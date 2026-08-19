iPhone 18 Pro ва Pro Max смартфонларининг дастлабки унумдорлиги маълум бўлди
Apple A20 Pro процессори A19 Pro чипига нисбатан 18 фоиз юқори унумдорлик ва 30 фоиз яхшиланган энергия самарадорлигини таъминлаши кутилмоқда. iPhone 18 Pro ва Pro Max моделлари учун мўлжалланган янги чип Таиван Семикондуктор Мануфактуринг Компани (TSMC) томонидан илғор 2 нанометрли технология асосида ишлаб чиқарилади. Бу маълумотларни инсайдер Фихед Фокус Дигитал тарқатган, бироқ кўрсатилган натижалар амалий синовлар орқали ҳали тасдиқланмаган.
Янги авлод Apple смартфонларининг тақдимотига ҳали вақт борлигига қарамамай, интернетда келгуси флагманлар ҳақида илк муҳим маълумотлар пайдо бўла бошлади. ixbt.com нашрининг хабар беришича, бўлажак iPhone 18 Pro ҳамда Pro Max моделларининг асосини ташкил этувчи янги Apple A20 Pro процессорининг дастлабки унумдорлик кўрсаткичлари ошкор қилинди. Ушбу маълумотлар келгусида мобил технологиялар бозори қандай йўналишда ривожланишини тахмин қилиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таниқли ва нуфузли инсайдер Фихед Фокус Дигитал тарқатган маълумотларга кўра, Apple компаниясининг келгуси флагман чипи ўзидан олдинги авлодга нисбатан сезиларли даражада кучлироқ бўлади. Хусусан, янги платформа A19 Pro процессорига қараганда 18 фоизга юқори унумдорликни намойиш этиши кутилмоқда. Бу эса қурилманинг кундалик вазифалар ва мураккаб жараёнлардаги имкониятларини янада кенгайтиради.
Энергияни тежаш борасидаги улкан сакрашУнумдорликнинг ошиши билан бир қаторда, энергетик самарадорлик кўрсаткичлари ҳам мутахассисларнинг диққат марказида турибди. Инсайдернинг таъкидлашича, Apple A20 Pro чипи энергия самарадорлиги бўйича дарҳол 30 фоизлик яхшиланишни таъминлайди. Технология олами учун бундай кўрсаткич жуда юқори натижа ҳисобланади ва усмартфонларнинг автоном ишлаш вақтини кескин узайтиришга замин яратади.
Мазкур юқори натижаларга эришишда ишлаб чиқариш жараёнидаги илғор технологиялар муҳим рол ўйнайди. Маълум бўлишича, янги авлод СоК (кристалдаги тизим) Таиван Семикондуктор Мануфактуринг Компани (TSMC) қувватларида илғор 2 нанометрли технологик меъёрлар асосида ишлаб чиқарилади. Кичикроқ технологик жараён транзисторларнинг янада зич жойлашишини ва энергия йўқотилишини камайтиришни таъминлайди.
Мутахассислар ва бозор муносабатиГарчи эълон қилинган рақамлар жуда ижобий таассурот қолдирса-да, уларни амалда синовдан ўтказиш вақти келгунча эҳтиёткорлик билан баҳолаш лозим. Саноат таҳлилчиларининг фикрича, рақобатбардош бозорда бундай технологик сакрашлар фойдаланувчиларнинг харид қилиш қарорларига жиддий таъсир кўрсатади. Айниқса, Apple маҳсулотларининг энергия самарадорлиги бўйича доимий равишда илғор ўринларни эгаллаб келиши ушбу натижаларнинг ҳаққониятига бўлган қизиқишни оширади.
Маълумот тарқатган инсайдер Фихед Фокус Дигитал аввалроқ ҳам технология оламидаги бир қатор йирик сиздиришлар ортида тургани билан танилган. У бунгача HarmonyOS операцион тизимининг компьютер версияси тафсилотлари, янги iPhone SE 4 суратлари ҳамда Huawei Поккет 2 рендерларини олдиндан эълон қилган эди. Шунингдек, у Apple компанияси букланадиган iPhone устидаги ишларни тўхтатгани ҳақида ҳам хабар берган эди.
Хулоса қилиб айтганда, iPhone 18 Pro ва Pro Max моделлари учун тайёрланаётган Apple A20 Pro процессори мобил процессорсозликда навбатдаги муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. 2 нанометрли технологияга ўтиш ва унумдорликнинг сезиларли даражада ошиши келгуси йилларда тақдим этиладиган премиун даражадаги смартфонлар учун янги стандартларни белгилаб беради.
…