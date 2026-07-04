AnTuTu ҳисоботи: Замонавий Android смартфонлар қандай техник кўрсаткичларга эга?
Смартфонлар бозорида технологик пойга янги босқичга кўтарилмоқда. AnTuTu бенчмарки мутахассислари 2026-йилнинг иккинчи чораги якунлари бўйича Android қурилмалар фойдаланувчиларининг афзалликларини таҳлил қилиб, бугунги кунда оммалашган "идеал" смартфон қиёфасини эълон қилди. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, фойдаланувчилар энди нафақат ташқи кўриниш, балки максимал унумдорлик учун қўшимча маблағ сарфлашга тайёр. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, ҳисобот даврида энг катта ўсиш оператив хотира (RAM) сиғимида кузатилган. Ҳозирда Android смартфонлар эгаларининг 41,7 фоизи 16 GB оператив хотирага эга қурилмалардан фойдаланмоқда. Бу кўрсаткич ўтган чоракка нисбатан 3,4 фоизга ошган. Ушбу тенденция шуни англатадики, замонавий иловалар ва ўйинлар, шунингдек, тизимга интеграция қилинаётган сунъий интеллект функциялари кўпроқ ресурс талаб қилмоқда.
Хотира сиғими ва дисплей имкониятлариФақатгина тезкор хотира эмас, балки доимий хотира (флаш-меморй) сиғимига бўлган талаб ҳам сезиларли даражада ўсган. Таҳлиллар шуни кўрсатадики, 512 GB ва 1 TB ҳажмли хотирага эга моделлар оммавийлашиб бормоқда. Фойдаланувчилар юқори сифатли видео ва фотосуратларни сақлаш учун катта ҳажмдаги жойга эҳтиёж сезмоқдалар, бу эса кичик ҳажмли (128 GB ёки 256 GB) моделларнинг бозордаги улуши камайишига олиб келмоқда.
Экран параметрлари бўйича ҳам аниқ стандартлар шаклланиб улгурган. Бугунги кунда аксарият фойдаланувчилар диагонали 6,7 дюймдан катта бўлган дисплейларни афзал кўришмоқда. Тасвир равонлигини таъминловчи 120 Hz янгиланиш частотаси эса аллақачон ўрта ва юқори сегментдаги смартфонлар учун мажбурий атрибутга айланган. Бу ўйин ихлосмандлари ва контент истеъмол қилувчилар учун асосий мезонлардан бири бўлиб қолмоқда.
Процессорлар ва дастурий таъминотҚурилмаларнинг "юраги" масаласида Qualcomm компаниясининг СоК (тизимли кристал) ечимлари етакчиликни сақлаб турибди. 8 ядроли марказий процессорлар бозорнинг мутлақ ҳукмрон кучига айланган. AnTuTu маълумотларига кўра, айнан Qualcomm чиплари унумдорлик ва энергия самарадорлиги ўртасидаги мувозанатни энг яхши таъминлаб бераётгани учун фойдаланувчилар танловига сабаб бўлмоқда.
Дастурий таъминот соҳасида эса Android 16 операцион тизимининг шиддат билан тарқалаётгани кузатилмоқда. Аксарият йирик ишлаб чиқарувчилар ўзларининг долзарб моделларини янги версияга ўтказишга улгурган. Бу фойдаланувчиларга энг сўнгги хавфсизлик янгиланишлари ва янги функциялардан тезкор фойдаланиш имконини бермоқда.
Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу тенденция яққол кўзга ташланади. Ҳозирда харидорлар смартфон танлашда 8 GB RAM ўрнига камида 12 GB ёки 16 GB ҳажмли версияларни сўрашмоқда. Бу эса мобил технологиялар ривожи бизнинг минтақамизда ҳам глобал трендлар билан ҳамоҳанг эканини тасдиқлайди. Келгуси чоракларда 16 GB оператив хотира стандарт даражага айланиши кутилмоқда.
…