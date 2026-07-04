Intel ўрта сегментда инқилоб қилмоқчи: Core Ultra 5 процессорлари 22 ядроли бўлади

·0·Техно
Intel ўрта сегментда инқилоб қилмоқчи: Core Ultra 5 процессорлари 22 ядроли бўлади

Яримўтказгичлар бозорининг етакчиси Intel компанияси ўзининг келажакдаги процессорлари билан фойдаланувчиларни ҳайратда қолдиришга тайёрланмоқда. Инсайдер Жайкиҳн томонидан тақдим этилган сўнгги маълумотларга кўра, компаниянинг Nova Лаке-С оиласига мансуб Core Ultra 5 моделлари ўрта тоифадаги чиплар учун мисли кўрилмаган техник хусусиятларга эга бўлади. Бу эса Intel учун рақобатда янги саҳифа очиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги авлод Core Ultra 5 процессорлари бир вақтнинг ўзида 22 та ядрони ўз ичига олиши айтилмоқда. Ушбу конфигурация олтита юқори унумдорликка эга Коёте Кове (П-ядролар), 12 та энергия тежамкор Арктик Вольф (Э-ядролар) ва тўртта кам қувватли ЛП-Э-ядролардан ташкил топади. Бундай ёндашув ҳатто ўрта даражадаги компьютерларда ҳам мураккаб вазифаларни ва оғир ўйинларни муаммосиз бажариш имконини беради.

Катта ҳажмдаги кеш ва энергия самарадорлиги

Nova Лаке-С сериясининг энг асосий ўзига хослиги бЛЛК (биг Ласт Левел Каче) технологияси бўлади. Маълумотларга кўра, Core Ultra 5 процессорлари 144 МБ ҳажмдаги кеш-хотира билан таъминланади. Бу кўрсаткич ҳозирги кунда AMD компаниясининг X3D сериясидаги ўйин процессорлари билан бевосита рақобат қилиш имконини беради. Кеш-хотиранинг катталиги айниқса кадрлар частотаси (ФПС) юқори бўлиши муҳим бўлган замонавий видеоўйинларда катта устунлик беради.

Intel ушбу туркумда иккита асосий моделни чиқаришни режалаштирмоқда. Биринчиси — 125 В қувват сарфига эга ва мультипликатори очиқ бўлган К-серияли модел бўлса, иккинчиси — бор-йўғи 65 В энергия истеъмол қиладиган, лекин юқори самарадорликни сақлаб қоладиган стандарт моделдир. Бу эса фойдаланувчиларга ҳам кучли совутиш тизимига эга ўйин компьютерлари, ҳам ихчам ва тежамкор ишчи станциялар учун мос танлов имконини беради.

Келажак платформаси ва чиқарилиш муддати

Nova Лаке-С туркумидаги процессорлар мутлақо янги платформага ўтиши кутилмоқда. ixbt.com хабарига кўра, ушбу чиплар ЛГА1954 сокетига эга бўлади ва 900-серияли чипсетлар билан ишлайди. Шунингдек, янги тизимлар DDR5-8000 тезкор хотира стандартини қўллаб-қувватлаши кўзда тутилган. Бу эса компьютернинг умумий ўтказувчанлик қобилиятини сезиларли даражада оширади.

Флагман моделлар ҳақида ҳам қизиқарли маълумотлар мавжуд. Nova Лаке-С оиласининг энг юқори поғонасидан жой оладиган процессорлар 52 тагача ядро ва ҳайратланарли 288 МБ кеш-хотирага эга бўлиши мумкин. Бундай қувват ҳатто энг талабчан профессионал дастурлар ва рендерлаш жараёнлари учун ҳам ортиғи билан етарли бўлади.

Мухлислар ушбу янгиликларни бироз кутишларига тўғри келади. Nova Лаке-С линиясининг расмий дебюти 2027-йилнинг бошига режалаштирилган. Шунга қарамай, Intel ҳозирдан ўзининг технологик устунлигини намойиш этиш орқали фойдаланувчилар эътиборини ўзига қаратишга эришмоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу процессорлар пайдо бўлиши билан юқори унумдорликка эга тизимларга бўлган талаб янги босқичга чиқиши шубҳасиз.

IntelCore Ultra 5Nova Лаке-СПроцессорТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Авиация инқилоби: ЖетЗеро компанияси Boeing ўрнини босувчи З4 самолётини йиғишни бошладиАвиация инқилоби: ЖетЗеро компанияси Boeing ўрнини босувчи З4 самолётини йиғишни бошладиБугун, 06:51Хитой дунёдаги энг йирик сузувчи шамол турбинасини ишга туширдиХитой дунёдаги энг йирик сузувчи шамол турбинасини ишга туширдиБугун, 06:24Энергетика инқилоби: 1500 мартадан ортиқ қувватланувчи янги рух-ионли аккумулятор яратилдиЭнергетика инқилоби: 1500 мартадан ортиқ қувватланувчи янги рух-ионли аккумулятор яратилдиБугун, 05:59Биологияда инқилоб: Олимлар ўз-ўзидан кўпаядиган илк синтетик ҳужайрани яратишдиБиологияда инқилоб: Олимлар ўз-ўзидан кўпаядиган илк синтетик ҳужайрани яратишдиБугун, 05:21Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни бердиСунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни бердиБугун, 04:26Моторола дунё бўйлаб бепул мобил интернет тақдим этувчи Глобал Коннект хизматини ишга туширдиМоторола дунё бўйлаб бепул мобил интернет тақдим этувчи Глобал Коннект хизматини ишга туширдиБугун, 03:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди