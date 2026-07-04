AnTuTu ҳисоботи: Замонавий Android смартфонлар қандай техник кўрсаткичларга эга?

·24·Техно
AnTuTu ҳисоботи: Замонавий Android смартфонлар қандай техник кўрсаткичларга эга?

Смартфонлар бозорида технологик пойга янги босқичга кўтарилмоқда. AnTuTu бенчмарки мутахассислари 2026-йилнинг иккинчи чораги якунлари бўйича Android қурилмалар фойдаланувчиларининг афзалликларини таҳлил қилиб, бугунги кунда оммалашган "идеал" смартфон қиёфасини эълон қилди. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, фойдаланувчилар энди нафақат ташқи кўриниш, балки максимал унумдорлик учун қўшимча маблағ сарфлашга тайёр. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ҳисобот даврида энг катта ўсиш оператив хотира (RAM) сиғимида кузатилган. Ҳозирда Android смартфонлар эгаларининг 41,7 фоизи 16 GB оператив хотирага эга қурилмалардан фойдаланмоқда. Бу кўрсаткич ўтган чоракка нисбатан 3,4 фоизга ошган. Ушбу тенденция шуни англатадики, замонавий иловалар ва ўйинлар, шунингдек, тизимга интеграция қилинаётган сунъий интеллект функциялари кўпроқ ресурс талаб қилмоқда.

Хотира сиғими ва дисплей имкониятлари

Фақатгина тезкор хотира эмас, балки доимий хотира (флаш-меморй) сиғимига бўлган талаб ҳам сезиларли даражада ўсган. Таҳлиллар шуни кўрсатадики, 512 GB ва 1 TB ҳажмли хотирага эга моделлар оммавийлашиб бормоқда. Фойдаланувчилар юқори сифатли видео ва фотосуратларни сақлаш учун катта ҳажмдаги жойга эҳтиёж сезмоқдалар, бу эса кичик ҳажмли (128 GB ёки 256 GB) моделларнинг бозордаги улуши камайишига олиб келмоқда.

Экран параметрлари бўйича ҳам аниқ стандартлар шаклланиб улгурган. Бугунги кунда аксарият фойдаланувчилар диагонали 6,7 дюймдан катта бўлган дисплейларни афзал кўришмоқда. Тасвир равонлигини таъминловчи 120 Hz янгиланиш частотаси эса аллақачон ўрта ва юқори сегментдаги смартфонлар учун мажбурий атрибутга айланган. Бу ўйин ихлосмандлари ва контент истеъмол қилувчилар учун асосий мезонлардан бири бўлиб қолмоқда.

Процессорлар ва дастурий таъминот

Қурилмаларнинг "юраги" масаласида Qualcomm компаниясининг СоК (тизимли кристал) ечимлари етакчиликни сақлаб турибди. 8 ядроли марказий процессорлар бозорнинг мутлақ ҳукмрон кучига айланган. AnTuTu маълумотларига кўра, айнан Qualcomm чиплари унумдорлик ва энергия самарадорлиги ўртасидаги мувозанатни энг яхши таъминлаб бераётгани учун фойдаланувчилар танловига сабаб бўлмоқда.

Дастурий таъминот соҳасида эса Android 16 операцион тизимининг шиддат билан тарқалаётгани кузатилмоқда. Аксарият йирик ишлаб чиқарувчилар ўзларининг долзарб моделларини янги версияга ўтказишга улгурган. Бу фойдаланувчиларга энг сўнгги хавфсизлик янгиланишлари ва янги функциялардан тезкор фойдаланиш имконини бермоқда.

Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу тенденция яққол кўзга ташланади. Ҳозирда харидорлар смартфон танлашда 8 GB RAM ўрнига камида 12 GB ёки 16 GB ҳажмли версияларни сўрашмоқда. Бу эса мобил технологиялар ривожи бизнинг минтақамизда ҳам глобал трендлар билан ҳамоҳанг эканини тасдиқлайди. Келгуси чоракларда 16 GB оператив хотира стандарт даражага айланиши кутилмоқда.

СмартфонAndroidAnTuTuТехнологияQualcomm
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Мате 80 Pro ва Кирин 9030 Pro: Графика самарадорлиги 76 фоизга ошдиHuawei Мате 80 Pro ва Кирин 9030 Pro: Графика самарадорлиги 76 фоизга ошдиБугун, 08:26Intel ўрта сегментда инқилоб қилмоқчи: Core Ultra 5 процессорлари 22 ядроли бўладиIntel ўрта сегментда инқилоб қилмоқчи: Core Ultra 5 процессорлари 22 ядроли бўладиБугун, 07:22Авиация инқилоби: ЖетЗеро компанияси Boeing ўрнини босувчи З4 самолётини йиғишни бошладиАвиация инқилоби: ЖетЗеро компанияси Boeing ўрнини босувчи З4 самолётини йиғишни бошладиБугун, 06:51Хитой дунёдаги энг йирик сузувчи шамол турбинасини ишга туширдиХитой дунёдаги энг йирик сузувчи шамол турбинасини ишга туширдиБугун, 06:24Энергетика инқилоби: 1500 мартадан ортиқ қувватланувчи янги рух-ионли аккумулятор яратилдиЭнергетика инқилоби: 1500 мартадан ортиқ қувватланувчи янги рух-ионли аккумулятор яратилдиБугун, 05:59Биологияда инқилоб: Олимлар ўз-ўзидан кўпаядиган илк синтетик ҳужайрани яратишдиБиологияда инқилоб: Олимлар ўз-ўзидан кўпаядиган илк синтетик ҳужайрани яратишдиБугун, 05:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди