Intel ўрта сегментда инқилоб қилмоқчи: Core Ultra 5 процессорлари 22 ядроли бўлади
Яримўтказгичлар бозорининг етакчиси Intel компанияси ўзининг келажакдаги процессорлари билан фойдаланувчиларни ҳайратда қолдиришга тайёрланмоқда. Инсайдер Жайкиҳн томонидан тақдим этилган сўнгги маълумотларга кўра, компаниянинг Nova Лаке-С оиласига мансуб Core Ultra 5 моделлари ўрта тоифадаги чиплар учун мисли кўрилмаган техник хусусиятларга эга бўлади. Бу эса Intel учун рақобатда янги саҳифа очиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги авлод Core Ultra 5 процессорлари бир вақтнинг ўзида 22 та ядрони ўз ичига олиши айтилмоқда. Ушбу конфигурация олтита юқори унумдорликка эга Коёте Кове (П-ядролар), 12 та энергия тежамкор Арктик Вольф (Э-ядролар) ва тўртта кам қувватли ЛП-Э-ядролардан ташкил топади. Бундай ёндашув ҳатто ўрта даражадаги компьютерларда ҳам мураккаб вазифаларни ва оғир ўйинларни муаммосиз бажариш имконини беради.
Катта ҳажмдаги кеш ва энергия самарадорлигиNova Лаке-С сериясининг энг асосий ўзига хослиги бЛЛК (биг Ласт Левел Каче) технологияси бўлади. Маълумотларга кўра, Core Ultra 5 процессорлари 144 МБ ҳажмдаги кеш-хотира билан таъминланади. Бу кўрсаткич ҳозирги кунда AMD компаниясининг X3D сериясидаги ўйин процессорлари билан бевосита рақобат қилиш имконини беради. Кеш-хотиранинг катталиги айниқса кадрлар частотаси (ФПС) юқори бўлиши муҳим бўлган замонавий видеоўйинларда катта устунлик беради.
Intel ушбу туркумда иккита асосий моделни чиқаришни режалаштирмоқда. Биринчиси — 125 В қувват сарфига эга ва мультипликатори очиқ бўлган К-серияли модел бўлса, иккинчиси — бор-йўғи 65 В энергия истеъмол қиладиган, лекин юқори самарадорликни сақлаб қоладиган стандарт моделдир. Бу эса фойдаланувчиларга ҳам кучли совутиш тизимига эга ўйин компьютерлари, ҳам ихчам ва тежамкор ишчи станциялар учун мос танлов имконини беради.
Келажак платформаси ва чиқарилиш муддатиNova Лаке-С туркумидаги процессорлар мутлақо янги платформага ўтиши кутилмоқда. ixbt.com хабарига кўра, ушбу чиплар ЛГА1954 сокетига эга бўлади ва 900-серияли чипсетлар билан ишлайди. Шунингдек, янги тизимлар DDR5-8000 тезкор хотира стандартини қўллаб-қувватлаши кўзда тутилган. Бу эса компьютернинг умумий ўтказувчанлик қобилиятини сезиларли даражада оширади.
Флагман моделлар ҳақида ҳам қизиқарли маълумотлар мавжуд. Nova Лаке-С оиласининг энг юқори поғонасидан жой оладиган процессорлар 52 тагача ядро ва ҳайратланарли 288 МБ кеш-хотирага эга бўлиши мумкин. Бундай қувват ҳатто энг талабчан профессионал дастурлар ва рендерлаш жараёнлари учун ҳам ортиғи билан етарли бўлади.
Мухлислар ушбу янгиликларни бироз кутишларига тўғри келади. Nova Лаке-С линиясининг расмий дебюти 2027-йилнинг бошига режалаштирилган. Шунга қарамай, Intel ҳозирдан ўзининг технологик устунлигини намойиш этиш орқали фойдаланувчилар эътиборини ўзига қаратишга эришмоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу процессорлар пайдо бўлиши билан юқори унумдорликка эга тизимларга бўлган талаб янги босқичга чиқиши шубҳасиз.
…