iPhone 18 Pro ва Pro Max смартфонларининг дастлабки унумдорлиги маълум бўлди

·14·Техно
iPhone 18 Pro ва Pro Max смартфонларининг дастлабки унумдорлиги маълум бўлди
Қисқача

Apple A20 Pro процессори A19 Pro чипига нисбатан 18 фоиз юқори унумдорлик ва 30 фоиз яхшиланган энергия самарадорлигини таъминлаши кутилмоқда. iPhone 18 Pro ва Pro Max моделлари учун мўлжалланган янги чип Таиван Семикондуктор Мануфактуринг Компани (TSMC) томонидан илғор 2 нанометрли технология асосида ишлаб чиқарилади. Бу маълумотларни инсайдер Фихед Фокус Дигитал тарқатган, бироқ кўрсатилган натижалар амалий синовлар орқали ҳали тасдиқланмаган.

Янги авлод Apple смартфонларининг тақдимотига ҳали вақт борлигига қарамамай, интернетда келгуси флагманлар ҳақида илк муҳим маълумотлар пайдо бўла бошлади. ixbt.com нашрининг хабар беришича, бўлажак iPhone 18 Pro ҳамда Pro Max моделларининг асосини ташкил этувчи янги Apple A20 Pro процессорининг дастлабки унумдорлик кўрсаткичлари ошкор қилинди. Ушбу маълумотлар келгусида мобил технологиялар бозори қандай йўналишда ривожланишини тахмин қилиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таниқли ва нуфузли инсайдер Фихед Фокус Дигитал тарқатган маълумотларга кўра, Apple компаниясининг келгуси флагман чипи ўзидан олдинги авлодга нисбатан сезиларли даражада кучлироқ бўлади. Хусусан, янги платформа A19 Pro процессорига қараганда 18 фоизга юқори унумдорликни намойиш этиши кутилмоқда. Бу эса қурилманинг кундалик вазифалар ва мураккаб жараёнлардаги имкониятларини янада кенгайтиради.

Энергияни тежаш борасидаги улкан сакраш

Унумдорликнинг ошиши билан бир қаторда, энергетик самарадорлик кўрсаткичлари ҳам мутахассисларнинг диққат марказида турибди. Инсайдернинг таъкидлашича, Apple A20 Pro чипи энергия самарадорлиги бўйича дарҳол 30 фоизлик яхшиланишни таъминлайди. Технология олами учун бундай кўрсаткич жуда юқори натижа ҳисобланади ва усмартфонларнинг автоном ишлаш вақтини кескин узайтиришга замин яратади.

Мазкур юқори натижаларга эришишда ишлаб чиқариш жараёнидаги илғор технологиялар муҳим рол ўйнайди. Маълум бўлишича, янги авлод СоК (кристалдаги тизим) Таиван Семикондуктор Мануфактуринг Компани (TSMC) қувватларида илғор 2 нанометрли технологик меъёрлар асосида ишлаб чиқарилади. Кичикроқ технологик жараён транзисторларнинг янада зич жойлашишини ва энергия йўқотилишини камайтиришни таъминлайди.

Мутахассислар ва бозор муносабати

Гарчи эълон қилинган рақамлар жуда ижобий таассурот қолдирса-да, уларни амалда синовдан ўтказиш вақти келгунча эҳтиёткорлик билан баҳолаш лозим. Саноат таҳлилчиларининг фикрича, рақобатбардош бозорда бундай технологик сакрашлар фойдаланувчиларнинг харид қилиш қарорларига жиддий таъсир кўрсатади. Айниқса, Apple маҳсулотларининг энергия самарадорлиги бўйича доимий равишда илғор ўринларни эгаллаб келиши ушбу натижаларнинг ҳаққониятига бўлган қизиқишни оширади.

Маълумот тарқатган инсайдер Фихед Фокус Дигитал аввалроқ ҳам технология оламидаги бир қатор йирик сиздиришлар ортида тургани билан танилган. У бунгача HarmonyOS операцион тизимининг компьютер версияси тафсилотлари, янги iPhone SE 4 суратлари ҳамда Huawei Поккет 2 рендерларини олдиндан эълон қилган эди. Шунингдек, у Apple компанияси букланадиган iPhone устидаги ишларни тўхтатгани ҳақида ҳам хабар берган эди.

Хулоса қилиб айтганда, iPhone 18 Pro ва Pro Max моделлари учун тайёрланаётган Apple A20 Pro процессори мобил процессорсозликда навбатдаги муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. 2 нанометрли технологияга ўтиш ва унумдорликнинг сезиларли даражада ошиши келгуси йилларда тақдим этиладиган премиун даражадаги смартфонлар учун янги стандартларни белгилаб беради.

AppleiPhone 18 ProTSMCТехнологияСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Астрономлар 129 та галактикада Дайсон сфераларини топа олмадиАстрономлар 129 та галактикада Дайсон сфераларини топа олмадиБугун, 03:50Халқаро космик станцияда алоқа антеннасини ўрнатиш ишлари ортга сурилдиХалқаро космик станцияда алоқа антеннасини ўрнатиш ишлари ортга сурилдиБугун, 02:54Apple Европа Иттифоқидаги App Store комиссиялари ва қоидаларини ўзгартирдиApple Европа Иттифоқидаги App Store комиссиялари ва қоидаларини ўзгартирдиКеча, 22:24Хитойликлар инсон рекордларини янгилаган робот яратдиХитойликлар инсон рекордларини янгилаган робот яратдиКеча, 21:57NASA ва ESA астронавтлари ХКСда очиқ космосга чиқдиNASA ва ESA астронавтлари ХКСда очиқ космосга чиқдиКеча, 21:54Камерага эга Apple қулоқчинлари махфийликка қандай таъсир қиладиКамерага эга Apple қулоқчинлари махфийликка қандай таъсир қиладиКеча, 21:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди