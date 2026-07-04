Ўзбекистонда ноёб ҳайвонларни овлаш тақиқланади

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда ноёб ҳайвонларни овлаш тақиқланади

Ўзбекистонда Қизил китобга киритилган қатор камёб ва йўқолиб кетиш хавфи юқори бўлган ёввойи ҳайвонларни овлашга вақтинча мораторий жорий этилади. Янги чеклов табиатда сони кескин камайган турларни асраш ва уларнинг популяциясини қайта тиклашга қаратилган.

Тақиқ 2026 йил 1 августдан кучга кириб, 2028 йил 1 январга қадар амал қилади.

Қайси ҳайвонлар муҳофазага олинади?

Қарор иловасида кўрсатилган ноёб ҳайвон турларини белгиланган муддат давомида овлаш мумкин бўлмайди.

Улар орасида:

  • қор қоплони;

  • Олд Осиё қоплони;

  • сайғоқ;

  • Бухоро буғуси;

  • Туркистон силовсини;

  • каракал;

  • фламинго;

  • тувалоқ;

  • қора лайлак;

  • жингалак сақоқуш;

  • кулранг турна ва бошқа турлар бор.

Бу ҳайвонларни тутиш бўйича квоталарни шакллантириш ва тақсимлашга ҳам йўл қўйилмайди.

Қандай ҳолатларда истисно қилинади?

Мораторий барча ҳолатларга бирдек татбиқ этилмайди. Қуйидаги вазиятлар чекловдан мустасно:

  • фермер хўжаликлари, махсус питомниклар, инкубаторлар ва ҳовуз хўжаликларида сақланаётган ёки етиштирилаётган ҳайвонлар;

  • илмий тадқиқотлар учун тутиладиган жониворлар;

  • тиббий мақсадларда фойдаланиш учун овлаш.

Демак, тақиқ асосан табиий муҳитда яшаётган камёб ҳайвонларни ноқонуний ёки квота асосида овлашнинг олдини олишга қаратилган.

Дарё ва сойларга балиқ чавоқлари қўйилади

Қарорда сув ҳавзаларидаги биологик хилма-хилликни тиклаш бўйича ҳам алоҳида чоралар белгиланди.

2026 йил 1 августдан 2030 йил 1 январга қадар республиканинг марказий шаҳарларидан оқиб ўтувчи дарё ва сойларга ҳар йили жами камида 15 тонна балиқ чавоқлари қўйиб борилади.

Чавоқлантириладиган балиқ турлари рўйхатини Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси ҳамда Фанлар академияси шакллантиради.

Мақсад — йўқолиб бораётган турларни сақлаб қолиш

Янги тартиб камёб ҳайвонларнинг табиий муҳитда кўпайишига шароит яратиш, ноқонуний овни чеклаш ва ҳайвонот дунёсига етказилган зарар ўрнини қоплашга хизмат қилиши кутилмоқда.

Қисқаси, ноёб ҳайвонлар энди нишон эмас — жиддий муҳофаза объекти бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги Сергели 24/7 ҳудудга айланди: 250 иш ўрни очилди (фото, видео)Янги Сергели 24/7 ҳудудга айланди: 250 иш ўрни очилди (фото, видео)Бугун, 12:32Шавкат Мирзиёевнинг Грузияга давлат ташрифи якунланди (видео)Шавкат Мирзиёевнинг Грузияга давлат ташрифи якунланди (видео)Бугун, 12:25Ўзбекистон ва Грузия стратегик шерикка айланди (видео)Ўзбекистон ва Грузия стратегик шерикка айланди (видео)Бугун, 12:13Шавкат Мирзиёев Тбилисида Грузия қаҳрамонларини ёд этди (видео)Шавкат Мирзиёев Тбилисида Грузия қаҳрамонларини ёд этди (видео)Бугун, 11:59Мирзиёев ва Кобахидзе Мтасминда тоғига фуникулёрда чиқди (видео)Мирзиёев ва Кобахидзе Мтасминда тоғига фуникулёрда чиқди (видео)Бугун, 11:55Шавкат Мирзиёев Грузиянинг олий ордени билан тақдирланди (видео)Шавкат Мирзиёев Грузиянинг олий ордени билан тақдирланди (видео)Бугун, 11:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Бугун Ерда кучли магнит бўрони кузатилиши мумкин
Бугун Ерда кучли магнит бўрони кузатилиши мумкин