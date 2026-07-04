Аббос Файзуллаев тоғаси билан боғлиқ армонини ошкор қилди (видео)
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳамда Туркиянинг "Istanbul Başakşehir" клуби футболчиси Аббос Файзуллаев Sports Uz YouTube каналига берган интервюсида ҳаётидаги энг яқин инсонлардан бири — тоғаси ҳақида самимий хотиралари билан ўртоқлашди.
Футболчи ёшлигидан буён тоғаси унинг бирорта ҳам учрашувини стадиондан томоша қилмаганини, бунинг эса ўзига хос сабаби борлигини айтди.
"Ёшлигимдан тоғам бирор марта ҳам ўйинимга келмаган. Сабабини сўраганимда: 'Ўйинингни кўришга арзийдиган даражага чиққанингда бораман', дегандилар. Афсуски, насиб қилмади. Ҳозир ҳам ҳар сафар майдонга чиққанимда трибунага қарайман, тоғамни излайман. У кишининг келиб ўйинимни кўриши мен учун армон бўлиб қолган. Тоғамни ҳаётимда жуда катта ўрни бор эди, уларни иккинчи отам деб биламан. Ёшлигимдан менга жуда катта ёрдам берганлар", — деди Аббос Файзуллаев.
Футболчининг ушбу самимий эътирофи мухлисларни бефарқ қолдирмади. Ижтимоий тармоқларда кўплаб фойдаланувчилар унинг сўзлари таъсирли чиққанини таъкидлаб, тоғасининг хотирасига ҳурмат бажо келтиришди ҳамда Аббосга келгуси фаолиятида янада улкан муваффақиятлар тилашмоқда.
…