Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга тайёрлигини айтди
Юрген Клопп Германия миллий жамоаси бош мураббийи лавозимини эгаллаши мумкин. Таниқли мутахассис Германия футбол иттифоқи билан музокаралар бошланганини тасдиқлаб, терма жамоадаги вазиятни тубдан ўзгартиришга тайёр эканини очиқ билдирди.
Нагельсманн билан шартнома бекор қилинди
Германия терма жамоаси ЖЧ-2026 плей-оффининг дастлабки босқичида мусобақани тарк этганидан сўнг Германия футбол иттифоқи Юлиан Нагельсманн билан тузилган шартномани бекор қилди.
Шундан кейин DFB расман Юрген Клопп билан музокараларни бошлашини маълум қилди. Мутахассиснинг ўзи ҳам таклифни кўриб чиқишга тайёрлигини билдирди.
«Ҳаммаси жуда тез содир бўлди»
Клопп музокаралар ҳақиқатан ҳам олиб борилаётганини тасдиқлади.
«Ҳа, музокаралар бўлаётганини тасдиқлайман. Ҳаммаси жуда тез содир бўлди. Юлиан истеъфога чиқди. Германия футбол иттифоқи янги бош мураббий изламоқда ва улар мен билан музокара ўтказяпти», — деди у.
Red Bull билан шартнома масаласи бор
«Ливерпул»нинг собиқ бош мураббийи ҳозирда Red Bull компаниясининг футбол йўналиши раҳбари сифатида ишламоқда.
Клоппнинг таъкидлашича, янги лавозимни қабул қилишдан олдин амалдаги иш берувчиси билан барча масалаларни ҳал қилиши керак.
«Бунинг учун вақт керак. Red Bull билан амалдаги шартномам бор. Музокараларга қизиқиш билдираётганимни айтганман. Улар жиддий ва мазмунли бўлади, чунки гап фақат Нагельсманннинг ўрнини тўлдириш ҳақида эмас».
Минцлафф тўсқинлик қилмаслиги мумкин
Мутахассис Red Bull раҳбари Оливер Минцлафф билан ҳам суҳбат ўтказиши кераклигини қайд этди.
«Биз айрим масалаларни муҳокама қилдик. Менимча, у бунга тўсқинлик қилмайди. Бу ерда 19 ойдан бери ишлаяпман ва бу давр жуда сермазмун ўтди», — деди Клопп.
«Вазиятни тубдан ўзгартиришимиз керак»
Клопп Германия термасини қабул қилишга руҳан тайёр эканини ҳам яширмади.
«Тайёрман. Музокаралар бошланиши билан инсон янада тезроқ фикрлай бошлайди. Вазиятни тубдан ўзгартиришимиз керак», — деди у MagentaTV телеканалига берган интервьюсида.
Энди асосий савол — Германия футбол иттифоқи ва Юрген Клопп расмий келишувга эриша оладими?
…