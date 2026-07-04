Аргентина Жаҳон чемпионатида сенсациядан қутулиб қолди: Месси ва Ромеро қаҳрамон бўлди
Амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина терма жамоаси навбатдаги Жаҳон чемпионатининг нимчорак финал йўлланмасини қўлга киритди, бироқ кутилмаган рақиб — Кабо-Вердега қарши баҳс жанубий америкаликлар учун ҳақиқий синовга айланди. Маями стадионида бўлиб ўтган учрашувда Лионель Месси ва Кристиан Ромеро жамоани тарихий шармандаликдан қутқариб қолди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйин кутилмаган сценарий остида бошланди. Гарчи Аргентина тўп назоратини ўз қўлига олган бўлса-да, Кабо-Верде вакиллари дастлабки 10 дақиқадаёқ Эмилиано Мартинез дарвозасини жиддий хавф остида қолдиришди. Лионель Скалони шогирдлари эса ўз услубларига содиқ қолган ҳолда, шошилмасдан ҳужум ташкил қилишга интилишди. Учрашувнинг биринчи бўлимида Лисандро Мартинез томонидан етказиб берилган ажойиб узатмани Лионель Месси маҳорат билан тўхтатди ва ҳисобни очди.
Кабо-Верденинг матонати ва Аргентинанинг асабийлашишиБиринчи бўлимда Аргентина устунлик қилган бўлса-да, танаффусдан сўнг вазият бутунлай ўзгарди. Кабо-Верде таслим бўлиш ниятида эмаслигини кўрсатди. Энзо Фернандез ўз ҳудудида Дерой Дуартени эътиборсиз қолдириши оқибатида, рақиб футболчиси ҳисобни тенглаштирди. Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу голдан сўнг Аргентина ўйинида тартибсизлик ва асабийлик кўзга ташлана бошлади.
Кабо-Верде дарвозабони Возинҳа учрашув қаҳрамонларидан бирига айланди. У Лионель Мессининг бирга-бир вазиятдаги зарбасини ва ўйин сўнгидаги хавфли жарима зарбасини қайтариб, ўйинни қўшимча бўлимларга қадар олиб борди. Аргентина каби гигант жамоа учун бу кутилмаган ҳолат эди.
Қўшимча бўлимлардаги драматик якунЭкстра-таймлар бошида Лисандро Мартинез кучли зарба билан Аргентинани яна олдинга олиб чиқди. Аммо Кабо-Верде яна бир бор мўъжиза кўрсатди: Сиднй Лопес Кабрал кутилмаган бурчакдан дарвоза тўққизлигини аниқ нишонга олиб, ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди. Бу гол стадиондаги мухлисларни ҳайратда қолдирди.
Ўйин якунланишига саноқли дақиқалар қолганида Лионель Месси томонидан ижро этилган бурчак тўпини Кристиан Ромеро боши билан дарвозага жойлаб, якуний 3:2 ҳисобини ўрнатди. Гарчи Кабо-Верде мағлуб бўлган бўлса-да, улар амалдаги чемпионларга қарши муносиб қаршилик кўрсатиб, турнирнинг энг ёрқин ўйинларидан бирини тақдим этишди.
Ушбу ғалабадан сўнг Аргентина плей-офф босқичига йўл олди, бироқ жамоанинг ҳимоядаги хатолари ва ўйин давомидаги пасайишлар мутахассислар томонидан танқид қилиниши табиий. Лионель Месси ва унинг жамоадошлари учун чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш осон кечмаслиги ушбу баҳсда яққол намоён бўлди.
…