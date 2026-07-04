Ўзбекистонда ноёб ҳайвонларни овлаш тақиқланади
Ўзбекистонда Қизил китобга киритилган қатор камёб ва йўқолиб кетиш хавфи юқори бўлган ёввойи ҳайвонларни овлашга вақтинча мораторий жорий этилади. Янги чеклов табиатда сони кескин камайган турларни асраш ва уларнинг популяциясини қайта тиклашга қаратилган.
Тақиқ 2026 йил 1 августдан кучга кириб, 2028 йил 1 январга қадар амал қилади.
Қайси ҳайвонлар муҳофазага олинади?
Қарор иловасида кўрсатилган ноёб ҳайвон турларини белгиланган муддат давомида овлаш мумкин бўлмайди.
Улар орасида:
қор қоплони;
Олд Осиё қоплони;
сайғоқ;
Бухоро буғуси;
Туркистон силовсини;
каракал;
фламинго;
тувалоқ;
қора лайлак;
жингалак сақоқуш;
кулранг турна ва бошқа турлар бор.
Бу ҳайвонларни тутиш бўйича квоталарни шакллантириш ва тақсимлашга ҳам йўл қўйилмайди.
Қандай ҳолатларда истисно қилинади?
Мораторий барча ҳолатларга бирдек татбиқ этилмайди. Қуйидаги вазиятлар чекловдан мустасно:
фермер хўжаликлари, махсус питомниклар, инкубаторлар ва ҳовуз хўжаликларида сақланаётган ёки етиштирилаётган ҳайвонлар;
илмий тадқиқотлар учун тутиладиган жониворлар;
тиббий мақсадларда фойдаланиш учун овлаш.
Демак, тақиқ асосан табиий муҳитда яшаётган камёб ҳайвонларни ноқонуний ёки квота асосида овлашнинг олдини олишга қаратилган.
Дарё ва сойларга балиқ чавоқлари қўйилади
Қарорда сув ҳавзаларидаги биологик хилма-хилликни тиклаш бўйича ҳам алоҳида чоралар белгиланди.
2026 йил 1 августдан 2030 йил 1 январга қадар республиканинг марказий шаҳарларидан оқиб ўтувчи дарё ва сойларга ҳар йили жами камида 15 тонна балиқ чавоқлари қўйиб борилади.
Чавоқлантириладиган балиқ турлари рўйхатини Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси ҳамда Фанлар академияси шакллантиради.
Мақсад — йўқолиб бораётган турларни сақлаб қолиш
Янги тартиб камёб ҳайвонларнинг табиий муҳитда кўпайишига шароит яратиш, ноқонуний овни чеклаш ва ҳайвонот дунёсига етказилган зарар ўрнини қоплашга хизмат қилиши кутилмоқда.
Қисқаси, ноёб ҳайвонлар энди нишон эмас — жиддий муҳофаза объекти бўлади.
…