapdragon 8 Ген 3 процессоридан ҳам самаралироқдир, чунки Qualcomm чипи пастроқ (720п) сифатда кўпроқ қувват сарфлайди.
Архитектура ва оптималлаштириш сирлариЧипнинг ички тузилишида кеш хотирага алоҳида эътибор қаратилган. Супер ядронинг Л2 кеши 2 МБга, умумий Л3 кеши эса 12 МБга етказилди. Шунингдек, тизим кешининг (СЛК) ҳам 12 МБгача кенгайтирилиши маълумотлар алмашинуви тезлигини сезиларли даражада оширган. Натижада HarmonyOS интерфейси янада равон ва тезкор ишлашни бошлаган.
Процессорнинг бошқа блоклари ҳам сезиларли даражада янгиланган:
- Нейропроцессор (NPU) энди учта ҳисоблаш блокидан иборат архитектурадан фойдаланади;
- Тасвирни қайта ишлаш блоки (ИСП) 9.0 версиясигача янгиланган;
- Ўрнатилган модем майдони 31 фоизга қисқартирилиб, бошқа компонентлар учун жой бўшатилган.
ixbt.com маълумотларига кўра, Huawei ўзининг аппарат таъминоти ва дастурий таъминотини (HarmonyOS) шу қадар зич интеграция қилганки, бу қурилманинг умумий унумдорлигини янги босқичга олиб чиққан. Ўзбекистон бозорида Huawei смартфонларига бўлган қизиқиш ҳамон юқорилигини ҳисобга олсак, Мате 80 Pro ўзининг юқори автономлиги ва кучли графикаси билан флагманлар сегментида муносиб ўрин эгаллаши кутилмоқда.
…