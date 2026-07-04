Аргентина Жаҳон чемпионатида сенсациядан қутулиб қолди: Месси ва Ромеро қаҳрамон бўлди

·0·Спорт
Аргентина Жаҳон чемпионатида сенсациядан қутулиб қолди: Месси ва Ромеро қаҳрамон бўлди

Амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина терма жамоаси навбатдаги Жаҳон чемпионатининг нимчорак финал йўлланмасини қўлга киритди, бироқ кутилмаган рақиб — Кабо-Вердега қарши баҳс жанубий америкаликлар учун ҳақиқий синовга айланди. Маями стадионида бўлиб ўтган учрашувда Лионель Месси ва Кристиан Ромеро жамоани тарихий шармандаликдан қутқариб қолди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйин кутилмаган сценарий остида бошланди. Гарчи Аргентина тўп назоратини ўз қўлига олган бўлса-да, Кабо-Верде вакиллари дастлабки 10 дақиқадаёқ Эмилиано Мартинез дарвозасини жиддий хавф остида қолдиришди. Лионель Скалони шогирдлари эса ўз услубларига содиқ қолган ҳолда, шошилмасдан ҳужум ташкил қилишга интилишди. Учрашувнинг биринчи бўлимида Лисандро Мартинез томонидан етказиб берилган ажойиб узатмани Лионель Месси маҳорат билан тўхтатди ва ҳисобни очди.

Кабо-Верденинг матонати ва Аргентинанинг асабийлашиши

Биринчи бўлимда Аргентина устунлик қилган бўлса-да, танаффусдан сўнг вазият бутунлай ўзгарди. Кабо-Верде таслим бўлиш ниятида эмаслигини кўрсатди. Энзо Фернандез ўз ҳудудида Дерой Дуартени эътиборсиз қолдириши оқибатида, рақиб футболчиси ҳисобни тенглаштирди. Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу голдан сўнг Аргентина ўйинида тартибсизлик ва асабийлик кўзга ташлана бошлади.

Кабо-Верде дарвозабони Возинҳа учрашув қаҳрамонларидан бирига айланди. У Лионель Мессининг бирга-бир вазиятдаги зарбасини ва ўйин сўнгидаги хавфли жарима зарбасини қайтариб, ўйинни қўшимча бўлимларга қадар олиб борди. Аргентина каби гигант жамоа учун бу кутилмаган ҳолат эди.

Қўшимча бўлимлардаги драматик якун

Экстра-таймлар бошида Лисандро Мартинез кучли зарба билан Аргентинани яна олдинга олиб чиқди. Аммо Кабо-Верде яна бир бор мўъжиза кўрсатди: Сиднй Лопес Кабрал кутилмаган бурчакдан дарвоза тўққизлигини аниқ нишонга олиб, ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди. Бу гол стадиондаги мухлисларни ҳайратда қолдирди.

Ўйин якунланишига саноқли дақиқалар қолганида Лионель Месси томонидан ижро этилган бурчак тўпини Кристиан Ромеро боши билан дарвозага жойлаб, якуний 3:2 ҳисобини ўрнатди. Гарчи Кабо-Верде мағлуб бўлган бўлса-да, улар амалдаги чемпионларга қарши муносиб қаршилик кўрсатиб, турнирнинг энг ёрқин ўйинларидан бирини тақдим этишди.

Ушбу ғалабадан сўнг Аргентина плей-офф босқичига йўл олди, бироқ жамоанинг ҳимоядаги хатолари ва ўйин давомидаги пасайишлар мутахассислар томонидан танқид қилиниши табиий. Лионель Месси ва унинг жамоадошлари учун чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш осон кечмаслиги ушбу баҳсда яққол намоён бўлди.

АргентинаЛионель МессиЖаҳон ЧемпионатиФутболКабо-Верде
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мартин Одегаард Арсенални тарк этмайди: Galatasaray билан боғлиқ хабарлар рад этилдиМартин Одегаард Арсенални тарк этмайди: Galatasaray билан боғлиқ хабарлар рад этилдиБугун, 02:53Анчелотти Неймарнинг ҳолати ҳақида очиқ гапирдиАнчелотти Неймарнинг ҳолати ҳақида очиқ гапирдиБугун, 01:59Миср Австралияни пеналтилар сериясида мағлуб этдиМиср Австралияни пеналтилар сериясида мағлуб этдиБугун, 01:56ЎФА ЖЧ-2026 чипталари бўйича барча рақамларни очиқлади...ЎФА ЖЧ-2026 чипталари бўйича барча рақамларни очиқлади...Бугун, 01:22ЖЧ-2026да автоголлар бўйича тарихий рекорд янгиландиЖЧ-2026да автоголлар бўйича тарихий рекорд янгиландиБугун, 01:10Постекоглу Роналдунинг «Ан Наср»ини қабул қилиб олдиПостекоглу Роналдунинг «Ан Наср»ини қабул қилиб олдиБугун, 01:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди