Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга тайёрлигини айтди

·5·Спорт
Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга тайёрлигини айтди

Юрген Клопп Германия миллий жамоаси бош мураббийи лавозимини эгаллаши мумкин. Таниқли мутахассис Германия футбол иттифоқи билан музокаралар бошланганини тасдиқлаб, терма жамоадаги вазиятни тубдан ўзгартиришга тайёр эканини очиқ билдирди.

Нагельсманн билан шартнома бекор қилинди

Германия терма жамоаси ЖЧ-2026 плей-оффининг дастлабки босқичида мусобақани тарк этганидан сўнг Германия футбол иттифоқи Юлиан Нагельсманн билан тузилган шартномани бекор қилди.

Шундан кейин DFB расман Юрген Клопп билан музокараларни бошлашини маълум қилди. Мутахассиснинг ўзи ҳам таклифни кўриб чиқишга тайёрлигини билдирди.

«Ҳаммаси жуда тез содир бўлди»

Клопп музокаралар ҳақиқатан ҳам олиб борилаётганини тасдиқлади.

«Ҳа, музокаралар бўлаётганини тасдиқлайман. Ҳаммаси жуда тез содир бўлди. Юлиан истеъфога чиқди. Германия футбол иттифоқи янги бош мураббий изламоқда ва улар мен билан музокара ўтказяпти», — деди у.

Red Bull билан шартнома масаласи бор

«Ливерпул»нинг собиқ бош мураббийи ҳозирда Red Bull компаниясининг футбол йўналиши раҳбари сифатида ишламоқда.

Клоппнинг таъкидлашича, янги лавозимни қабул қилишдан олдин амалдаги иш берувчиси билан барча масалаларни ҳал қилиши керак.

«Бунинг учун вақт керак. Red Bull билан амалдаги шартномам бор. Музокараларга қизиқиш билдираётганимни айтганман. Улар жиддий ва мазмунли бўлади, чунки гап фақат Нагельсманннинг ўрнини тўлдириш ҳақида эмас».

Минцлафф тўсқинлик қилмаслиги мумкин

Мутахассис Red Bull раҳбари Оливер Минцлафф билан ҳам суҳбат ўтказиши кераклигини қайд этди.

«Биз айрим масалаларни муҳокама қилдик. Менимча, у бунга тўсқинлик қилмайди. Бу ерда 19 ойдан бери ишлаяпман ва бу давр жуда сермазмун ўтди», — деди Клопп.

«Вазиятни тубдан ўзгартиришимиз керак»

Клопп Германия термасини қабул қилишга руҳан тайёр эканини ҳам яширмади.

«Тайёрман. Музокаралар бошланиши билан инсон янада тезроқ фикрлай бошлайди. Вазиятни тубдан ўзгартиришимиз керак», — деди у MagentaTV телеканалига берган интервьюсида.

Энди асосий савол — Германия футбол иттифоқи ва Юрген Клопп расмий келишувга эриша оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анчелотти Неймарнинг Бразилия терма жамоасидаги ўрнини очиқлади...Анчелотти Неймарнинг Бразилия терма жамоасидаги ўрнини очиқлади...Бугун, 13:30Ламин Ямал Португалиядан қўрқмаслигини очиқ айтдиЛамин Ямал Португалиядан қўрқмаслигини очиқ айтдиБугун, 13:23Миср терма жамоасининг ғалабаси сири: Футболчилар ўйин пайтида нима учун ноутбук кўришди?Миср терма жамоасининг ғалабаси сири: Футболчилар ўйин пайтида нима учун ноутбук кўришди?Бугун, 13:10Муҳаммад Салахнинг жасорати: Миср Австралияни мағлуб этиб, тарихий натижа қайд этдиМуҳаммад Салахнинг жасорати: Миср Австралияни мағлуб этиб, тарихий натижа қайд этдиБугун, 12:35Арсенал нишонидаги Бруно Гуимараес ва Мартин Одегаард: ЖЧ-2026даги катта тўқнашувАрсенал нишонидаги Бруно Гуимараес ва Мартин Одегаард: ЖЧ-2026даги катта тўқнашувБугун, 12:10Аббос Файзуллаев тоғаси билан боғлиқ армонини ошкор қилди (видео)Аббос Файзуллаев тоғаси билан боғлиқ армонини ошкор қилди (видео)Бугун, 11:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди